«Залог успеха в бою»: к каким учениям готовится российская армия

Основное внимание в ходе маневров, запланированных на летний и осенний период, будет сосредоточено на подготовке органов управления, совершенствовании способов огневого поражения и межвидового взаимодействия, повышении тактической маневренности и мобильности соединений и воинских частей, разработке новых способов действий войск с учетом опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, а также на достижении личным составом установленных индивидуальных показателей.

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Запад-2021

Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь этого года российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства.

«Поскольку уже объявлено о сугубо оборонительной направленности учений «Запад-2021», есть основания предполагать, что на этом мероприятии оперативной подготовки будут отрабатываться стратегические действия на континентальном театре военных действий в составе коалиционной группировки войск», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его мнению, на учениях «Запад-2021», скорее всего, будут отрабатываться следующие вопросы: отражение вторжения возможного агрессора, нанесение поражения наступающим группировкам войск противника, удержание важнейших приграничных районов территории Союзного государства, восстановление положения на важнейших направлениях, а также создание условий для захвата инициативы и перехода в контрнаступление.

кроме того, как считает военачальник, на этих учениях необходимо отработать вопросы, связанные с проведением стратегических (межтеатровых) перегруппировок войск из внутренних районов страны.

Именно такие действия могут потребоваться в целях усиления соответствующих оборонительных группировок коалиционных вооруженных сил на угрожаемых направлениях и доведения их до уровня, необходимого для срыва и отражения агрессии, наращивания усилий и восстановления боеспособности в ходе первых операций.

Планируется, что стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне. На территории Белоруссии для проведения учений будут в полном объеме задействованы возможности пяти полигонов.

Учения Сухопутных войск

Основным приоритетом боевой учебы в Сухопутных войсках в 2021 году станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи.

Также большое внимание будет уделено переучиванию личного состава вновь формируемых и перевооружаемых воинских частей и подразделений Сухопутных войск на новые образцы вооружения, военной и специальной техники.

По-прежнему важное место в подготовке Сухопутных войск будет занимать организация межвидовой подготовки и взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей. Значительную роль планируется отвести двусторонним учениям, в ходе которых будут отрабатываться вопросы совершенствования практических действий подразделений в различной тактической обстановке.

В 2021 году Сухопутные войска ВС РФ примут участие в девяти совместных учениях с иностранными армиями.

Ранее планировалось, что состоятся российско-алжирские и российско-ланкийское учения, маневры с членами ОДКБ «Нерушимое братство-2021» и «Рубеж-2021», а также учения «Мирная миссия-2021», «Дружба-2021», «Индра-2021», «Ларос-2021» и «Селенга-2021». Предполагалось, что семь учений пройдут на территории России, и еще двое — за ее пределами. Однако окончательных уточнений от военного ведомства на этот счет пока не поступало.

Учения Воздушно-космических сил

Основные задачи Воздушно-космических сил на 2021 год включают в себя обеспечение требуемого уровня подготовки органов военного управления и войск, повышение качества проводимых мероприятий подготовки войск при сохранении интенсивности боевой учебы, выполнение мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей ВКС на новые и модернизированные образцы вооружения и техники.

Также усилия этого вида Вооруженных сил будут направлены на освоение перспективных автоматизированных средств управления, цифрового оборудования и совершенствование практических навыков работы должностных лиц в составе командных пунктов ВКС, поддержание дежурных сил в готовности к выполнению задач в любой обстановке.

Сергей Шойгу отметил, что в летний период обучения по всей стране значительно возрастет интенсивность полетов авиации.

Министр дал распоряжение особое внимание уделить вопросам безопасности и работе с молодыми летчиками. От командиров требуется индивидуальный подход к каждому пилоту при планировании и контроле летной подготовки.

Для Дальней авиации спланированы летно-тактические учения с авиационными полками с отработкой перебазирования на незнакомые оперативные аэродромы, дозаправки в воздухе, боевого применения авиационных средств поражения и выполнением других задач.

Перед Военно-транспортной авиацией стоят задачи по изысканию новых тактических приемов, освоению новой и модернизированной техники, совершенствованию организационно-штатной структуры частей и соединений.

В числе приоритетов Космических войск — реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения.

Также среди них — поддержание постоянной готовности к применению средств системы предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Подготовка войск Командования противовоздушной и противоракетной обороны ВКС включает в себя проведение тактических учений с боевой стрельбой с подразделениями и воинскими частями зенитных ракетных и радиотехнических войск, обеспечение противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района.

Учения Военно-морского флота

Силы Военно-морского флота по-прежнему будут выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Целью боевой подготовки ВМФ в 2021 году станет поддержание боевой и мобилизационной готовности на уровне, гарантирующем обеспечение безопасности с морских и океанских направлений. При этом будет учтен факт расширения числа угроз безопасности и их характер.

Среди особенностей подготовки — совместная отработка задач корабельными силами, Морской авиацией и Береговыми войсками по высадке морских десантов, ведению боевых и специальных действий, а для экипажей Морской авиации ВМФ — действия в составе тактических групп в сложных метеорологических условиях и помеховой обстановке с выполнением дозаправки в воздухе.

Учения десантников

2021 учебный год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск объявлен годом сохранения и преумножения гвардейских традиций ВДВ. В предстоящем году с личным составом воинских частей спланировано более 2600 учений с боевой стрельбой. Из них более 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений, из которых порядка 30 будут двусторонними.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники.

Спланированы четыре полковых тактических учения с десантированием военнослужащих и военной техники. В 2021 году на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища продолжится подготовка по специальности «Инструктор по огневой подготовке». В предстоящем году намечены более 50 мероприятий по плану международной деятельности, семь из которых — совместные учения. В войска продолжатся поставки современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2» и новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов. Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие ВДВ в совместном стратегическом учении «Запад-2021».

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«Залогом успеха в бою является боевая подготовка. Она должна быть в центре внимания командиров и командующих всех ступеней в мирное время и продолжаться в зонах боевых действий в военное время. С началом боевых действий личный состав части, подразделения, соединения и объединения будет воевать так же хорошо или плохо, как он был подготовлен в предшествующий период. Никаких чудес в этом плане быть не может», — рассказал генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

В Минобороны подчеркивают, что строгое выполнение планов боевой и оперативной подготовки в Вооруженных силах позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки.