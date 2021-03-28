Дело — труба: почему программа США по гиперзвуку теряет темп

Минобороны США планирует провести до 40 летных испытаний гиперзвукового оружия в ближайшие пять лет, однако этот график может быть сорван из-за логистических проблем, говорится в докладе, подготовленном Счетной палатой американского правительства. На данный момент существует только один «коридор для летно-конструкторских испытаний большой дальности», «но он сам по себе не сможет поддерживать такие темпы», говорится в докладе.

Реклама

Отмечается, что меньшее количество запусков может привести к созданию оружия с меньшими оперативными возможностями. При этом, соответственно, будет получено и меньшее количество данных.

Сам факт задержки в создании этого типа оружия приведет к пересмотру уже составленных графиков и сопутствующим затратам, говорится в отчете.

Министерство обороны США пытается быстро разработать и принять на вооружение гиперзвуковое оружие, чтобы снизить потенциальные угрозы со стороны России и Китая. Эти обе страны активно разрабатывают гиперзвуковое оружие.

Гиперзвуковые крылатые ракеты (ГЗКР) способны летать примерно в пять раз быстрее скорости звука, или М - 5, и ГЗКР могут маневрировать на разных высотах и азимутах, что затрудняет их обнаружение радиолокационными средствами.

С 2015 по 2024 год США предпримут 70 попыток по разработке гиперзвукового оружия, ориентировочно стоимость этих работ уже составила $15 млрд. При этом большая часть их пришлась (или придется) на Министерство обороны, хотя некоторые программы осуществляются во взаимодействии с NASA и Министерством энергетики США.

Сухопутные войска и ВМС США планируют в 2021 году провести три летных испытания совместно разработанного гиперзвукового планирующего боевого блока. По словам генерал-лейтенанта Нейла Тергуда, который отвечает за развитие гиперзвуковых вооружений, оружия направленной энергии и космических возможностей в Сухопутных войсках США, этот вид сил американских ВС получит гиперзвуковое оружие в 2023 финансовом году. Хотя сам Тергуд называет этот график весьма амбициозным.

Как ранее писала «Газета.Ru», в марте 2020 года Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока (в американской терминологии C-HGB).

Запуск планирующего блока был осуществлен с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи, Гавайи. Отмечается, что в ходе испытаний C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового планирования на заданных расстояниях.

Что касается промышленной базы в Соединенных Штатах для серийного производства гиперзвукового оружия, то уже некоторое время Министерство обороны США разрабатывает носитель, который станет основой наступательной гиперзвуковой ракеты.

C-HGB будет состоять из боевой части, системы наведения, соединительных кабелей и теплозащитного экрана.

Каждый вид вооруженных сил будет использовать этот основной носитель в качестве базы при разработке индивидуальных систем вооружения, способных осуществлять пуски и удары с суши, воздуха или с моря.

Те испытания, как пишет Defense News, ознаменовали собой значительный шаг вперед в выполнении этой задачи на фоне растущей критики по поводу того, что США отстают от Китая и России в разработке гиперзвукового оружия.

«Я просто должен сказать вам, что программа летных испытаний очень агрессивна, — говорил генерал Нейл Тергуд в августе 2020 года. — И нам нужно быть агрессивными, чтобы идти в ногу с нашими ближайшими конкурентами, а именно с Россией и Китаем».

По его словам, в дальнейшем виды вооруженных сил США должны будут резко ускорить темпы выполнения программы, а это означает, что первые летные испытания должны состояться в середине 2021 года, а еще два — во второй половине года.

Гиперзвуковое оружие «полезно отчасти потому, что его трудно обнаружить и сопровождать, но это затрудняет его летные испытания», говорится в отчете Счетной палаты правительства США.

Для программ летных испытаний требуется соответствующая архитектура средств обнаружения и сопровождения, способная отслеживать на всем протяжении полет гиперзвуковой крылатой ракеты. Представители Пентагона сообщили, что «в настоящее время такие летные испытания могут проводиться только в открытом океане», что означает, что средства обнаружения и сопровождения должны располагаться на кораблях, «развертывание которых в океане может занять целые недели, пока суда дойдут до установленных пунктов назначения».

Кроме того, полигоны и измерительные комплексы пользуются большим спросом не только для разработки гиперзвукового оружия, но и для других высокоприоритетных оружейных программ, включая испытания систем противоракетной обороны и межконтинентальных баллистических ракет.

Министерство обороны США в течение последних нескольких лет работало над смягчением этих проблем, отмечают эксперты в США, и обозначило будущие планы по устранению проблем с графиком для аэродинамических труб и других необходимых объектов для летных испытаний.

Согласно отчету, Минобороны пытается наладить международные партнерские отношения, которые могут включать дополнительные испытательные центры для разработки гиперзвуковых возможностей.

Счетная палата также заявила, что Пентагону следует использовать данные, полученные в результате наземных испытаний, для соблюдения графиков полигонных работ, но это потребует увеличения масштабов испытаний в аэродинамической трубе, в то время как растет спрос на такие возможности не только для гиперзвуковых испытаний.

«Если испытываемые прототипы ГЗКР не смогут получить достаточно времени для отработки своих конструкций в аэродинамических трубах, то это либо приведет к задержкам в графике, либо потребуется найти другие, менее идеальные средства для завершения тестирования», — сказано в отчете.

Но есть и другая проблема — испытательные площадки в аэродинамических трубах стареют. В США 26 государственных и частных объектов с аэродинамическими трубами, способных проводить гиперзвуковые испытания. 14 из них построены до 1970 года.

Министерство обороны США согласилось с тем, что инвестиции для технического обслуживания и ремонта аэродинамических труб необходимы.

Что касается создания гиперзвукового оружия России, то серийное производство ракет «Циркон» и их поставка для вооружения российского флота запланированы на 2022 год, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 30 декабря 2020 года в интервью газете «Красная звезда». «Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков», и уже, начиная с 2022 года, начнется их серийная поставка», — сообщил он.

Данным изделием планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Принципиальное отличие «Циркона» — значительно большая (более 8 Махов) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Основной целью «Циркона» являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» (9800-11025 км/ч или 2700-3062 м/с) делают эту ракету недоступной для существующих систем ПРО противника. От такого изделия практически невозможно увернуться, невозможно также своевременно обнаружить его пуск.