«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе, фиксируемое в настоящее время, породило новый виток дискуссий относительно возможного военного противостояния Вооруженных сил Украины с силами ополчения самопровозглашенных республик Донбасса. При этом СМИ пишут о вооружениях, которые могут применяться в зоне конфликта. Некоторые при этом предполагают, что на вооружении ДНР и ЛНР может появиться чуть ли не современное российское оружие.

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В частности, на этой неделе свой топ-5 составил американский журнал The National Interest, куда он включил ЗРС С-400 «Триумф», истребитель Су-35С, бронированная машина БМП-3М, танк Т-90М и самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С».

Появление такого перечня вооружений на стороне ополчения идет в разрез с официальной позицией Москвы, согласно которой Россия не поставляет оружие и не направляет свои вооруженные силы в зону конфликта.

Более того, Россия в ходе текущего обострения неоднократно подчеркивала, что вмешиваться в конфликт в Донбассе Москва не будет. «Мы таких планов не вынашиваем. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», — заявлял на этой неделе секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Обращает на себя внимание тот факт, что в различного рода публикациях мало внимания уделяется украинским образцам вооружения, хотя Киев за последние несколько лет активно занимался модернизацией имеющейся техники.

Пользуясь логикой The National Interest, можно назвать и украинские образцы вооружения и военной техники, которые Киев сможет выставить на поля сражений в случае дальнейшего осложнения ситуации в Донбассе.

В этом смысле обращает на себя внимание украинский основной боевой танк Т-64БМ «Булат». Он представляет собой глубоко модернизированный вариант ранних советских моделей.

Танк серийно выпускается заводом имени В.А. Малышева в Харькове. Он оснащен пушкой калибра 125 мм. Калибр спаренного с пушкой пулемета — 7,62 мм, зенитного — 12,7 мм. Боевая масса «Булата» около 45 т, запас хода танка — 385 км.

Место в украинском рейтинге можно отдать реактивной системе залпового огня «Ольха-М». РСЗО «Ольха-М», по мнению ее конструкторов, относится к уникальным украинским разработкам последних лет. «Ольха-М» идет на замену советской реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч». Новейшая украинская ракета калибра 300-мм и массой 250 кг обладает дальностью стрельбы в 70 км.

Кроме того, на вооружении Киева находятся американские патрульные катера Island и Mark VI. Два Island в виде безвозмездной помощи уже прибыли в Одессу и взяты на вооружение ВМС. В 2021 году ВМСУ планируют получить от США еще три патрульных катера класса Island. Они должны поступить на Украину уже в первом полугодии этого года.

Замыкает список чешская самоходная артиллерийская установка Dana-M2. Она смонтирована на шасси автомобиля Tatra 815 с колесной формулой 8x8 и двумя передними управляемыми парами колес. Максимальная дальность стрельбы гаубицы составляет 18,7 тыс. м, а со специальными зарядами — 20 тыс. м. Система заряжания позволяет произвести четыре выстрела в минуту. Для перевода артиллерийской установки из походного положения в боевое требуется около двух минут, а покинуть позицию после стрельбы — не более 60 секунд. Обычно артиллерийская установка перевозит 40 снарядов, но при необходимости боекомплект может достигать 60 снарядов.

Помимо всего прочего, надо обязательно упомянуть и о том, что в ноябре 2018 года Украина и Турция подписали соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы вооруженным силам Украины. Поставки продолжаются.

Вместе с тем главный порок таких рейтингов и сценариев развития обстановки заключается в том, что из сложившейся на настоящий момент времени геополитической и военно-стратегической обстановки вырывается какой-то фрагмент (отдельно взятый регион, или берутся образцы вооружения и военной техники). Затем только на основе этого авторы строят все свои остальные рассуждения, причем абсолютно без учета особенностей обстановки в целом.

При анализе исхода возможного вооруженного противоборства в первую очередь надо анализировать стратегические цели военных действий и задачи вооруженных сил, их содержание, последовательность и способы выполнения, необходимые для этого силы и средства, распределение и согласование усилий стратегических группировок, всестороннее обеспечение и управление ими в интересах успешного достижения политических целей в войне. Однако для этого требуется очень высокая квалификация аналитиков.

А конкретные тактико-технические характеристики танков, самолетов, боевых бронированных машин на этом фоне вещь, безусловно, весьма важная, но далеко не главная.