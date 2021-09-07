Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Марсоход Perseverance запечатал образец грунта для отправки на Землю 15:47
Суд назначил экспертизу песни Монеточки по иску Костюшкина 15:46
Минтруд анонсировал сокращение списка запрещенных для женщин профессий 15:38
Винер-Усманова ответила на вопрос об участии сестер Авериных на чемпионате мира 15:38
Мать одной из убитых в Киселевске девочек пьяная проспала пропажу ребенка 15:37
Канцлер Австрии Курц объявил об окончании пандемии для полностью привитых граждан 15:35
ВВП еврозоны вырос на 14,3% в годовом выражении 15:33
Ушедшая с подиумов модель-мусульманка стала лицом бренда одежды 15:32
Опубликовано новое видео с подозреваемым в убийстве школьниц на Кузбассе 15:31
В Ярославле появилось граффити, посвященное погибшим игрокам «Локомотива» 15:26
Армия

«Львы и орлы Гиндукуша очищают дом от нахлынувшей грязи». Что происходит в Панджшере

Силы сопротивления «Талибану*» ушли в горы — они обещают продолжить борьбу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Возле входа в резиденцию губернатора Панджшера, 6 сентября 2021 года

Возле входа в резиденцию губернатора Панджшера, 6 сентября 2021 года

Reuters
Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, однако Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом продолжает сражаться с боевиками. В отделе внешних связей движения заявили, что переходят к партизанской войне с «Талибаном». Большинство жителей Панджшерского ущелья бежали из своих домов в горы, окружающие регион со всех сторон.

Силы Фронта национального сопротивления Афганистана продолжают сражаться с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России). Об этом глава отдела внешних связей фронта Али Майсам Назари заявил в своем Twitter.

«Соотечественники, львы и орлы [горных хребтов] Гиндукуша, <…> сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая нахлынула на этой неделе», — написал он.

По словам Назари, сейчас повстанцы отошли в горы, где продолжат сопротивляться талибам (запрещены в России). Лидер фронта Ахмад Масуд призвал сограждан не сдаваться и бороться с врагом. Ночью стало известно, что по талибам были нанесены авиаудары, передает «Sputnik Афганистан».

Бомбардировки могли проводить летчики бывшей афганской армии, ранее улетевшие на военных самолетах в Таджикистан. Для удара по талибам могли использоваться легкие штурмовики A-29 Super Tucano и Cessna AC-208.

«Это стало для боевиков полной неожиданностью, авиаудары застали их на уязвимых позициях», — говорится в сообщении агентства.

Большинство жителей Панджшера на фоне боев сопротивления с талибами покинули дома и ушли в горы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Позиции повстанцев беспрерывно атакуют с помощью беспилотников, что стало также одной из причин отступления. «В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор», — заявил источник агентства, комментируя ситуацию в регионе.

Ахмад Масуд заявил, что талибами командуют пакистанские офицеры, они также активно пользуются поддержкой спецслужб Пакистана.

Глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари в своем Facebook призвал всех афганцев бороться с талибами.

«Фронт национального сопротивления — фронт всех этносов, конфессий и социальных слоев, мы приглашаем присоединиться к сопротивлению и народному восстанию мужчин и женщин, молодежь и пожилых, и внутри страны, и за ее пределами. Основными принципами и целями этого Фронта выступают свобода, справедливость, равенство, независимость, взаимоуважение, политический и культурный плюрализм, и для их достижения необходима борьба всего населения страны, вооруженная и мирная»,

— говорится в его сообщении (перевод Sputnik AF).

Ранее «Талибан» объявил о взятии под контроль Панджшера. Боевики организации были сняты на видео возле дворца губернатора провинции и мавзолея Ахмада Шаха Масуда – погибшего в 2001 году лидера «Северного альянса», сражавшегося с талибами. Однако сопротивление опровергло заявления «Талибана» о победе в Панджшере.

«Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — говорится в сообщении объединения.

Что еще происходит в Афганистане

Боевики «Талибана» открыли в Кабуле стрельбу, чтобы разогнать участников митинга. Протестующие вышли на улицы, выражая недовольство вмешательством Пакистана в афганские дела.

Глава пакистанской разведки Фаиз Хамид ранее прибыл в столицу Афганистана по приглашению талибов.

Кроме разгона демонстрации, талибы также задержали журналиста телеканала TOLOnews Вахида Ахмади.

«Наш коллега Вахид Ахмади, который на протяжении многих лет работал на многих фронтах, арестован талибами в Кабуле за съемку протестующих афганских женщин. Я призываю «Талибан» как можно скорее освободить нашего коллегу. Камеры изымают, журналистов просят не снимать. Протестующие продолжают акцию в Кабуле под дулами автоматов. Где право на свободу собраний и на освещение этого?» — написал в Twitter директор телеканала Лотфулла Наджафизада.

Кроме того, силы «Талибана» ищут в домах местных жителей террористов из «Исламского государства» (организация запрещена в России). Шесть человек уже арестованы, двух из них могли расстрелять. В Джелалабаде талибы закрыли шесть учебных заведений, которые могут быть связаны с ИГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Убийство двух школьниц в Кузбассе. Главное
В Киселевске найдены тела двух пропавших девочек, подозреваемый в убийстве задержан
Камеры перенацелили на ОСАГО, техосмотр и байкеров
В Москве камеры смогут отслеживать новые нарушения дорожных правил
Массовое удушение: как сибирские траппы едва не уничтожили жизнь на Земле
Ученые назвали причину Пермского вымирания
Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге
Соседи пострадавшей в неисправном лифте девушки пожаловались на такие же «полеты» в красногорском ЖК
Стендапер Мирзализаде подал иск к МВД
Сюткин о смерти Краснова: мог жить дольше, но абсолютно не берег себя
Новости и материалы
Марсоход Perseverance запечатал образец грунта для отправки на Землю
Суд назначил экспертизу песни Монеточки по иску Костюшкина
Минтруд анонсировал сокращение списка запрещенных для женщин профессий
Винер-Усманова ответила на вопрос об участии сестер Авериных на чемпионате мира
Мать одной из убитых в Киселевске девочек пьяная проспала пропажу ребенка
Канцлер Австрии Курц объявил об окончании пандемии для полностью привитых граждан
ВВП еврозоны вырос на 14,3% в годовом выражении
Ушедшая с подиумов модель-мусульманка стала лицом бренда одежды
Опубликовано новое видео с подозреваемым в убийстве школьниц на Кузбассе
В Ярославле появилось граффити, посвященное погибшим игрокам «Локомотива»
В Чехии мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в войне в Донбассе
Адвокат журналиста Ивана Сафронова уехал из России
Немов не считает, что Израиль пропустит ЧМ по гимнастике из страха перед россиянками
Порошенко перепутал Путина и Макрона на выступлении в Раде
Хитрый и зависимый: в колонии дали характеристику предполагаемому убийце детей в Кузбассе
Тарасова отреагировала на новость о снятии Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
Детский омбудсмен выступила за пожизненное наказание педофилов
СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе
Все новости
В душу смотрит: почему людей смущает взгляд робота
Ученые выяснили, как человеческий мозг воспринимает роботов
«Проблема есть»: Трусову не пускают на Гран-при в США
У российских фигуристов возникли проблемы с американскими визами
Бомба в сыре и $2000 от Саида. Признания задержанных за диверсию в Крыму
ФСБ обвинила разведку Украины в подрыве газопровода в Крыму
30 грамм сала как лекарство
Диетологи рассказали, что поможет укрепить иммунитет осенью
«Есть такое заболевание»: зачем люди превращают себя в «пришельцев»
Пластические хирурги и косметологи раскритиковали тренд на «инопланетную» внешность
Дело о расстреле 1994 года: суд огласил приговор Анатолию Быкову
Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за организацию убийств
Результаты форума «Армия-2021» превзошли все ожидания
«Прятались в норы и пещеры, а потом стреляли в спины»
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о боевых операциях СССР в Панджшерском ущелье
«КамАЗ-гигант», водоробус и другие новинки «Комтранс-2021»
В Москве представили транспорт на альтернативном топливе
«Только государство может осуществить это чудо»
Экономисты назвали примерную стоимость новых городов в Сибири
Поблагодарил за понимание: Зеленский призвал США усилить давление на Россию
Президент Украины попросил американских конгрессменов сохранить санкции против России
«Ну, погоди!», женский YouTube, музыка на кассетах. Чего афганцы лишатся из-за талибов*
Востоковед объяснил, как «Талибан»* перестроит культурную жизнь Афганистана
ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует
Памфилова прокомментировала решение Совета Европы прислать наблюдателей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях