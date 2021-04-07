Год не юбилейный: парад Победы пройдет без иностранных лидеров

2021 год не юбилейный, поэтому Москва не будет приглашать лидеров иностранных государств на парад Победы 9 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, мероприятие будет готовиться с учетом рекомендаций медиков по возможным ограничениям из-за коронавируса.

«Будет обычный режим приглашения на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями», — заявил Песков.

В конце прошлого месяца глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства рассказал, что в Москве начались мероприятия по подготовке к параду мая.

По словам министра, в 2021 году в военном параде будут участвовать свыше 12,5 тыс. человек. Задействуют 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов. В составе колонны будут 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

На параде продемонстрируют много серийных образцов боевой техники. Речь идет о танках Т-90М «Прорыв», боевых машинах пехоты БМП-2М «Бережок», бронеавтомобилях семейства «Тайфун-ВДВ».

Также к параду привлекут истребитель Су-57 и вертолеты Ми-28НМ. Кроме того, на параде представят образцы, испытания которых по плану должны завершиться в текущем или 2022 году, пишут «Известия».

Парад Победы пройдет в 28 российских городах.

«В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка тысячи шестисот единиц военной техники и более двухсот воздушных судов», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что в целом торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах страны.

Прошлогодний парад Победы прошел не традиционно 9 мая, а 24 июня, — торжества пришлось перенести из-за ограничений, ранее введенных властями в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день в 1945 году прошел исторический парад победителей.

На торжестве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказавший по прибытии в Москву: «В столицу родины приехали», а также президент Молдавии Игорь Додон, написавший в Facebook, что парад на Красной площади символизирует «общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом».

Также гостями парада стали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Сербии Александар Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков тоже находился в Москве, но принял решение не участвовать в самом мероприятии из-за того, что у двоих членов его делегации был обнаружен коронавирус.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также был приглашен и собирался посетить мероприятие, но перед отъездом у него был выявлен COVID-19, поэтому политик смотрел трансляцию из Москвы по телевизору.

Канцлер Германии Ангела Меркель была приглашена, но также решила не покидать ФРГ, где из-за пандемии был введен жесткий карантин.

Помимо этого, маршем по главной площади страны прошли представители армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Китая, Монголии, Индии и Сербии.