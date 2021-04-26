Минобороны испытало новую противоракету в Казахстане

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные в нее характеристики», — говорится в сообщении газеты «Красная звезда» со ссылкой на командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука.

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Отмечается также, что военнослужащие боевых расчетов «успешно выполнили задачу», точно поразив заданную условную цель. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Этот полигон — первый и единственный в Евразии, предназначенный для испытаний противоракетного оружия. Его арендует Минобороны РФ. Испытания там проводятся с 1960-х годов, тогда же над полигоном производились и тесты ядерного оружия.

В конце ноября 2020 года Вооруженные силы РФ уже испытывали на Сары-Шагане противоракету. Она успешно и точно поразила учебную цель. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что новая ракета российской системы ПРО может отражать угрозы на всех направлениях.

Принятие такого комплекса на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, отметил эксперт. «Речь, скорее всего, идет о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 «Нудоль», — рассказал Леонков. По его словам,

данная система отличается от своей предшественницы — комплекса шахтного базирования А-135 «Амур» — мобильностью. Ее можно поместить в любой точке страны. Противоракета сможет также отражать возможные удары из космоса.

Летом 2019 года на полигоне Сары-Шаган также испытывали противоракету — в июле и в июне. Военный эксперт Константин Сивков предположил тогда, что в казахстанских степях могли испытывать систему А-235 «Нудоль».

«Новая ракета предельно засекречена, и тактико-технических данных на нее нет, поэтому все, что я буду говорить — это предположения, основанные на анализе американских систем ПРО и направленности их развития», — заявил он.

По словам Сивкова, в новой ракете российские конструкторы могли отказаться от ядерного боезапаса. Он также выразил мнение, что скорость А-235 может достигать 12 Махов, а дальность стрельбы составлять до 1 тыс. км. Такие характеристики нужны, чтобы сбивать ракеты противника на дальних рубежах и не позволить им достичь промышленных районов страны, добавил доктор военных наук.

В августе 2018 года Министерство обороны РФ также сообщило об очередных успешных испытаниях противоракеты на Сары-Шагане. Согласно заявлению военного ведомства, на стрельбах тактико-технические характеристики ракеты системы ПРО, желая подтвердить способность снаряда поражать цель с необходимой точностью. Эту же противоракету за 2018 год российские военные испытывали еще несколько раз — о тестовых запусках сообщалось в феврале, апреле и июле.

По словам заместителя командующего объединением ПВО и ПРО ВКС полковника Андрея Приходько, новейшая противоракета по своим характеристикам — точности, дальности и срокам эксплуатации — превосходит все огневые средства, стоящие на вооружении всех ведущих армий мира.