Су-35С упал в Охотское море, летчик катапультировался

В акватории Охотского моря упал Су-35С во время учебно-тренировочного полета. Угрозы здоровью летчика нет. Это не первый случай, когда учебные полеты приводят к подобным происшествиям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-35С. Он выполнял учебно-тренировочный полет над Охотским морем. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), причиной инцидента стал отказ двигателя.

«Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — отметили в сообщении. По данным Telegram-канала «112», военный катапультировался через четыре минуты полета.

«Расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа», — добавили в пресс-службе. Самолет упал в акватории Охотского моря. Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что самолет рухнул в 50 км от поселка Смирных. Вылетел он с военного аэродрома «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре.

Су-35 — сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Этот самолет может развить скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Всего на конец 2019 года произведено 112 таких самолетов. В настоящее время они стоят на вооружении ВВС РФ и КНР.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 также терпел крушения во время учебных полетов. Подобный инцидент произошел в октябре прошлого года в Хабаровском крае. Летчики, как и в нынешнем случае, успели катапультироваться. Их эвакуировали на аэродром базирования. Кроме того, происшествие не привело к разрушениям на земле.

В пресс-службе ВВО уточнили, что полет проходил без боекомплекта. Источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщал, что возможной причиной падения истребителя мог стать отказ техники.

В августе 2020 года в Краснодарском крае во время учебного полета разбился тренировочный самолет L-39. Авария произошла во время планового учебного полета, рассказали в Минобороны.

«Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали», — приводит сообщение ведомства ТАСС. Пилоты, как отметило агентство, сами вышли на связь. Авария не вызвала разрушений и не привела к жертвам.

Другое случай, произошедший с самолетом этой же модели в марте прошлого года привел к трагедии. Курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков выполнял учебный полет без боекомплекта. Но из-за неполадок самолет потерпел крушение. Летчик погиб. Как сообщали очевидцы, перед падением L-39 загорелся.

Причиной другой аварии, произошедшей также в марте прошлого года с Су-27, стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска. Об этом после исследования инцидента специалистами сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов в эфире телеканала «Звезда».

«Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», — сказал он. Телеканал также показал кадры подъема частей самолета со дна Черного моря. Часть обломков содержала входные отверстия от осколков элементов ракеты и следы пороховых газов, пишет РБК.

В Минобороны в день крушения — 25 марта — сообщали, что Су-27 упал в воду во время планового полета в 50 км от Феодосии и побережья Крымского полуострова. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько дней, но обнаружить летчика не удалось.