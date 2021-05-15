Поддержка Байдена и российская площадка: как развивается ситуация вокруг палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В ходе диалога Нетаньяху сообщил о дальнейших действиях Израиля в разрешении конфликта с сектором Газа.

Реклама

«Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять», — приводит ТАСС заявление канцелярии израильского премьера.

Нетаньяху заметил, что Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту».

Байден, в свою очередь, поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов. В то же время он выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов, передает агентство со ссылкой на Белый дом.

Кроме того, Байден пообщался с палестинским лидером Махмудом Аббасом и призвал его начать урегулирование конфликта и прекратить ракетные удары по еврейскому государству.

Ранее Соединенные Штаты также обращались к Израилю с просьбой обеспечить безопасность журналистов и независимых СМИ.

«Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых медиа - первостепенная обязанность», — написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter после того, как ВВС Израиля ударили по высотке с офисами международных СМИ в Газе.

Израильская армия подтвердила нанесение удара. При этом отмечалось, что данное здание палестинское движение ХАМАС использовало в военных целях.

«Не так давно истребители ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — «Газета.Ru») нанесли по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведывательным службам террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении военных.

Как передает ТАСС, в здание попали четыре израильских ракеты. Эта высотка стала четвертой по счету среди разрушенных в результате обстрелов прибрежного анклава. Во многоэтажном здании располагались офисы международных СМИ, апартаменты и коммерческие компании. В частности, там были офисы Associated Press и Al-Jazeera.

СМИ, офисы которых были разрушены, уже прокомментировали случившееся.

В Al-Jazeera отметили, что уничтожение Израилем здания является «варварским актом», который направлен на то, чтобы помешать «говорить правду».

В американском информационном агентстве Associated Press выразили обеспокоенность случившимся.

«Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа», — говорится в заявлении СМИ.

Гендиректор агентства Гэри Прюитт подчеркнул, что журналисты «пытаются получить информацию от израильского правительства и связались с Госдепартаментом США».

Он также рассказал, что израильские военные предупредили об ударе заранее. «К счастью, мы смогли эвакуировать [журналистов]», — сообщил Прюитт, отметив, что в здании было порядка десяти сотрудников американского СМИ. По данным ТАСС, у находящихся в высотке был час на эвакуацию.

«Мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа из-за того, что произошло сегодня», — добавил он.

В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не хотел бы эскалации конфликта с сектором Газа, но пока израильские военные намерены продолжить операции против палестинцев. Об этом, в частности, говорится в Twitter израильской армии.

Военные рассказали об атаках на дом командира батальона движения ХАМАС Халеда Манамары и дом Раада Саада, главы отдела специальных операций ХАМАС. Обе эти цели якобы использовались для военных целей. «Армия обороны Израиля в это время продолжает атаковать террористические цели в секторе Газа», — говорится в сообщении ВВС Израиля.

Также был разрушен дом замглавы политбюро ХАМАС в Газе Халиля аль-Хайи.

«Недавно истребитель атаковал дом Халиля аль-Хайи, заместителя председателя политического бюро ХАМАС, здание, которое служило террористической инфраструктурой», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы израильской армии.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что иностранные компании приостановили авиасообщение с Израилем из соображений безопасности. Но спустя некоторое время источник РИА «Новости» в руководстве израильской гражданской авиации опроверг это сообщение. По его словам, «на завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний».

Напомним, Израиль и сектор Газа начали взаимный ракетный обстрел 10 мая. В этот день со стороны сектора Газа было выпущено порядка 2 тыс. ракет, пишет РИА Новости Крым. Израильтяне также нанесли сотни ударов по палестинцам.

Атаки со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии стали следствием беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Протесты начались из-за того, что израильский суд разрешил евреям изъять дома у нескольких арабских семей.

За это время в секторе Газа были полностью разрушены более 500 единиц жилого фонда, более 3 тыс. зданий пострадали. С израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей, сообщает ТАСС.

Тем временем в российской Госдуме выразили готовность помочь переговорам Израиля и Палестины.

«Мы также предлагаем созвать другой «квартет» — уже ближневосточный в чисто географическом смысле — это Израиль, Палестина, те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время — Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия как автор арабской мирной инициативы. Мы готовы предоставить московскую площадку — мы это Россия, это МИД, это Государственная дума», — рассказал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире «Соловьев. Live».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о предложении МИД РФ обсудить конфликт Израиля и Палестины в новом составе. При этом к уже существующему формату «квартета», включающего Россию, США, Евросоюз и ООН, могут присоединиться сами Палестина и Израиль, а также пять арабских стран.