В Конгрессе США поспорят из-за военного плана Байдена

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить $715 млрд для Пентагона на 2022 финансовый год, что немного выше нынешнего уровня, равного $704 млрд, сообщает Politico.

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СМИ пишут, что вряд ли эта сумма удовлетворит ястребов-республиканцев, стремящихся к продолжению значительного увеличения военных расходов, которым противостоят прогрессивные демократы, желающие резко сократить оборонный бюджет.

Эксперты ожидали, что Байден запросит фиксированный бюджет. Уровень в $715 млрд означает увеличение расходов на оборону примерно на 1,5% по сравнению с уровнем нынешнего года, что фактически означает увеличение бюджета лишь с поправкой на инфляцию.

Общая сумма показывает базовый бюджет Пентагона, но не включает расходы Министерства энергетики США на ядерное оружие.

Стоит отметить, что план Байдена не соответствует намерениям Республиканской партии по повышению военного бюджета на 3-5%.

Республиканцы утверждают, что диапазон, установленный лидерами Пентагона во время администрации предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа – с лимитом до $722, необходим для надлежащего финансирования военного развития в рамках противодействия «угрозам со стороны Китая и России».

По их мнению, дополнительные деньги Пентагон должен направить на развитие гиперзвукового оружия и пополнения флота ВМС США подводными лодками с баллистическими ракетами и беспилотными кораблями.

За несколько недель до публикации бюджета ведущие республиканцы активизировали свою критику демократов, предостерегая Байдена от стагнации или сокращения военных расходов.

Ведущие республиканцы в комитетах Сената и Палаты представителей по делам вооруженных сил, сенатор Джим Инхоф (штат Оклахома) и член Палаты представителей Майк Роджерс (штат Алабама), высказались в пользу увеличения финансирования Пентагона.

Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл предупредил что о серьезности намерений Байдена противодействовать Китаю можно будет судить по тому, насколько актуален его план военных расходов.

В свою очередь, демократы призывают Байдена «значительно сократить» бюджет Пентагона и утверждают, что оборонный бюджет может быть урезан более, чем на 10% без ущерба для национальной безопасности. По их словам, Белому дому стоит перенаправить деньги на поддержку американской дипломатии и внутренние программы.

Известно также, что бюджетное предложение Байдена будет включать финансирование решения проблем изменения климата в качестве приоритета национальной безопасности, что является отходом от политики администрации Трампа.

Также, пакет предложений главы Белого дома будет включать в себя инвестиции в исследования и разработки в области энергетики.

«Для национальной безопасности жизненно важно, чтобы военные объекты США были устойчивы к экстремальным погодным условиям, вызванным изменением климата», — заявило в пятницу, 9 апреля, бюджетное управление Белого дома.

Примечательно также, что план Байдена предусматривает прекращение финансирования военных операций американского контингента в непредвиденных обстоятельствах за рубежом в качестве отдельной статьи расходов.

Вместо этого в плане указано финансирование прямых расходов на войну и длительные операции из регулярного бюджета Пентагона, о необходимости таких изменений эксперты по бюджету говорили в течение многих лет.

Один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена сказал, что часть более крупного оборонного бюджета предназначена для увеличения заработной платы военнослужащих и обеспечения того, чтобы у них было все необходимое оборудование, а также для конкуренции с Китаем, сообщает Bloomberg.

Кроме того, в планах Белого дома учитывается, что противодействие угрозе со стороны Китая является главной задачей Пентагона. Также силы сдерживания будут направлены против «дестабилизирующего поведения со стороны России».

Помимо этого, Байден поддерживает «Тихоокеанскую оборонную инициативу», за которую выступает Индо-Тихоокеанское командование США: повышение обороноспособности США на Гуаме и прилегающих территориях. Командование запросило на эти цели $4,7 млрд.

Помимо этого, в запросе команды Байдена подчеркивается необходимость модернизации ядерных сил США и сохранения военно-морской мощи США, а также упоминаются поддержка новой программы создания подводных лодок класса Columbia и необходимость инвестиций в «дистанционно управляемые и автономные системы» судов.

«Решение администрации Байдена увеличить бюджет Пентагона с почти рекордного уровня является ошибочным и разочаровывающим. Будучи кандидатом на пост президента США, он заявлял, что страну можно обезопасить при более низком уровне расходов», — считает Уильям Хартунг, директор программы вооружений и безопасности Центра международной политики.