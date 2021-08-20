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«Была команда из Вашингтона, ее послушно выполнили»

В Госдуме рассказали, как Россия может отреагировать на инцидент в порту Сеута

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Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

Алексей Даничев/РИА «Новости»
Испания не разрешила противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» войти в свой порт Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Депутаты Госдумы и эксперты рассказали «Газете.Ru», что может стоять за отказом Мадрида и как Москва может ответить.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что Россия должна отреагировать на случившееся самым решительным образом. «Вплоть до вызова испанского посла в наш МИД на ковер и дипломатической ноты», – уверен депутат.

«Принимая подобное решение Испания показывает, что она не является самостоятельным государством, а выполняет роль «приспешника» США. При этом даже по Афганистану Испания пытается отмежеваться от политики Вашингтона, а здесь – наоборот. Для меня совершено очевидно, что испанцы не сами принимали решение по поводу наших военных кораблей», – рассказал Швыткин.

Парламентарий заметил, что в следующем году Мадрид принимает очередной саммит глав государств и правительств НАТО. «Это демонстративный шаг — еще и с учетом предстоящего саммита», – добавил он.

Член комитета Госдумы по обороне Александр Шерин также уверен, что решение не пустить российские военные корабли Испания принимала под давлением Вашингтона. «В таких вопросах Мадрид не имеет самостоятельности. Была команда из Вашингтона и ее послушно выполнили», – убежден Шерин.

В этом смысле любопытна процедура принятия решения о запрете. В аппарате комитета Госдумы по обороне «Газете.Ru» заявили, что «запрашивают и изучают соответствующие военно-дипломатические и юридические документы».

«Сейчас нужно абсолютной точно выяснить – был ли отправлен запрос о заходе наших военных кораблей и был ли заранее получен однозначно трактуемый положительный ответ. Это крайне важно. Потому как возможны разные интерпретации. И это вопрос к нашим дипломатам», — рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

По данным испанской газеты El Pais, первоначально Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания, при этом испанское министерство обороны не имело возражений. Однако окончательное решение о запрете входа в порт для российских военных кораблей принимало уже Министерство иностранных дел Испании.

«Если запрос был, и нашим дипломатам на доверительном и рабочем уровне дали положительный ответ, а потом в публичной плоскости запретили вход, то это требует самой жесткой реакции. Я лично сторонник того, что в этом случае нашему МИДу надо с испанским МИДом на года-два просто «заморозить» отношения. Это демонстративно хамское поведение по отношению к России, на него надо ответить», – уверен Ненашев.

«Ответ должен быть жестким. Россия не должна позволять с собой так себя вести», – соглашается депутат Госдумы Александр Шерин.

«Важно отметить, что у российского ВМФ нет никакой практической необходимости в порте Сеута, – добавляет Михаил Ненашев. – С военно-морской точки зрения заход в порт – это в первую очередь демонстрация флага, демонстрация сотрудничества».

Эксперт подчеркивает, что российские военные корабли размещаются в средиземноморском регионе по принципу ротации, это позволяет им в течение нескольких месяцев находиться в море без дозаправки и захода в порт. Кроме того, Россия легко может найти замену порту Сеута – рядом находятся два алжирских порта, в которые могут заходить военные суда РФ.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местных наблюдателей, российские корабли после отказа Испании встали на якорь именно у побережья Алжира.

«Нас приглашают в Египет, мы можем заходить на Кипр, но в принципе в Средиземном море российскому ВМФ достаточно нашей базы в Тартусе в Сирии», – добавил Ненашев.

При этом с точки зрения международного права Испания, отказываясь пустить российские корабли в Сеут, ничего не нарушила.

«Пускать чужие корабли или нет в свой порт – суверенное право любого государства. Юридически Мадрид находится в своем праве», – рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

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