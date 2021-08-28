«Еще вчера казалось выдумкой»: в России создали экзоскелеты для военных

В России представили первый отечественный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Его основным достоинством является возможность использования как в активном, так и в пассивном режиме. В компании-разработчике также добавили, что экзоскелет без двигателей уже успешно применяется в боевых условиях в Сирии.

На форуме «Армия-2021» был представлен первый опытный образец боевого экзоскелета, оснащенного электродвигателями. Разработка принадлежит Центральному научно-исследовательскому институту точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ (входит в структуру госкорпорации «Ростех») и НИИ механики МГУ. Ломоносова.

Она выполнена в двух режимах — пассивном и активном.

Это означает, что экзоскелет способен усиливать физические возможности солдата в момент движения по пересеченной местности или горам, что осуществляется с помощью сервоприводов — то есть безредукторных электродвигателей, которые работают от аккумуляторов. Пассивный режим включается в тот момент, когда человек передвигается по горизонтальной поверхности с грузом.

Одно из главных достоинств образца, который может войти в состав экипировки «солдата будущего», заключается в снижении нагрузки на опорно-двигательный аппарат человека на 50%, что, как следствие, приводит к повышению основных боевых характеристик.

«У экзоскелетов очень хорошие перспективы. Еще вчера подобные технологии казались выдумкой, фантастикой, а сегодня это уже, можно сказать, реальность. <…> Энергетические затраты при беге и ходьбе [снижает] — на 15%, позволяет нести до 60 кг груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», — приводит слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева пресс-служба госкорпорации.

По заверению разработчиков, экзоскелет не несет дополнительную нагрузку на человека и не сковывает в движениях. Этот эффект обеспечивают специальные позиционные датчики давления, располагающиеся в стопах, что позволяет экзоскелету индивидуально подстраиваться под особенности каждого солдата.

Для создания экзоскелета конструкторы получили усовершенствованное программное обеспечение, что позволило эффективнее расходовать заряд батареи и повысить надежность образцы. Заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов также подчеркнул, что в будущем систему продолжат дорабатывать для улучшения параметров.

«Мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления», — сказал он.

Технология экзоскелета уже используется российскими военными — ей оснащены подразделения саперов, которые сейчас находятся в Сирии. Правда, пока она тестируется только в пассивном режиме, то есть их образцы без двигателей и по большей части влияют на грузоподъемность солдата за счет механики. Так или иначе, результаты боевого применения положительные, констатировали в «Ростехе».

«Помимо увеличения возможностей военнослужащего, многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения», — заметили в госкорпорации.

Как стало известно в январе 2021 года, в России стартовали научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки «солдата будущего» четвертого поколения. К разработке были подключены структуры «Ростеха» ЦНИИточмаш и концерн «Калашников», а также другие подрядчики. Основной задачей исследования будет анализ передовых боевых комплектов армий мира и формирование межведомственной целевой программы развития боевой экипировки в России до 2035 года. К 2020-му российская армия получила свыше 300 тыс. комплектов экипировки «Ратник», которая относится ко второму поколению. Вместе с этим продолжается разработка третьего поколения «Сотник».

Что же до экзоскелетов с двигателями, то не уточняется, планируется их введение в рамках конкретного экипировочного комплекта или отдельно.