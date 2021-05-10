США намерены перебазировать войска из Афганистана на территорию бывших ССР

Американские власти рассматривают возможность базирования войск, выведенных из Афганистана, в государствах Центральной Азии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В качестве наиболее подходящих для этой цели стран считаются Узбекистан и Таджикистан, граничащие с Афганистаном.

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Источники рассказали, что США прорабатывают такую возможность, чтобы «оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и следить за другими экстремистами». На военных базах планируется разместить войска, дроны, бомбардировщики и артиллерию.

«Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряженность в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по [созданию] баз в Центральной Азии», — пишет СМИ.

Источники издания отметили, что американское руководство официально еще не заявляло о своем намерении создать военные базы к властям стран Центральной Азии. отмечает издание. В то же время собеседники газеты прогнозируют вывод американских войск из Афганистана с опережением намеченных сроков — к июлю текущего года.

Если достичь договоренности с указанными странами не получится, то США, по данным The Wall Street Journal, будет рассматривать вариант переброски военных в государства Персидского залива.

Есть еще один запасной вариант — размещение в регионе авианосца. С помощью него, как отмечает издание, можно было бы в короткие сроки осуществлять защиту, например, посольства США в Кабуле.

В 2001 году США осуществляли военное присутствие в странах Центральной Азии. Войска были размещены в Узбекистане и Киргизии. Но военный контингент полностью покинул эти территории в 2014 и 2005 году соответственно.

Вашингтон неоднократно обещал вывести своих военных из Афганистана. Армия США находится в этой стране с 2001 года. Нынешний глава Соединенных Штатов — демократ Джо Байден — пообещал завершить этот процесс к годовщине теракта 11 сентября 2001 года. Он отметил, что «после 20 лет американской отваги и жертв пришло время вернуть войска домой». Байден пояснил, что американские военнослужащие находились в Афганистане все это время, чтобы бороться с террористами, а не для того, чтобы объединить эту страну. Байден считает, что у американцев это получилось.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заверил, что американские власти успеют это сделать в обозначенный главой Белого дома срок.

«На сегодняшний день мы закрыли одну базу в Гильменде», — сказал он 7 мая.

Милли рассказал, что с базы вывезли груз, который уместился на самолетах, аналогичных порядка 60 военно-транспортным С-17, максимальная грузоподъемность которых составляет 77,5 т.

Из Афганистана выводятся не только войска США, но и НАТО. Это была самая продолжительная военная кампания за всю историю США. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. Пик операции в Афганистане пришелся на 2010-2013 годы. Тогда численность войск НАТО была более 150 тыс. военных.