Деньги против ценностей: отберут ли США у России рынок вооружений

Неправильные сделки

В заключительном году президентства Дональда Трампа наблюдался «беспрецедентный рост» продаж вооружения и военной техники за границу. Lockheed Martin, Boeing и Raytheon Technologies стали основными поставщиками ВВТ в рамках контрактов на общую сумму $87 млрд. Об этом говорится в отчете аналитического подразделения Центра международной политики в США. Среднегодовой показатель FMS (Foreign Military Sales, Программа зарубежных военных продаж) при Дональде Трампе составлял $63 млрд, в 2020 году — $110,9 млрд.

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«Политика администрации Дональда Трампа в отношении продажи оружия ставила во главу угла узкие экономические интересы, а не права человека и долгосрочные стратегические интересы США», — сказал директор программы по вооружениям и безопасности Центра международной политики и соавтор отчета Билл Хартунг. При этом он напомнил, что

администрация президента Джо Байдена начала анализ экспорта вооружений США, «чтобы определить, какие сделки соответствуют интересам американской внешней политики».

В прошлом месяце Байден заявил, что правительство США прекратит поддержку «наступательных операций в Йемене, включая соответствующую продажу оружия».

Администрация Байдена также приостановила действие последних сделок по продаже оружия, тем самым поставив под сомнение судьбу контрактов эпохи Дональда Трампа с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Саудиты, в соответствии с заключенной с Трампом в 2017 году сделкой, должны получить батареи системы ПРО THAAD, спутники, фрегаты, патрульные катера, гаубицы, самые современные средства разведки и управления, а также более 100 тыс. бомб. Сумма контракта составила $110 млрд.

Сделка с ОАЭ была заключена в ноябре 2020 года и была существенно скромнее: 50 истребителей F-35 стоимостью $10,4 млрд, 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper на $2,97 млрд и еще $10 млрд за авиационные средства поражения. Разрешение Госдепа на эти поставки было выдано, несмотря на существенное сопротивление со стороны Конгресса США.

Ценности важнее

Сторонники контроля над вооружениями, которые по-прежнему хотят расширения мер транспарентности и пересмотра политики Дональда Трампа, считают, что в вопросе поставок США должны руководствоваться не отраслевыми соображениями, а гуманистическими.

То есть американское оружие должны получать лишь те страны, в которых нет проблем с соблюдением прав человека.

«Пока не совсем ясно, кому администрация будет продавать оружие, которое она сочтет наступательным, — сказала Энни Шил из Центра поддержки гражданских лиц в вооруженных конфликтах изданию Defense News. — И затем, конечно, мы видели примеры, которые указывают на то, что администрация Байдена, возможно, придерживается курса на менее громкие, но все же очень опасные сделки по продаже оружия».

В последние дни администрация Джо Байдена столкнулась с критикой из-за одобрения продажи ракет Египту на $197 млн, а также из-за того, что в Белом доме не сразу восстановили ограничения времен Барака Обамы на использование некоторых типов противопехотных мин, которые были отменены Дональдом Трампом.

«Хотя приостановка и пересмотр продаж в монархии Персидского залива были многообещающими, экспорт оружия в Египет по этим же причинам оказался весьма разочаровывающим», — сказал заместитель директора программы Security Assistance Monitor Элиас Юсиф.

Элиас Юсиф добавил, что продажа Джо Байденом противопехотных мин идет вразрез с продвижением американских ценностей.

Эксперты в такой ситуации возлагают надежды на Конгресс США.

Новый председатель Комитета Сената по международным отношениям сенатор Роберт Менендес и новый председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс выступили против продажи оружия Саудовской Аравии.

Как отмечают специалисты, что конгрессмены с помощью законопроектов могут установить, какие страны имеют право на получение американского оружия.

Таким образом, считают в американском экспертном сообществе, вполне возможно, что самые масштабные поставки американского вооружения за рубеж будут в ближайшее время пересмотрены или существенным образом скорректированы.

«Загнать джинна в бутылку не получится»

«Соединенные Штаты долгое время после окончания холодной войны оставались, наверное, единственной страной в мире, для которой продажи вооружений оставались продолжением внешней политики, а не банальным получением прибыли», — говорит «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По словам специалиста, многие экспортеры ВВТ в мире тоже утверждали, что и у них это сугубо продолжение внешней политики, но на деле зарабатывали на поставках оружия немалые деньги. Но несмотря на то, что даже Соединенные Штаты заявляли, что «нам бизнес не интересен, нам важно продвижение наших интересов», ситуация и для Вашингтона постепенно меняется в сторону коммерциализации продаж ВВТ, продолжает Петухов.

Президент Дональд Трамп ревизовал на словах все наследство Барака Обамы. Теперь демократы во главе с Байденом примерно на тех же подходах пересматривают наследство Трампа, обращает внимание эксперт.

«Я полагаю, обратно загнать джина в бутылку уже не получится, и администрация Джо Байдена в сфере поставок за рубеж будет также проводить прагматичную политику и наращивать экспорт вооружений, попутно снимая разного рода ограничения, но будут это делать без лишнего шума и громких заявлений, — подчеркивает Руслан Пухов. — До последнего времени США были действительно своеобразным бастионом в сфере продаж вооружения как продвижения своих внешнеполитических интересов. Но и эта крепость на сегодня пала»

По словам специалиста, это несет серьезные риски для российского экспорта вооружений.

К примеру, США несколько раз одержали победу в тендерах на поставку вооружений в Индию, что явилось для Москвы достаточно болезненным поражением. Долгое время американцы воздерживались от военно-технического сотрудничества с Нью-Дели, а потом существенно потеснили Москву, и сейчас стоимость американо-индийских контрактов оценивается на многие миллиарды долларов.

На данный момент США весьма сдержанно относятся к Алжиру, который для России является традиционным рынком. Но если в Вашингтоне прагматизм одержит окончательную победу, то США будет что предложить Алжиру в плане ВВТ.

«Если США обратятся к нашим традиционным рынкам, то они могут раскидать в разные стороны не только нас, но и многих других экспортеров, включая Францию, Италию и Германию.

США могут предложить клиентам очень интересные технологии. Пока американцы очень неохотно идут на офсетные соглашения, предусматривающие передачу технологий. Но несколько стран их уже продавили в этом плане. Если США откажутся от этих самоограничений, если они сделают несколько шагов навстречу потенциальным покупателям, то они свою долю на мировом рынке вооружений смогут существенно нарастить, в том числе и за счет России и других стран-экспортеров ВВТ», — заключает Руслан Пухов.