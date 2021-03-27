Стратегия Зеленского: украинцы уйдут в партизаны

Украинский президент Владимир Зеленский, как считает местное издание «Страна.ua», поручил своим гражданам готовиться к партизанской войне. СМИ пришло к такому выводу после анализа новой стратегии военной безопасности Украины, которую ранее одобрил СНБО и заверил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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«Главные акценты этой стратегии — противостояние России, упор на милитаризацию всего населения, война в основном на своей территории. Что в общем-то коррелируется с постоянными заявлениями властей и лично Зеленского о вероятности «всеобщей мобилизации» и ужесточения условий призыва», — говорится в материале украинского издания.

В заметке отмечается, что украинские власти «не будут достигать военного паритета с Россией». «То есть надежда вся на помощь стран НАТО. О вступлении в альянс в стратегии говорится очень много, хотя и признается, что продолжение конфликта на востоке страны затрудняет достижение этой цели», — добавила «Страна.ua».

Украина давно стремится в Североатлантический альянс, но для вступления ей нужно выполнить несколько условий. Одно из них, и, пожалуй, самое важное, разрешение территориальных споров — в том числе конфликта в Донбассе.

Издание отмечает, что военная стратегия начинается с того, что есть некая «экзистенциальная угроза» Украине. Она якобы «развивается на фоне дефицита денег и дисбаланса между военными силами Украины и России». В связи с этим сразу отмечается, что противодействие будет везде — «на суше, море, в воздухе и даже информационном пространстве».

«Одним из элементов такой обороны является сдерживание. Под ним Зеленский подразумевает способность достичь такого уровня развития армии, флота и территориальной обороны, что агрессор понесет неприемлемые для себя потери и вынужден будет свернуть агрессию или отказаться от ее эскалации», — пишет украинское СМИ.

«Словосочетание «движение сопротивления»(рух опору) встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» — 34 раза», — подчитало издание, уточнив, что «вся стратегия озаглавлена как «Всеохватывающая оборона».

В этом контексте автор материала вспоминает про теорию «тотальной войны», которая была сформулирована еще во времена Первой мировой. «По ней военные действия ведутся всеми имеющимися средствами, а не только профессиональными армиям», — напоминают в статье.

В стратегии также написано о том, что «срочную службу в армии хотят заменить обязательной службой в военном резерве». Но при этом нет объяснения, чем это будет отличаться от обычного призыва в армию.

В документе говорится, что «на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины».

При этом Москва якобы является угрозой суверенитету страны и ее территориальной целостности. Россия также, согласно мнению украинской стороны, пытается помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.

Авторы стратегии подчеркнули, что внешняя политика России может способствовать «дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя эту стратегию, назвал ее «переписыванием старых бумаг». По словам, Россия не угрожает украинскому народу, но является «непримиримым врагом» действующей киевской власти.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что планы Украины о вступлении страны в НАТО — это иллюзии.