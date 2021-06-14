Остановить «авантюризм Москвы»: почему НАТО меняет концепцию

НАТО официально приступает к обновлению своей Стратегической концепции впервые с 2010 года. Всего же этот документ с 1949 года пересматривался семь раз: четыре — в годы «холодной войны», и трижды — после падения Берлинской стены.

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Последняя концепция была принята еще до развязывания конфликта на Украине. Именно изменившиеся стратегические расчеты западных государств подталкивают НАТО к корректировке текста документа.

«Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера» и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО», — приводит РИА «Новости» слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

О своей поддержке обновления концепции заявила и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своем комментарии журналистам она поставила акцент именно на России.

«Все большее значение приобретают гибридные вызовы, кибератаки и, прежде всего, при взгляде на Россию, кампании по дезинформации», — сказала Меркель, добавив, что эти вызовы затрагивают «многих партнеров по НАТО, в том числе и Германию».

В целом же, судя по саммиту Североатлантического альянса, тема сдерживания станет одной из основных. Ключевое внимание уделяется России. Участники встречи заявили, что они стремятся донести сообщение, что восточный фланг НАТО закрыт для того, что они считают «военным авантюризмом Москвы».

Досталось, впрочем, не только РФ. В ходе саммита лидеры НАТО продвигают идеи, касающиеся Китая — причем взгляды на диалог с этим государством, как пишет Defense News, расходятся наиболее всего в США и европейских странах.

Одна из стратегий Североатлантического альянса по сдерживанию экспансионистских амбиций Китая заключается в углублении отношений со странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее называл этот подход «разгибанием политических мускулов альянса в регионе» при сохранении географического центра тяжести в евроатлантическом регионе.

Оценка угроз со стороны Пекина изменилась за последние два года даже на уровне документов. Если в 2019 году в декларации НАТО говорится о Китае лишь как о стране с «растущим влиянием в международной политике», которое создает «как возможности, так и проблемы», то в этот раз лидеры альянса согласовали резолюцию, где говорится об угроза, исходящих от страны.

«Объявленные амбиции Китая, его активные действия представляют системный вызов», — говорится в документе. Альянс считает, что Пекин представляет угрозу для международного порядка, затрагивающую безопасность НАТО.

Как пишет The Washington Post, после непростых отношений с администрацией Дональда Трампа НАТО стремится продемонстрировать единство на своем саммите. Аналитики задаются вопросом, сможет ли Джо Байден на его первом саммите НАТО в качестве президента США приступить к выполнению своего обещания «восстановить наши союзы».

И это станет первым вызовом для Байдена в плоскости отношений с НАТО. Проблема, которую усматривают американские аналитики, кроется в том, что план обновить концепцию НАТО есть, а вот «дорожной карты» нет. И в ее разработке, с точки зрения авторов The Washington Post, должны учитываться три условия.

Первое — изменения в военно-политической обстановке могут способствовать появлению среди союзников по НАТО «широко распространенного мнения, что пора подвести итоги», но они не обязательно сразу приводят к новой стратегической концепции. В конце концов, альянсу из 30 членов просто нужно время, чтобы осознать эти изменения и их последствия.

Более того, страны-члены часто имеют разные представления о современных угрозах и вызовах.

Альянсу могут помешать и противоречивые интерпретации. Именно это произошло после террористических атак 11 сентября 2001 года. НАТО пришлось преодолеть разногласия по поводу природы и причин терроризма, и только девять лет спустя альянс обнародовал новую Стратегическую концепцию.

Второе условие— необходим консенсус относительно текущих обязанностей НАТО.

Начало процесса пересмотра требует от НАТО преодоления сложных внутренних и внешних препятствий, пишет WP. Стратегические концепции — это акты публичной дипломатии и ключевой способ подчеркнуть сохраняющуюся актуальность НАТО.

Работа над новой концепцией может обострить напряженность среди членов НАТО, рискуя выявить отсутствие единства.

Например, НАТО сталкивается с постоянными вопросами о собственных целях, будь то обстановка по завершении «холодной войны» или в конце 2000-х годов, когда альянс вел кампанию в Афганистане. Или же дебаты в середине 2000-х о «глобальном НАТО», то есть о том, как подобный сдвиг повлияет на основную задачу защиты трансатлантического региона. Эти дискуссии задержали продвижение новой стратегической концепции во времена администрации Джорджа Буша, даже несмотря на влияние терактов 9/11.

Третье условие — должны быть лидеры, которые настаивают на обновлении стратегической концепции. Высокопоставленным лицам, принимающим решения, порой нелегко добиться консенсуса для продвижения определенных идей. Пересмотр стратегической концепции подразумевает нарушение повседневной работы альянса и преодоление бюрократической инерции. И это сложный политический процесс.

С 2010 года ситуация в области безопасности значительно изменилась, и альянс уже сделал шаги по адаптации, будь то заявления о готовности сдерживать Россию или признание Китая новым вызовом, заключает издание.