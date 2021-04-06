ВВС США признали провал в ходе теста гиперзвукового оружия

Американские Военно-воздушные силы сообщили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия — крылатой ракеты ARRW. Заявление ВВС передает издание Defense News.

«Увы, неудачный запуск разочаровал — однако испытание предоставило нам бесценную информацию, мы извлечем из нее уроки и продолжим работать. Для этого ведь мы и проводим испытания», — сообщил глава программы управления вооружений ВВС Хит Коллинз.

Инженеры теперь изучат причины провала и внесут необходимые конструктивные изменения, добавил он.

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Ракету хотели запустить с борта бомбардировщика B-52 Stratofortress. Однако ARRW не сумела завершить «последовательность запуска». Испытатели намеревались оценить характеристики крылатой ракеты в момент разгона и смоделировать ее отделение от планера.

В декабре 2020 года издание Air Force Magazine, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе США, уже сообщало о провале испытаний системы ARRW. Испытания проходило изделие, выпущенное фирмой Lockheed Martin.

Американские инженеры и летчики подняли в воздух самолет телеметрии и очистили территорию, необходимую для безопасного проведения испытаний, но гиперзвуковая крылатая ракета, очевидно, так и не была запущена с борта самолета-носителя. «Это не вопрос, связанный с конструкцией гиперзвуковой крылатой ракеты. Это из разряда глупых ошибок», — сообщил журналистам источник в американском ОПК, знакомый с ходом испытаний.

Точная природа проблемы не разглашается, однако источники полагают, что всему виной «базовые ошибки», связанные с механическими особенностями проведения запуска.

В октябре прошлого года США впервые раскрыли характеристики своей гиперзвуковой боевой системы. Гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗКР) AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 5000 до 6000 миль в час (примерно от 8 до 9,5 тыс. км/ч) — это от 6,5 до 8 Махов.

Ей потребуется всего 10-12 минут, чтобы поразить объект противника на расстоянии 1600 км. Носителем ARRW будет стратегический бомбардировщик B-52.

По информации издания The Drive, ракета состоит из твердотопливного ускорителя с выдвигающимся хвостовым оперением и планирующего боевого блока (без двигателя). После достижения определенной скорости и высоты ускоритель завершает работу, а клиновидный планирующий боевой блок продолжает движение к цели с гиперзвуковой скоростью.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ГЗКР AGM-183A в 2018 году. Первый испытательный полет, в котором в качестве носителя ARRW использовался стратегический бомбардировщик B-52H, состоялся в июне 2019 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

ВВС США планируют закупить по крайней мере восемь прототипов ARRW, часть из которых потенциально может быть использована в качестве ограниченного оперативного арсенала этого оружия в ближайшие годы, пишет The Drive. Ближайшая цель — выйти на так называемую начальную оперативную готовность этого вида оружия в сентябре 2022 года.

Однако программа, уточняет The Drive, уже отстает от графика — у разработчиков и военных есть все шансы в ранее запланированные сроки не уложиться. Расходы выросли почти на 40%, и Счетная палата правительства США (GAO) предупредила, что возможны дальнейшие задержки.