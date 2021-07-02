Убийца американского Javelin: как российские танки защищают от управляемых ракет

Угроза для танка

Видеоролик, на котором была продемонстрирована эффективная работа комплекса активной защиты (КАЗ) танка Т-72Б3 «Арена-М» весьма впечатлил журналистов Popular Mechanics. На кадрах репортажа «Первого канала» демонстрируется поражение гранаты, выпущенной по танку из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

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Как отметили авторы американского издания, применение советско-российской разработки «позволяет танкам избегать ловушки в виде становящейся все тяжелее и толще брони».

Дело в том, что сегодня кумулятивные боеприпасы — «настоящая головная боль танкистов», пишет PM. Современные гранатометы относительно невелики по весу, обучить стрельбе из них можно в течение нескольких минут, а это означает, что даже люди с нулевой подготовкой могут с легкостью уничтожать грозные боевые бронированные машины.

Это делает гранатометы одним из самых распространенных видов оружия на современном поле боя. Ручные противотанковые гранатометы, а также противотанковые ракетные комплексы очень эффективны и постоянно совершенствуются, делая танки весьма уязвимыми.

«Первым качественным скачком в развитии средств борьбы с бронированной техникой стало создание и массовое распространение кумулятивных боеприпасов. Наступил момент, когда применение традиционных подходов к повышению защищенности (увеличение габаритов и качества броневых преград, применение новых материалов и конструкций) перестало обеспечивать необходимый уровень защиты от новых высокоэффективных боеприпасов», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Наиболее ярко эта проблема проявилась в арабо-израильской войне в октябре 1973 года, когда обе стороны всего за 18 дней боев потеряли около 2600 танков (то есть около 50% от имевшихся на фронте), пораженных преимущественно кумулятивными боеприпасами. Война фактически закончилась из-за истощения военных сил сторон», — подчеркнул Мураховский.

Российские военные специалисты считают, что в современных условиях проблема защиты бронетехники и иных важных объектов уже не может быть преодолена за счет простого увеличения толщины брони или ее комбинированного строения. Наиболее рациональным и приемлемым способом повышения защищенности боевых бронемашин при их модернизации, а также при разработке новых образцов представляется использование комплексов активной защиты.

КАЗы разные нужны

Пионерами в разработке и внедрении комплексов активной защиты (КАЗ) стали советские конструкторы. В 1983 году комплекс активной защиты «Дрозд» впервые в мире был принят на вооружение ВС СССР и поставлен в серийное производство.

Второй в мире серийный КАЗ Trophy израильского производства поступил на вооружение только через 26 лет — в 2009 году. Однако на сегодня он остается единственной системой, использовавшейся в реальных боевых действиях.

Этим КАЗ, например, Сухопутные войска США оснастили танки M1 Abrams. Хотя изначально Trophy создавался для израильского танка Merkava.

«Отличительной особенностью КАЗ Trophy является использование в качестве защитного элемента матричного поля ударных ядер, которое формирует направленный на цель поток таких ядер, резко уменьшающий возможность сопутствующего ущерба по сравнению с обычными осколочными контрбоеприпасами. По утверждению разработчиков, использование матричного поля зарядов обеспечивает 90-процентную вероятность поражения атакующего боеприпаса в диапазоне дальностей 30-60 м, при этом вероятность нанесения сопутствующего ущерба своим военнослужащим снаружи танка не превышает 1%», — рассказал Виктор Мураховский.

По сообщениям израильской военной печати, за время боевой эксплуатации КАЗ Trophy в войсках отмечено 15 случаев его срабатывания при отражении атак противотанковых средств (в основном реактивных противотанковых гранат, и один раз — ПТУР), со стопроцентным поражением атакующих противотанковых боеприпасов.

При этом только в одном случае был ранен осколками разрушенного боеприпаса израильский военнослужащий, находившийся рядом с атакованным танком.

Как отметил Виктор Мураховский, разработка КАЗ ведется практически во всех развитых странах десятками компаний. «Но никаких принципиально новых технических решений по сравнению с перечисленными выше комплексами пока не предложено», — добавил он.

Среди обширного перечня предлагаемых КАЗ — немецкий AMAP-ADS; шведский Saab LEDS; американский Iron Curtain; израильский Trench Coat, южнокорейский K-APS и т. д. — нет ни одного, который бы успешно завершил испытания, был принят на вооружение и запущен в серийное производство.

«За всю историю разработки КАЗ действительно поступили в войска только две модели: советский «Дрозд», израильский Trophy. И только один Trophy прошел боевое крещение», — отметил Мураховский.

Убийца Javelin

КАЗ «Арена-М», который высоко оценили американские журналисты, пока лишь проходит испытания и так же не поступил в войска. Тем не менее, согласно заявлениям официальных лиц, этот комплекс активной защиты может быть одной из самых перспективных российских разработок.

В конце 2020 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказывал, что

«Арена-М», позволяет «перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху».

В связи с этим комплекс иногда называют убийцей американского Javelin, который считается одним из лучших противотанковых ракетных комплексов в мире.

«Арена-М» состоит из многофункциональной РЛС, бортового вычислителя, пульта управления, двух блоков преобразования, распределительной коробки, комплекта кабелей, защитных боеприпасов в установочных шахтах.

РЛС обеспечивает поиск целей, подлетающих к танку. При их обнаружении станция переводится в режим автосопровождения, вырабатывая параметры движения цели и передавая их в компьютер, который выбирает номер защитного боеприпаса и время его срабатывания. Защитный боеприпас образует пучок поражающих элементов, уничтожающих цель на подлете к танку.

Поражающие элементы КАЗ размещены в направляющих пенального типа, расположенных по периметру башни под углом к ее вертикальной оси. Защитные боеприпасы представляют собой блок взрывчатки с металлической облицовкой заданного дробления. При обнаружении атакующей цели срабатывает вышибной заряд ближайшего блока, по наклонной траектории он взлетает на высоту около 2 метров, после чего происходит подрыв и направленный пучок осколков поражает цель. Расстояние подрыва защитного боеприпаса от цели — 1,3-3,9 м. Комплекс обеспечивает защиту в секторе 270 градусов по азимуту и 45 градусов по углу места. Рубеж обнаружения цели составляет 50 метров, рубеж поражения — 25 метров. Максимальная скорость цели не превышает 700 м/с, время реакции комплекса — 0,07 секунды, время между двумя выстрелами — 0,2 секунды.

При этом, как отмечает Виктор Мураховский, в известных современных КАЗ, в том числе в «Арене-М» пока полностью не решены некоторые технические вопросы.

«Всеракурсная (включая верхнюю полусферу) защита бронетехники, гарантированное уничтожение или отклонение высокоскоростных кинетических боеприпасов, противодействие дуплексным противотанковым средствам типа гранатомета РПГ-30 с лидирующим имитатором реактивной гранаты или залпового пуска по одной цели двух ПТУР в российском ПТРК «Корнет» пока остаются нереализованными», — добавил эксперт.