«Львы и орлы Гиндукуша очищают дом от нахлынувшей грязи». Что происходит в Панджшере

Талибы * объявили о захвате провинции Панджшер, однако Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом продолжает сражаться с боевиками. В отделе внешних связей движения заявили, что переходят к партизанской войне с «Талибаном». Большинство жителей Панджшерского ущелья бежали из своих домов в горы, окружающие регион со всех сторон.

Силы Фронта национального сопротивления Афганистана продолжают сражаться с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России). Об этом глава отдела внешних связей фронта Али Майсам Назари заявил в своем Twitter.

«Соотечественники, львы и орлы [горных хребтов] Гиндукуша, <…> сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая нахлынула на этой неделе», — написал он.

По словам Назари, сейчас повстанцы отошли в горы, где продолжат сопротивляться талибам (запрещены в России). Лидер фронта Ахмад Масуд призвал сограждан не сдаваться и бороться с врагом. Ночью стало известно, что по талибам были нанесены авиаудары, передает «Sputnik Афганистан».

Бомбардировки могли проводить летчики бывшей афганской армии, ранее улетевшие на военных самолетах в Таджикистан. Для удара по талибам могли использоваться легкие штурмовики A-29 Super Tucano и Cessna AC-208.

«Это стало для боевиков полной неожиданностью, авиаудары застали их на уязвимых позициях», — говорится в сообщении агентства.

Большинство жителей Панджшера на фоне боев сопротивления с талибами покинули дома и ушли в горы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Позиции повстанцев беспрерывно атакуют с помощью беспилотников, что стало также одной из причин отступления. «В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор», — заявил источник агентства, комментируя ситуацию в регионе.

Ахмад Масуд заявил, что талибами командуют пакистанские офицеры, они также активно пользуются поддержкой спецслужб Пакистана.

Глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари в своем Facebook призвал всех афганцев бороться с талибами.

«Фронт национального сопротивления — фронт всех этносов, конфессий и социальных слоев, мы приглашаем присоединиться к сопротивлению и народному восстанию мужчин и женщин, молодежь и пожилых, и внутри страны, и за ее пределами. Основными принципами и целями этого Фронта выступают свобода, справедливость, равенство, независимость, взаимоуважение, политический и культурный плюрализм, и для их достижения необходима борьба всего населения страны, вооруженная и мирная»,

— говорится в его сообщении (перевод Sputnik AF).

Ранее «Талибан» объявил о взятии под контроль Панджшера. Боевики организации были сняты на видео возле дворца губернатора провинции и мавзолея Ахмада Шаха Масуда – погибшего в 2001 году лидера «Северного альянса», сражавшегося с талибами. Однако сопротивление опровергло заявления «Талибана» о победе в Панджшере.

«Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — говорится в сообщении объединения.

Что еще происходит в Афганистане

Боевики «Талибана» открыли в Кабуле стрельбу, чтобы разогнать участников митинга. Протестующие вышли на улицы, выражая недовольство вмешательством Пакистана в афганские дела.

Глава пакистанской разведки Фаиз Хамид ранее прибыл в столицу Афганистана по приглашению талибов.

Кроме разгона демонстрации, талибы также задержали журналиста телеканала TOLOnews Вахида Ахмади.

«Наш коллега Вахид Ахмади, который на протяжении многих лет работал на многих фронтах, арестован талибами в Кабуле за съемку протестующих афганских женщин. Я призываю «Талибан» как можно скорее освободить нашего коллегу. Камеры изымают, журналистов просят не снимать. Протестующие продолжают акцию в Кабуле под дулами автоматов. Где право на свободу собраний и на освещение этого?» — написал в Twitter директор телеканала Лотфулла Наджафизада.

Кроме того, силы «Талибана» ищут в домах местных жителей террористов из «Исламского государства» (организация запрещена в России). Шесть человек уже арестованы, двух из них могли расстрелять. В Джелалабаде талибы закрыли шесть учебных заведений, которые могут быть связаны с ИГ.