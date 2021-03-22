Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ

Спецподразделениям Великобритании приказано препятствовать вмешательству России в дела других стран по всему миру, пишет издание The Telegraph.

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В первую очередь такая задача поставлена перед SAS — Special Air Service. Как известно, Специальная авиадесантная служба представляет собой спецподразделение Вооруженных сил Великобритании.

Следует отметить, что SAS является образцом для подразделений специального назначения во многих других странах.

Поставленную задачу, как пишет The Telegraph, SAS будет выполнять во взаимодействии с другими группами специального назначения и секретной разведывательной службой Великобритании MI6.

Акцент будет сделан на проведении тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями, подчеркивает издание. Все это будет осуществляться в рамках серьезной переоценки приоритетов в сфере обороны Великобритании.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании сэр Марк Карлтон-Смит сказал, что спецназу будет поручено бороться с «враждебными государственными субъектами».

Этот шаг предпринят в преддверии публикации документа оборонного командования, вклада министерства обороны в Комплексный правительственный обзор внешней политики, политики в области обороны, безопасности и развития.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес при этом опубликовал свою статью, в которой пишет, что Лондон должен заново создать свои Вооруженные силы для XXI столетия, поскольку угрозы, с которыми он сталкивается, за 30 прошедших лет «изменились до неузнаваемости». «У наших врагов в настоящее время бесконечно больше возможностей. Скрытность, возросшая точность воздействий и информационные операции усложняют общую картину угроз», — считает глава военного ведомства.

В ходе того, что будет характеризоваться как современная битва за Атлантику, Королевский военно-морской флот развернет «корабль-шпион», чтобы помешать российским подводным лодкам заблокировать британский интернет. Предполагается, что вражеские субмарины будут выводить из строя подводные кабели (или подключаться к ним).

Многоцелевой океанский разведывательный корабль (Multi Role Ocean Surveillance ship, MROSS) должен быть введен в эксплуатацию к 2024 году. Он поможет защитить важнейшую национальную инфраструктуру, такую как подводные кабели, по которым ежедневно передаются финансовые переводы на триллионы долларов и по которым осуществляется 97% глобальной связи, подчеркивает The Telegraph.

В командном документе будет указано, что вооруженным силам будут переданы дополнительные £3 млрд, из которых £120 млн будут использованы для создания новой бригады специальных операций. В основе соединения будет находиться полк рейнджеров в составе четырех батальонов.

Новые задачи для SAS будут дополнены рейнджерами, новыми армейскими батальонами, которые будут консультировать партнерские силы по всему миру и вступать совместно с ними в бой.

Ранее борьбой с враждебными государствами занимались такие структуры, как MI6 (секретная разведывательная служба) и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ). Подключение к этому процессу спецподразделений знаменует собой шаг вперед в реакции Великобритании на Россию после инцидента в Солсбери, пишет The Telegraph.

Враждебными государствами, о которых будет идти речь, скорее всего, назовут Россию, Китай, Северную Корею и Иран, подчеркивает британское издание. Из них самой серьезной проблемой безопасности Соединенного Королевства считается Россия.

В своем первом выступлении на посту генерального директора MI5 (британская контрразведка) в октябре прошлого года Кен Маккаллум сказал, что российские спецслужбы вызывают «наибольшее раздражение» в Великобритании.

Вместе с тем, по его словам, Россия создавала «непогоду», но предупредил, что шпионская деятельность китайских шпионов «меняет климат».

Подразделениям британского спецназа, вероятно, будет поручено раскрыть деятельность российской военной разведки (ГРУ).

Действия будут направлены на выявление и дискредитацию российской деятельности, некоторые из которых могут осуществляться под видом законной деловой или туристической деятельности, пишет The Telegraph.

Возможный ответ — это только часть гораздо более мощного британского военного присутствия по всему миру, считают британские обозреватели. Новая позиция направлена на «восстановление наших экспедиционных возможностей, извлечение выгоды из усилий по переводу международных связей в электронный формат, причем тех, которые нам подходят», — сказал глава военного ведомства.

Подводная война представляет собой особый вид саботажа для подводной кабельной инфраструктуры и является «реальной угрозой для Великобритании».

Считается, что самая большая угроза подводным кабелям Великобритании исходит от российской разведывательной субмарины «Белгород», который служит базой для небольшой подводной лодки «Лошарик», пишет The Telegraph.

По мнению издания,«Лошарик» может находиться на морском дне и он оснащен роботизированной рукой, которая предназначена для резки интернет-кабелей.

Состоящий из семи титановых сфер внутри корпуса, спроектированных так, чтобы выдерживать экстремальное давление в океанских глубинах, «Лошарик» может работать на глубине до километра, полагает британское издание.

Как ранее писала «Газета.Ru», этот глубоководный аппарат поступил на вооружение ВМФ в начале 2000-х годов и к разрабатываемым в настоящее время перспективным комплексам вооружения отечественного флота никакого отношения не имеет.

Характеристики аппарата: глубина погружения — до 6000 м; скорость движения — до 6 узлов (11 км/ч); автономность плавания — до 3 суток; экипаж офицеров-исследователей — 14 человек; научная группа — до пяти человек.

Российские подводные лодки и разведывательный корабль класса «Янтарь», разработанный в том числе для обнаружения сети датчиков на суше и на морском дне, предназначенных для обнаружения подводных лодок (известной как Комплексная система подводного наблюдения (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS), теперь все больше ориентируются на подводные кабели на дне Атлантики.

При этом страны Запада ранее уже высказывали подозрения, что Москва якобы подключается в подводным кабелям, о чем ранее уже писала «Газета.Ru».

«Русские корабли циркулируют вокруг подводных коммуникационных кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны между Востоком и Западом. Наши противники могут быть нацелены на подводные кабели, которые связывают страны мира между собой», — во всяком случае, так утверждается в некоторых СМИ на Западе.

Многоцелевой океанский разведывательный корабль (Multi Role Ocean Surveillance ship, MROSS) британского Королевского военно-морского флота, вероятно, будет использовать гидролокатор с буксируемой антенной решеткой и подводные дроны для поиска подводных лодок, которые могут вывести из строя кабели, расположенные на морском дне, полагает The Telegraph.