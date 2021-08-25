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Армия

Талибы* — не главная опасность в Афганистане»

Эксперт: российские военные в Таджикистане готовятся к «войне всех против всех»

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP
Российские танкисты 201-ой военной базы в Таджикистане провели танковые учения. Кроме того, база получила значительное усиление и новое оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Корнет» и новейшие автоматы АК-12. «Газета.Ru» разбиралась, к чему готовится персонал российской базы.

Российские военнослужащие 201-ой базы выполнили стрельбы из танков на учениях в горах Таджикистана, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ. 201-я база, дислоцированная в Душанбе и Бохтаре, организационно входит в состав ЦВО. Это наиболее крупный военный объект России за пределами ее границ. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, химзащиты и связи.

«Танкисты выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана, – рассказали в пресс-службе ЦВО. – На горном полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета. Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 м. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 км».

Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане усилили ПТУР «Корнет», переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», автоматами АК-12 (это «пятое поколение» автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности.

Еще раньше Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон в 20 км от таджикско-афганской границы. Накануне учений министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления».

«Важнейшим фактором здесь является фактор демонстрации силы. Учения и поставки оружия и есть такая демонстрация, – рассказал «Газете.Ru» президент Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, неоднократно бывавший в Афганистане и Таджикистане. – Это месседж самым различным акторам, которые сейчас действуют в Афганистане, что обострять ситуацию на таджикско-афганской границе и вообще на границах постсоветского пространства не стоит. Это будет чревато серьезным военным ответом».

Эксперт отмечает, что «силовая» компонента в этом случае дополняет дипломатическую.

«Прошла серия встреч наших дипломатов с представителями «Талибана» (организация запрещена в России). Но нужно понимать, что это движение не едино и не монолитно. Есть, по меньшей мере, три центра принятия решения внутри движения. Поэтому нужно быть готовыми ко всему», – продолжает Коновалов.

При этом Коновалов считает, что основная угроза исходит не от талибов.

«В случае обострения ситуации на границе с Афганистаном, опасаться нужно не только талибов. Главная опасность в Афганистане не «Талибан», а хаос. Если гражданская война выйдет на новой виток, а старт уже задан в Панджшере, то это может привести к полной неуправляемости на территории. Тогда на границе с Таджикистаном можно ждать появления абсолютно любых вооруженных отрядов. Талибы не могут гарантировать спокойствие в Афганистане», – считает эксперт.

«Внутри «Талибана» нет единства и гарантом они точно быть не могут, – соглашается заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. – Одна часть движения может что угодно обещать Москве, обещать не вмешиваться в дела соседей и не пересекать границы, а другая не будет считать эти обязанности для себя хоть сколько-нибудь значимыми. К границе может приблизится просто какой-то отдельный отряд. Или отряд исламистов, не связанный с талибами. Я уже не говорю о беженцах».

Иван Коновалов считает, что такое положение может обернуться «войной всех против всех» в Афганистане. И подобная война может охватить соседние страны.

«Часто представляется, что в Афганистане как будто есть две силы – талибы и остатки правительственных сил, которые сохранили верность вице-президенту Амрулле Салеху. Вместе с Ахмадом Масудом, сыном знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, они заперлись в Панджшерском ущелье. Это преимущественно таджики, а талибы – пуштуны. Но не забывайте еще про узбеков, хазарейцев, туркменов, аймаков, киргизов, нуристанцев. В Афганистане все перемешано. Там множество национальностей, огромное количество племен и все они находятся в сложнейших отношениях друг другом. Без сильной центральной власти это может полыхнуть и превратится в войну всех против всех. А потом конфликт просто расползется по всему региону», — заключает Коновалов.

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