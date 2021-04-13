Рябков ответил США на провокации в Черном море

Направляя свои военные корабли в Черное море, США занимаются провокациями и пытаются играть на нервах, но безуспешно, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова», — отметил он.

По словам Рябкова, у США «ничего не получится». Кроме того, он указал на геополитический характер маневров американских ВМС за тысячи километров от баз.

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«США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки», — цитирует ТАСС слова дипломата. Он призвал Штаты держаться от Крыма и черноморского побережья России «подальше, для своего же блага».

9 апреля США предупредили Турцию, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Согласно конвенции Монтре, Вашингтон обязан уведомлять Анкару о передвижении судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Представитель Пентагона Джон Кирби назвал отправку кораблей ВМС США в Черное море регулярной операцией.

Он также добавил, что США используют авиацию и флот везде, где это позволяет международное право. Кирби отказался говорить о «будущих операциях» в Черном море.

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобная военная активность США наблюдается регулярно, но в настоящее время «это делается особенно напористо». Дипломат заявил, что это также «сопровождается агрессивной риторикой», американской стороной задаются вопросы: «А что делает Российская Федерация на границе с Украиной?»

«Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остается без ответа», — сказал Лавров.

8 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заверил, что ВС РФ смогут защитить территорию страны от любого нападения в Черном море.

«Черноморский флот и группировка войск, расположенная на Крымском полуострове и на территории вблизи него, достаточны, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе», — подчеркнул парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что НАТО наращивает свои вооруженные силы в Черном море и на Украине, то есть в непосредственной близости от границ России.

По ее словам, в 2021 году будут проведены семь совместных учений на Украине со странами-членами альянса. Также активизировалась иностранная разведывательная деятельность на российско-украинской границе и линии соприкосновения в Донбассе. Для этого используются летательные аппараты и радиоэлектронные средства.