Угроза России и Китаю: в США рассказали о новом гиперзвуковом оружии

Новое гиперзвуковое оружие дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Соединенных Штатов способно развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука, и поражать цели на расстоянии почти в 2,8 тыс. км, пишет Popular Mechanics.

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Как утверждает издание, новый ракетный комплекс устанавливается на грузовое шасси. Каждая его батарея будет состоять из операционного центра, управляющего четырьмя пусковыми установками (TEL). На каждом грузовике TEL будет по две ракеты LRHW.

Ожидается, что испытания этого ракетного комплекса состоятся уже в 2023 году.

Как утверждает автор материала, новый американский гиперзвук может стать угрозой для России и Китая, поскольку батареи нового оружия могут быть размещены в том числе на Тайване, Филиппинах, в Южной Корее и Японии. «Затем они могут нанести удар по целям в Южно-Китайском море, по базам Китая на острове Хайнань или даже по материковой части Китая», — указано в материале.

«Ирония новой гонки гиперзвуковых вооружений заключается в том, что Россия и Китай, пытаясь наращивать военный потенциал, фактически поставили себя в опасное положение. Обе страны имели преимущество в области гиперзвукового оружия до середины 2010-х годов, но недавно разработанные в США системы могли их превзойти», — пишет автор материала в Popular Mechanics.

О том, что дальность LRHW армии США превысит 2775 км, ранее писало Breaking Defense, ссылаясь на представителя Пентагона.

Как указывало издание, аналогичный показатель будет и у ракеты Conventional Prompt Strike (CPS) Военно-морских сил (ВМС) США.

По данным Breaking Defense, такое оружие, которое размещается в Азиатско-тихоокеанском регионе, сможет поражать цели в России и Китае, что станет «кошмаром» для них. В материале отмечалось, что допускается размещение оружия и в Европе.

Как следует из открытых данных, LRHW, CPS ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon ВВС США получат в качестве боевого оснащения глайдер биконической конструкции C-HGB. Для LRHW и CPS ускорителем выступает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). Как утверждают в США, C-HGB способна к маневрированию на скорости свыше 6100 км/час по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории.

В конце марта Счетной палатой американского правительства был подготовлен доклад, согласно которому планы минобороны США по проведению до 40 летных испытаний гиперзвукового оружия в ближайшие пять лет могут быть сорваны из-за логистических проблем.

Как следует из доклада, на сегодняшний день существует только один «коридор для летно-конструкторских испытаний большой дальности», «но он сам по себе не сможет поддерживать такие темпы».

В Счетной палате предупредили, что меньшее количество запусков может стать причиной создания оружия с меньшими оперативными возможностями. Соответственно, это приведет к тому, что будет получено меньшее количество данных.

Из-за задержки в создании этого типа оружия придется пересмотреть уже составленные графики и сопутствующие затраты, следует из отчета.

Пентагон при этом заинтересован в быстрых разработке и принятии на вооружение гиперзвукового оружия в целях снижения потенциальных угроз со стороны России и Китая, которые активно разрабатывают аналогичные системы.

Бывший министр обороны США Марк Эспер еще в прошлом году отмечал, что гиперзвуковое оружие поступит в Сухопутные войска страны к 2023 году.

Как он отметил, в этих войсках выработали шесть приоритетов создания перспективных вооружений и военной техники.

«На самом вверху этого списка — гиперзвуковые вооружения. <...> Мы увеличиваем в течение следующих пяти лет свои капиталовложения в гиперзвуковые [системы], чтобы можно было ускорить испытания, а также как можно скорее передать эти средства боевым частям», — отмечал он.

Позже Defense News со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О`Брайена писало, что в США также планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами и все эскадренные миноносцы.

«Эта техническая возможность будет сначала реализована на наших новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадренных миноносцах типа «Замволт». В конечном итоге все три серии эсминцев типа «Арли Берк» будут иметь эту техническую возможность», — говорил О`Брайен.

На текущий год у Сухопутных войск и ВМС США запланировано проведение трех летных испытаний гиперзвукового планирующего боевого блока.