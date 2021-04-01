«Против агрессии Китая»: зачем Австралии нужны новые ракеты

На этой неделе Австралия заявила, что инвестирует $1 млрд в создание своих собственных управляемых ракет на фоне растущей агрессии со стороны Китая и отсутствия безопасности глобальной цепи поставок, вызванной пандемией коронавируса.

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Как сообщает Associated Press, этот шаг будет осуществлен в сотрудничестве с США и в рамках крупных 10-летних инвестиций в оборонный потенциал страны.

Решение принято на фоне растущей обеспокоенности в Тихоокеанском регионе по поводу китайской агрессии и милитаризма, которые премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сравнил с «изменяющейся глобальной средой».

«Как показала пандемия COVID-19, способность к самообеспечению, будь то разработка вакцины или обеспечение обороноспособности Австралии, жизненно важна для удовлетворения наших собственных требований в меняющейся глобальной среде», — передает слова Моррисон Sydney Morning Herald.

В настоящее время Австралия полагается на импорт современных ракет из других стран, включая США.

В последний раз страна производила свои собственные ракеты в 1960-х годах, когда разработчики в Мельбурне создали противолодочную ракету и пусковую установку типа Ikara, сообщает Herald.

Разработка комплекса Ikara началась в Австралии в конце 1950-х годов силами местной фирмы Aerospace Technologies Australia. Позднее к работам подключилась британская компания British Aerospace. В 1960-х годах комплекс Ikara считался весьма совершенным оружием, так как он заметно превосходил американский ПЛРК ASROC по целому ряду параметров — дальности стрельбы, возможности коррекции траектории в ходе полёта ракеты, меньшей массой пусковой установки, что позволяло размещать её на небольших кораблях. В 1970-х годах велись работы по созданию усовершенствованного комплекса Super Ikara, но на вооружение он не поступил.

Теперь ожидается, что Австралия будет производить ракеты класса «воздух-воздух», ракеты наземного базирования и управляемое оружие, используемое для защиты кораблей, наряду с исследованиями в области гиперзвуковых ракет, отмечает издание Newsweek.

«Мы будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в свете этой важной инициативы, чтобы убедиться, что мы понимаем, как наша промышленность может наилучшим образом удовлетворить потребности Австралии и растущие потребности нашего самого важного военного партнера», — подчеркнул в своем заявлении министр обороны Питер Даттон.

Директор по обороне, стратегии и национальной безопасности независимого аналитического центра Австралийского института стратегической политики Майкл Шобридж сказал, что это объявление было долгожданной новостью и восполнило возникший стратегический пробел.

«Этим движут два фактора — Китай и COVID-19», — сказал Шобридж.

По его словам, растущая агрессивность Китая вызывает большую озабоченность Австралии, как и уязвимость глобальной цепи поставок, которая подверглась воздействию пандемии коронавируса.

Он сказал, что самой острой потребностью Австралии являются противокорабельные ракеты большой дальности, которые можно было бы запускать с военных кораблей или самолетов. Майкл Шобридж также уточнил, что новые боевые машины сухопутных войск также нуждаются в оснащении управляемыми ракетами.

Шобридж сказал, что ракеты собственного производства помогут обеспечить военное сдерживание потенциальных противников в текущем десятилетии, в то время как Австралия ожидает постройки серии новых фрегатов и многоцелевых подводных лодок.

Он отметил, что в случае конфликта Австралии в кратчайшие сроки понадобится много ракет, и она не может рассчитывать на их своевременный импорт.

Майкл Шобридж сказал, что такой сценарий возможен, если Пекин, например, решит, что пришло время взять Тайвань под контроль и решить эту проблему военным путем.

Он сказал, что это объявление также соответствует стратегии США по рассредоточению своих сил и возможностей, чтобы они не были уязвимы от ударов противника в каких-либо ключевых местах.

За последнее время Китайская Народная Республика уже достигла весьма впечатляющих результатов в совершенствовании своих вооруженных сил. Что собой сегодня представляет Народно-освободительная армия Китая, ранее писала «Газета.Ru».

Рост военной мощи КНР уже давно беспокоит Австралию. В частности, как ранее сообщала «Газета.Ru»,

бурное развитие боевых и оперативных возможностей Народно-освободительной армии Китая привело к тому, что главный союзник Австралии — Соединенные Штаты утратили военное превосходство на Тихом океане и способность поддерживать приемлемый для них баланс сил в регионе.

В августе 2019 года эксперты Центра исследований США из университета австралийского Сиднея опубликовали доклад «Предотвращение кризиса: американская стратегия, военные расходы и коллективная оборона в Индо-Тихоокеанском регионе».

В этом исследовании отмечается, что двадцать лет почти непрерывных боевых действий и нестабильности военного бюджета подорвали боеготовность и боеспособность ключевых элементов в ВВС, ВМС, армии и морской пехоте США. Количество военных происшествий возросло, устаревшее оборудование используется по истечении срока службы, а сроки обучения личного состава сокращены.

Некоторые показатели боеготовности и боеспособности в рамках Объединенного командования в зоне Тихого океана улучшаются, но структурные проблемы по-прежнему остаются. Вооружение и военная техника, созданные в 1980-х годах, становятся все сложнее и дороже в обслуживании.

Поэтому, делают вывод австралийские исследователи, стратегия коллективной обороны сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе становится остро необходимой, чтобы компенсировать нехватку американской военной мощи в регионе и удержать оборонительные рубежи против постоянно возрастающих возможностей Китая.

«Что касается воссоздания австралийских конструкторских школ в сфере управляемого ракетного оружия, то если начинать этот процесс с нуля, то он, безусловно, займет десятилетия. Однако развитое по всем направлениям военно-техническое сотрудничество Австралии и Соединенных Штатов, а также наработанный ранее опыт позволит сократить время создания перспективного оружия до вполне приемлемых сроков», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.