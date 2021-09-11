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Армия

«Лукашенко саботирует военные планы Москвы»

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» как разновидность военно-спортивного праздника

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

president.gov.by
Стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. С особенностями этого крупного мероприятия оперативной и боевой подготовки разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Оперативно-стратегические и оперативные учения в советские времена начинались с вручения обучаемым директив Генерального штаба, приведения войск в высшие степени боевой готовности, проведения мероприятий по стратегическому и оперативному развертыванию войск.

С началом учений соединения и объединения, как правило, поднимались по боевой тревоге. Однако за последнее время в сфере оперативной и боевой подготовки явно наметились определенные новации. К примеру, учения «Запад-2021» начались с торжественных церемоний открытия, причем они состоялись одновременно в нескольких местах.

В частности, на полигоне Мулино в Нижегородской области учения открыл заместитель министра обороны России Николай Панков и при этом передал слова приветствия от министра обороны РФ Сергея Шойгу. С напутствием к военнослужащим обратились члены иностранных военных делегаций. В завершение состоялось прохождение подразделений и частей торжественным маршем.

Отметим, что полевой смотр войск, как разновидность военного парада, в советские времена проводился только по завершению учений.

Аналогичные мероприятия состоялись в Калининградской области и в Белоруссии. На церемонии в самом западном регионе России присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов и ветераны Вооруженных сил.

На территории Белоруссии открытие совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялось на полигоне Обуз-Лесновский. В церемонии приняли участие замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич и заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев поздравил участников «Запада-2021» с началом совместного стратегического учения. Но если поздравил — так, может быть, это и не учение вовсе? Если представить «Запад-2021» военно-спортивным праздником Союзного государства, то тогда все становится понятным и логичным.

Обратим внимание и на следующий момент. При проведении любого крупного учения назначается руководитель учения. Кто это? Ответ на этот вопрос прозвучал с белорусской стороны. Общее руководство учением будет осуществляться начальниками Генеральных штабов России и Белоруссии — Валерием Герасимовым и Виктором Гулевичем.

Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны ВС РБ по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

Коренным вопросом в деле военного строительства и создания любых военных союзов и блоков является вопрос о единстве власти — кто, кому и по каким вопросам подчиняется. Вопрос о подчиненности при создании коалиционных группировок войск, в которых принимают участие вооруженные силы различных государств, имеет крайне болезненный характер.

К примеру, Великобритания и Франция в годы Первой Мировой войны об общем главнокомандующем (и оперативном подчинении ему соответствующих войск) договорились только на заключительном этапе военных действий. Прибывшие в этот же период на европейский театр военных действий американцы в лице генерала Джона Першинга потребовали выделить им полосу действий на фронте, при этом заявив, что управлять своими войсками в ходе боевых действий они будут сами.

Несколько проще вопрос о подчиненности в коалиционных группировках западными союзниками решался в годы Второй Мировой войны. Главное командование союзных сил США и Великобритании, созданное в августе 1942 года, первоначально возглавил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. После его сменил британец Генри Уилсон.

В настоящее время в НАТО есть верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе, которому оперативно подчинены войска альянса. Сейчас этот пост занимает генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Что касается военного союза России и Белоруссии, то за многие годы нескончаемых переговоров и консультаций договориться об оперативном подчинении каких-либо сил и средств так и не удалось. Минск торпедировал все возможные российские усилия в этом направлении. Можно даже сказать: Александр Лукашенко по факту саботирует планы Москвы по созданию единого военного центра принятия решений.

Даже в рамках Объединенной системы ПВО прийти к какому-либо разумному компромиссу так и не удалось, кроме взаимного обмена информацией о воздушной обстановке. Более того, Александр Лукашенко пытался переподчинить себе российские истребители, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории республики.

Старт учений «Запад-2021» лишь подтвердил, что пока компромисс не достигнут. А в этом случае даже лучше, если учения представляют собой не подготовку к реальной вооруженной борьбе, не стратегическую оборонительную операцию на театре военных действий, а разновидность военно-спортивного праздника.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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