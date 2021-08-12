«На грани краха». Талибам* осталось 150 км до Кабула, американцы готовятся к эвакуации

За один день боевики террористического движения «Талибан * », предварительно, захватили пять крупных афганских городов, в том числе третий по величине — Герат. Из-за обострения ситуации афганские власти обратились в ООН, чтобы организация собрала экстренное заседание Совбеза для решения конфликта. Пока в США считают, что правительство республики должно самостоятельно решить вопрос с талибами, передовые отряды которых находятся уже в сотне километров от афганской столицы.

В четверг запрещенное в России движение «Талибан (организация запрещена в России)» заявило о захвате Кандагара (второго по величине города Афганистана). «Кандагар полностью завоеван», — написал пресс-секретарь движения. Аэропорт города — единственный транспортный узел благодаря которому можно было покинуть город — приостановил свою работу из-за столкновений, сообщает телеканал Al Jazeera.

В то же время «Sputnik.Афганистан» сообщает, что талибы только развивают наступление на Кандагар, а правительственные силы заняли аэропорт. Тем не менее предполагается, что захват этого города — вопрос времени.

Кандагар — административный центр одноименной провинции. Ранее представитель губернатора региона Багир Ахмади подтвердил, что талибы в городе. Но он заверил, что афганские военные пытаются их вытеснить.

Reuters писал со ссылкой на власти Афганистана, что боевики считают Кандагар стратегически важной точкой. Власти считают, что талибы могут из него осуществлять координацию своего дальнейшего продвижения по Афганистану.

О боях за Кандагар стало известно еще в начале августа. В начале месяца аэропорт города подвергся ракетному удару. За одну ночь «Талибан» ударил по нему трижды, повредив взлетно-посадочную полосу.

По данным СМИ, талибы захватили еще один крупный город страны — Герат — после того, как правительственные силы Афганистана отступили. Перед этим сообщалось, что сторонники движения «Талибан» взяли под контроль штаб-квартиру полиции и два полицейских участка в Герате. В руки боевиков попала военная техника, оружие, боеприпасы, пишет РИА «Новости».

Корреспондент «Би-би-си» Никола Карим сообщает, что местные власти предупредили: город «на грани краха».

Тем временем Reuters информирует, что боевики «после нескольких дней ожесточенных столкновений» также захватили стратегический афганский город Газни в 150 км от Кабула — столицы государства. Под контролем боевиков также находится большинство районов города Таринкот. Они захватили и Калайи-Нау (столицу провинции Бадгис) — так, за день талибы взяли пять городов.

Издание со ссылкой на источник в западных службах безопасности отмечает, что «ворота в столицу забиты людьми, спасающимися от насилия в других частях страны».

По данным агентства, «Талибан» контролирует около двух третей территории Афганистана, такие же данные у Associated Press. Представитель Пентагона со ссылкой на разведку ранее отмечал, что боевики могут окружить столицу государства за месяц и, возможно, захватить за 90 дней. Хотя ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что американский президент Джо Байден не считает, что Кабул достанется талибам.

Менее чем за неделю талибы захватили столицы девяти провинций — Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан. Появилась информация о том, что передовые отряды «Талибана» находятся уже в 90 км от Кабула.

В результате правительство Афганистана пошло на уступки: для того, чтобы прекратить насилие оно готовы дать талибам «долю власти», отмечал ранее Al Jazeera. Представитель террористической организации Забихулла Муджахид подчеркнул, что ничего не знал о таком предложении. «Мы не примем ни одного такого предложения, потому что не хотим сотрудничать с администрацией Кабула. Мы не остаемся и не работаем с ней ни дня», — сказал он.

За последние сутки в Афганистане погибли более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, ранены 70 человек. Афганское МВД обвиняет в жертвах боевиков, но те не берут на себя ответственность за смерть гражданских, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Власти республики обратились к ООН с требованием провести заседание Совета Безопасности организации в связи с кризисом в стране. «Совету Безопасности пора обсудить проблему Афганистана и его гуманитарные последствия для безопасности на своем экстренном заседании и принять безотлагательное и решительное решение по урегулированию кризиса в стране», — подчеркнул председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла.

Так или иначе вопросом урегулирования ситуации в Афганистане занимаются на международном уровне. 10 августа в Дохе началась серия встреч, посвященных этой теме. В ней приняли участие спецпредставители России, США, Китая, Пакистана и Афганистана. Делегацию Кабула возглавлял Абдулла.

В США считают, что у афганского правительства есть достаточно средств для отпора террористам. «В конечном счете, мы полагаем, что национальные силы безопасности Афганистана имеют вооружения, достаточную численность и подготовку для того, чтобы дать отпор, что усилит их позиции на переговорах», — сказала ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вашингтон уверен, что решить этот конфликт можно «лишь политическим путем». Псаки напомнила, как США ранее оказывали серьезную поддержку силам безопасности республики. По ее словам, американские власти готовы помочь Афганистану в следующем финансовом году, выделив $3,3 млрд.

Представитель администрации Байдена отметила, что правительство США внимательно следит за ситуацией в Афганистане. «Афганским лидерам необходимо объединиться, будущее страны находится в их руках», — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Талибан «должен дать оценку своей роли в международном сообществе».

В Афганистане ситуация обострилась после того, как США заключили с талибами договор и стали выводить свои войска. Таким образом американские власти завершили крупнейшую для своей страны международную операцию. Несмотря на боевые действия против правительства Афганистана, США не намерены изменить свое решение.

11 августа Байден заявил, что вывод американских войск из республики будет проведен в срок — до конца августа. Тем не менее в Кабул будут направлены американские войска для помощи в эвакуации сотрудников посольства страны. Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Кабул.

Тем временем в России призывают союзников приготовиться к проникновению террористов с территории Афганистана. «Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, угроз от этого не становится меньше», — сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, отметив, что к этим угрозам должна быть готова ОДКБ.

По его словам, «Талибан» контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном.