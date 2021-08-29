«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны России подписало контракт с «НПО Машиностроения» на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». США также ведут работы по созданию гиперзвукового оружия. Очередной этап испытаний завершился на днях. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сравнил «гиперзвуковые достижения» Москвы и Вашингтона.

Еще один американский шаг

ВМС США в Промонтори (штат Юта) провели испытания твердотопливного ракетного двигателя второй ступени для разрабатываемых образцов гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР). В ходе этого мероприятия также была испытана система управления вектором тяги на ракетном ускорителе. Об этом сообщил портал Defense News.

«Это еще один шаг к развертыванию гиперзвуковой ракеты», – заявил представитель Пентагона.

Ранее, в мае 2021 года, ВМС США вместе со своими отраслевыми партнерами Lockheed Martin, Northrop Grumman и Moog провели испытания двигателя первой ступени.

Командование американского флота планирует оснащение своих надводных кораблей ГЗКР в 2023 году, подводных лодок – в 2024 году. Сухопутные войска США планируют принять на вооружение гиперзвуковое оружие дальнего действия наземного базирования к концу 2023 финансового года.

«Оружие будет способно летать в пять раз быстрее скорости звука – 5 Махов – и может маневрировать на разных высотах, что затрудняет обнаружение с помощью наземных радаров. За считанные минуты истребители могут поражать важные цели в сотнях или даже тысячах миль от них», – отмечается в заявлении Пентагона.

При этом очевидно, что пока американцы отстают от России.

У «Циркона» больше Махов

Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся с 2022 года. Соответствующий контракт был подписан в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» между Минобороны России и «НПО Машиностроения».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» (или 3M22) входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». Принципиальным отличием ракеты является значительно большая – свыше 8 Махов – скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран. И даже по сравнению с гиперзвуковым оружием, которое сейчас испытывает Вашингтон.

Основной целью «Циркона» являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» делают эту ракету недоступной для существующих систем ПРО противника. От такого изделия практически невозможно увернуться, невозможно также своевременно обнаружить ее пуск.

Как гиперзвуковая ракета уничтожит авианосцы

Как ранее писала «Газета.Ru», гиперзвуковые крылатые ракеты могут радикальным образом изменить характер вооруженной борьбы на морских и океанских театрах военных действий и привести к концу «эры авианосцев».

Одной из главных задач отечественного ВМФ, начиная с послевоенных времен, является борьба с авианосными ударными (многоцелевыми) группами вероятного противника, которые представляют значительную угрозу объектам, расположенным у береговой черты.

Планировалось, что в первую очередь авианосцы вероятного противника будут поражать подводные лодки проекта 949А (с противокорабельными ракетами типа П-700 «Гранит») и дальние бомбардировщики типа Ту-22М3 с противокорабельными ракетами типа Х-22 (Ту-22М3М с ракетами Х-32).

Однако многие российские эксперты считают, что радиус действия имеющихся в распоряжении отечественных средств поражения не позволяет даже выйти надводным кораблям, подводным лодкам и авиации на рубеж пуска противокорабельных крылатых ракет (ПКР).

С принятием на вооружение, развертыванием серийного производства гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» и последующим оснащением изделиями этого типа кораблей и подводных лодок современного российского ВМФ такая проблема будет решена.

Зенитная ракета не поможет

По некоторым данным, дальность стрельбы этой ракеты может достигать 1000 км. Это уже само по себе сильно ограничивает возможности гипотетического противника по организации эффективной противоракетной/противовоздушной обороны.

Так, сегодня самая перспективная зенитная управляемая ракета, поступающая на оснащение крейсеров и эсминцев ВМС США типа «Тикондерога» и «Арли Берк» это — SM-6 Block I/IA Dual I. Она предназначена для поражения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, сверхзвуковых низколетящих крылатых ракет, боевых блоков баллистических ракет на конечных участках траектории.

Однако о возможности уничтожения гиперзвуковых крылатых ракет, маневрирующих в ходе полета, а такая возможность у «Циркона» есть, предприятие-изготовитель корпорация Raytheon умалчивает.