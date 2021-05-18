«Скрытность и огневая мощь: военные эксперты смоделировали захват Крыма спецназом США

В начале мая нынешнего года Европейское подразделение специальных операций США (SOCEUR) провело крупнейшие ежегодные учения Trojan Footprint и Black Swan совместно с привлечением подразделений специальных операций из нескольких стран-членов НАТО и внеблоковых стран-партнеров.

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SOCEUR специально планировал провести маневры одновременно, чтобы отрепетировать высадку на территории Крыма, а также в целом смоделировать полномасштабный конфликт с Россией с широким охватом боевых действий — от стран Балтии и Скандинавии до Украины, пишет в статье для Business Insider Ставрос Атламазоглу, эксперт по вопросам обороны, ветеран греческой армии (575-й батальон морской пехоты) и выпускник Университета Джона Хопкинса, одного из крупнейших военных проектов университетов в США.

Аналитик указывает, что напряженность в отношениях НАТО с Россией на восточной границе Украины и в Крыму все еще накаляется. На этом фоне Альянс задействовал в учениях группы спецназа из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритания. Реалистичные учения проходили в Румынии, а также в других странах Восточной Европы.

Помимо тестирования функциональной совместимости различных национальных подразделений специальных операций в таких навыках, как поддержка с воздуха, ближний бой, высадка и захват плацдармов боевых действий, учения Trojan Footprint также были сосредоточены на том, как обычные и подразделения специальных операций будут работать вместе в крупном конфликте с Россией.

«Интеграция между обычными войсками и войсками специальных операций имеет важное значение в условиях конфликта близких по силе соперников. В потенциальном конфликте с Россией подразделения специального назначения ВМФ будут чрезвычайно ценны», — детализирует Атламазоглу.

Эксперт заявил, что после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года российские Вооруженные силы усилили присутствие в регионе, «превратив его в неприступную крепость, охраняющую южный фланг Москвы как с суши, так и с воздуха».

«В дополнение к мощным радиолокационным системам, которые могут отслеживать надводные корабли за сотни километров, Россия развернула несколько батарей грозной зенитной системы С-400 — той самой, из-за которой Турция была исключена из программы F-35», — указывает специалист.

По его уверению, Москва превратила полуостров в яркий пример концепции, называемой на Западе A2/AD. A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра), модель сдерживания противника путем создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищаемую местность.

«Концепция направлена на поражение превосходства США в воздухе и на море, создание угрозы кораблям и самолетам ракетами и другим оружием, чтобы тем самым предотвратить их от попадания в зону досягаемости российских ВС», — подчеркивает автор.

При этом, как поясняется в материале, Крым был бы идеальным местом для операций военно-морского спецназа (SEAL).

«Команды SEAL могут проводить высадку на побережье и устраивать засады, проводить морскую и наземную специальную разведку, а также осуществлять подводные специальные операции, такие как установка датчиков в океане или установка мин на кораблях противника», — пишет эксперт.

По его словам, российские радиолокационные установки, а также батареи ПВО и системы управления войсками будут главной целью для взводов «морских котиков».

Но морские котики — не единственный элемент военно-морских сил специального назначения, который может сыграть важную роль в потенциальном конфликте с Россией, также одну из главных ролей сыграет небольшое подразделение SWCC, добавляет Атламазоглу.

SWCC — специальные лодочные команды, в которые входят бойцы экипажей десантных катеров, судов и специальных высадочных средств, отвечающие за непосредственную доставку подразделений «морских котиков» на место проведения операции, пишет «Звезда».

Они могут оказывать поддержку подразделениям SEAL и другим подразделениям американских войск специального назначения. Также они обучены парашютному десантированию вместе со своими катерами. Отдельно можно выделить два дивизиона подводных носителей SDVT-1 и SDVT-2, в которых собраны спецсредства для подводной доставки «морских котиков», в том числе подводные аппараты SDV MK8.

«Имея менее тысячи коммандос из примерно 70 тысяч бойцов для спецопераций, SWCC идеально подходят для непредвиденных обстоятельств. Мы такое маленькое подразделение, и люди склонны недооценивать наши возможности. Но мы так много делаем. Мы можем проводить операции как в открытом море, так на реках», — приводит BI слова действующего сотрудника SWCC на правах анонимности.

По его словам, в SWCC существуют три специальные группы, две из которых занимаются операциями в открытом море или океане, а одна — в бурной речной воде.

Они управляют несколькими группами, в том числе боевые корабли с вооружением большой мощности, которые предназначены для прибрежных операций и операций в открытом море.

В SWCC также входят суда с орудийными платформами, предназначенные для речных операций.

«Но, возможно, нашим самым большим преимуществом является наша скрытность и огневая мощь. Если все сделать правильно, противник никогда не узнает, что мы были там, или они будут уже мертвы, и не будут беспокоиться о нашем присутствии», — добавил сотрудник SWCC.

Атламазоглу от себя поясняет, что, помимо скрытой транспортировки SEAL к российским объектам в Крыму, SWCC могут быть очень эффективны на реках, а речные операции предлагают несколько больших преимуществ: скорость, огневую мощь и скрытность.

Он напомнил, что не так давно SWCC оттачивали свои навыки речных операций на Дунае — второй по величине в реки Европе, которая течет с территории Германии в Черное море и проходит через 10 стран.

Кроме того, во время боев против повстанцев в Ираке SWCC перебрасывали по реке бойцов SEAL или «рейнджеров» максимально близко к их целям – туда, где повстанцы их не ждали, и это проходило очень успешно, поскольку противники были застигнуты врасплох.

Днем ранее «Газета.Ru» писала, что Пентагон за последние 10 лет создал в армии США секретное подразделение численностью примерно в 60 тыс. человек – это в 10 раз больше, чем число подпольных сотрудников ЦРУ. Засекреченные военные работают не только внутри страны, но и за рубежом. По данным издания, бойцы подразделения работают как в военной форме, так и в гражданском, как в реальности, так и на просторах интернет-пространства.