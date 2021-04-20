Российский «камикадзе»: станут ли беспилотники «Ланцет» массовым оружием

Ставка на «камикадзе»

«Кадры с задействованием барражирующих боеприпасов «Ланцет» бойцами российских сил специальных операций в Сирии показывают, что отношение российских военных начало меняться. Даже если это применение носило экспериментальный характер, военные получили возможность апробировать новую для них технику и сформировать непредвзятое мнение, на основе которого могут быть сделаны выводы о дальнейших доработках и применении «беспилотников-камикадзе», — рассуждает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Министерство обороны России долгое время игнорировало такое направление беспилотной техники, как барражирующие боеприпасы, или как их еще называют, «беспилотники-камикадзе».

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Как полагает Федутинов, возможным объяснением такого отношения были ограниченные ударные возможности подобных аппаратов по сравнению с артиллерией. При этом такие БЛА — это фактически аппараты однократного применения, что не дешево. «Вероятно, оптимальным виделось применение легких разведывательных БЛА в связке с ударными средствами, или же более тяжелых разведывательно-ударных БЛА с собственным вооружением на борту», — отмечает эксперт.

Между тем следом за Израилем, бывшим пионером в данном вопросе, барражирующие боеприпасы в последние годы активно разрабатывались в различных странах мира, подчеркивает специалист.

В настоящее время такие системы имеются также в США, Европе, КНР, Турции и ряде других государств. Можно сказать, что сформировалась определенная ниша таких систем, которые видятся в качестве доступных средств нанесения высокоточных ударов. Причем целями могут быть не только элементы комплексов ПВО противника, как это было на первоначальном этапе, но также и другие цели, включая как неподвижные, такие как артиллерийские системы, так и движущиеся объекты.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» был впервые показан в экспозиции Концерна «Калашников» два года назад на военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Положительным моментом является то, что российские компании промышленности в очередной раз показали свою устремленность к развитию новых для себя направлений на основе собственных прогнозов востребованности создаваемых систем у эксплуатантов. Действуя на опережение и предлагая заказчику свои разработки, созданные в инициативном порядке, они позволяют нивелировать некоторые упущения, имеющие место в военном планировании», — считает Денис Федутинов.

Как работают «Ланцеты»

Компания ZALA AERO GROUP разработала и производит несколько вариантов БЛА «Ланцет».

Один из них — комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ-1». Этот БЛА оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный.

Помимо этого, беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.

Тип взрывателя — предконтактный. «ZALA ЛАНЦЕТ-1» способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса аппарата — 5 кг, масса полезной нагрузки — 1 кг, время полета — 30 мин, диапазон скоростей — 80-110 км/час.

Другой тип БЛА этой компании — комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ-3» — обладает взлетной массой уже в 12 кг. Он способен нести 3 кг полезной нагрузки.

Наконец, высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА» предназначен для поражения удаленных наземных целей. Он доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с целевой нагрузки наведения. Масса полезной нагрузки БЛА — 3 кг.

При пикировании «Ланцеты» могут развивать скорость до 300 км/час. В Сирии эти БЛА использовались для уничтожения транспортных средств боевиков в движении, огневых позиций артиллерии и минометов, долговременных огневых точек.

Помимо этого, для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами с помощью «Ланцетов» может создаваться так называемое воздушное минирование.

Этот термин впервые введен отечественными конструкторами и считается новым словом в тактике боевого применения БЛА. По замыслу разработчиков, в этом случае несколько БЛА «Ланцет» будут осуществлять дежурство в воздухе и тем самым представлять для вражеских беспилотных летательных аппаратов непреодолимый заслон.

Как рассказывает Денис Федутинов, «Ланцет» оснащен двойным крестообразным крылом, что позволяет обеспечить необходимую подъемную силу при одновременном уменьшении габаритов. Также подобное решение направлено на достижение высокой скорости при сохранении хорошей управляемости.

«Стоит отметить, что «Ланцет» построен по аэродинамической схеме, аналогичной используемой у части аппаратов израильской компании UVision, что наводило на мысли о возможном заимствовании технических идей. Линейка барражирующих боеприпасов израильской компании значительно шире и в ее составе имеются системы, близкие по размерности к «Ланцетам». Впрочем, наличие некоторых отличий у российских беспилотных аппаратов не позволяет говорить о прямом копировании», — уточняет эксперт.

В носовой части беспилотного аппарата установлена оптикоэлектронная система, которая служит для наблюдения и наведения на цель. Изображение, получаемое с ее помощью, передается на операторский пульт. В хвостовой части размещен малошумный электродвигатель.

Трудностей не миновать

«Развертывание серийного производства БЛА «Ланцет» лично мне представляется далеко не тривиальной задачей. Мы талантливы в разработке каких-то прототипов, опытных образцов, но вот серийное производство еще с советских времен у нас всегда вызывает проблемы. Блоху подковать можем, а поставить подковку блох на конвейер — уже нет», — говорит «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По оценкам специалиста, в советское время это парировалось организацией, трудовой дисциплиной, усилиями профсоюзов, даже работой спецслужб. В настоящее время большинство из этих факторов уже не работает. Есть и другие сложности.

«К примеру, вакцину «Спутник V» мы создали, а производственных мощностей для ее масштабного выпуска в стране не хватает. И мы мечемся по миру, обращаясь то во Францию, то в Индию, то даже в Казахстан, у которого у самого нет никаких мощностей», — поясняет Пухов.

По мнению специалиста, с «Ланцетами» будет то же самое.

«Здесь при серийном производстве и насыщении войск в требуемом количестве этого типа БЛА мы столкнемся с серьезными вызовами. Может быть, стоит подумать и о закупке за рубежом каких-либо позиций и технологий», — полагает Пухов.

Помимо всего прочего, считает директор ЦАСТ, с высокой долей вероятности в «Ланцете» есть импортные комплектующие. И это, естественно, будет узким местом при развертывании серийного производства. При изготовлении установочной партии БЛА иностранные детали еще можно закупить какими-либо окольными или полулегальными путями. Но вот когда эти беспилотные аппараты придется производить сотнями и тысячами, с этим делом могут быть большие проблемы.