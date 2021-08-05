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Армия

Зачем Россия возбуждает уголовные дела против украинских военных

Юристы оценили перспективы российских расследований против ВСУ

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Военные учения солдат ВСУ во Львовской области

Военные учения солдат ВСУ во Львовской области

РИА «Новости»
Москва поставила на конвейер возбуждение уголовных дел против украинских военнослужащих и других силовиков, которые, как считают российские власти, совершили военные преступления в Донбассе. Последнее такое дело возбудили против командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Гончарука. «Газета.Ru» разбиралась в правовых основаниях для возбуждения таких дел и их судебной перспективе.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против полковника Олега Гончарука, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом 5 августа сообщила представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, 2 августа Гончарук и его непосредственные подчиненные с позиций в районе населенного пункта Гнутово Мариупольского горсовета произвели обстрел из гранатометов по объектам гражданской инфраструктуры на улице Ватутина в селе Коминтерново Новоазовского района Донецкой народной республики (ДНР). В результате ранения получили 57-летняя женщина и 58-летний мужчина. Как отметили в СКР, огонь из гранатометов военнослужащие бригады вели «прицельно».

«В отношении Гончарука и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного Кодекса РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — заявила Светлана Петренко.

Дело в отношении Гончарука не единственное. 10 июня 2021 года СКР возбудил дело по факту подрыва жительницы Горловки на мине ВСУ, а в мае — после гибели жителя ДНР при обстреле со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка. В июле 2020 года Петренко в интервью RT сообщила, что российские следователи с 2014 года возбудили 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины. Из них 365 были возбуждены в отношении представителей различных силовых структур Украины.

Примечательно, что о возбуждении уголовного дела против Гончарука представитель СКР заявила на следующий день после того, как офис генпрокурора Украины предъявил двум российским генералам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины». При этом имена генералов названы не были.

Преступления, в которых СКР обвиняет Киев, были совершены вне юрисдикции Российской Федерации, на территории, которую Москва официально признает украинской. В сообщении СКР также не говорится о гражданстве потерпевших. Если это не российские граждане, преступления против которых Россия вправе расследовать на любой территории, то правовые основания возбуждения таких дел могут иметь некоторые особенности.

«Статья 12, часть 3 УК РФ говорит, что иностранные граждане, не проживающие в Российской Федерации, которые совершили преступление вне пределов РФ и не против российских граждан, подлежат уголовной ответственности в том случае, если преступление направлено против интересов РФ, а также в случаях, предусмотренных международным договором или иным документом международного характера, — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» российский адвокат и британский солиситор, глава лондонской компании «Gololobov & Partners. Russian advisers» Дмитрий Гололобов. — По сути, такая формулировка позволяет возбуждать что угодно и практически против кого угодно в подобных случаях. Перспективы же у этого дела могут появиться, если Гончарук попадет в плен или власть в Украине переменится. В любом случае российские следственные органы сейчас тщательно коллекционируют такие дела для международных процессов».

«Теоретически дела могут возбуждаться и по преступлениям, совершенным вне юрисдикции РФ, но при наличии определенных условий, которые обозначены в статье 12 Уголовного Кодекса, конкретно в этом случае – это часть 3-я этой статьи», — согласился адвокат Московской областной коллеги адвокатов (МОКА) Максим Сологуб.

«Каким образом здесь оказались затронуты интересы РФ — гадать не буду, нужно видеть постановление о возбуждении дела», — добавил он.

Впрочем, не все согласны, что у таких дел есть перспектива. «Украина сотрудничать в этом вопросе явно не будет. Страны Запада, которые могли бы оказать содействие в этом вопросе, то есть в вопросе расследования военных преступлений, по политическим мотивам сотрудничать с Москвой тоже не будут, — считает правозащитник, бывший военнослужащий ВСУ и ветеран Антитеррористической операции (АТО) Александр Мединский, запросивший политическое убежище в Финляндии. — Более того, многие другие страны, такие, например, как Индия, опасаясь давления США и ЕС, также сотрудничать с РФ в этом вопросе не будут. Дело может быть расследовано и даже доведено до каких-то результатов внутри России, но практического международного итога у него не будет. Задержать его на Украине не получится, в других странах, куда он поедет — тоже».

«Израиль в таких случаях ликвидировал людей, ответственных за убийства граждан Израиля и не только. Я не хочу ни на что намекать, но отдельные страны со схожими проблемами боролись на, скажем так, более высоком уровне. Российская Федерация, как мне кажется, к таким шагам не готова. Эти дела — исключительно символические шаги. Смысл таких символов — показать Донбассу, что Москва о нем помнит и не забыла», – заключил Мединский.

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