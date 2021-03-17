«Россия психует»: украинский эксперт рассказал о ракете «Нептун»

Новые украинские противокорабельные ракеты комплекса «Нептун» представляют собой «уникальное вооружение», из-за которого Россия начала существенно нервничать. Об этом со ссылкой на украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова сообщает издание «Главред».

«Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты», — заявил он.

По словам эксперта, это дозвуковая ракета, которая «практически бесшумно» летит над водой на высоте от 3 до 300 метров, «и ее никто не видит». Жданов также отметил, что точность попадания ракеты высокая, до нескольких метров.

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В Минобороны Украины ранее сообщили, что ВМС получили опытные образцы «Нептуна». Командующий украинскими морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа отмечал, что намерен сформировать три дивизиона «Нептунов» для размещения на черноморском побережье Украины.

Военный эксперт Олег Жданов также заявил, что Россия «уже психует» из-за ракет — якобы с их помощью Киев сможет «полностью контролировать море на 300 км» вдоль берега.

Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев в свою очередь считает, что «Нептун» — устаревший и медленный комплекс, ракеты которого легко сбить. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что украинская новинка по сути своей представляет модификацию советской ракеты X-35.

Россия, по словам Сивкова, располагает оружием более совершенным и дальнобойным. Кроме того, российские военные готовы противостоять потенциальной угрозе украинских ракет.

Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 кг, она может нести боеголовку массой до 150 кг. Скорость ее хода — порядка 900 км/ч. Один комплекс может пустить до 24 ракет одновременно.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов ранее заявил в разговоре с изданием LB.ua, что крылатые ракеты «Нептун», созданные украинскими конструкторами, могут «в считанные минуты разнести» мост через Керченский пролив. Кроме того, бывший врио главы Украины подчеркнул, что ракеты могут уничтожить военные корабли ВМФ России «любого класса в портах Черного и Азовского моря».

В начале октября 2018 года украинский военный эксперт Валентин Бадрак рассказал, что оборонная промышленность Украины создает ракеты, которые способны «достать до Москвы». Украина находится в состоянии конфликта с Россией, убежден он, и из-за этого «в стране произошел серьезный всплеск развития военных технологий — инженеры способны произвести больше, чем вооруженные силы Украины могут взять на вооружение».

Бадрак добавил, что новые дальнобойные ракеты могут «поменять риторику переговоров», ведь Киев, «вооружившись сотней-двумя таких ракет», сможет диктовать Москве свои условия. Кроме того, благодаря силе оружия с радиусом поражения в 1,5 тыс. км Украина «сможет отстаивать свою позицию» в области интеграции в НАТО и Евросоюз.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ранее рассказывал о состоянии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) — по его словам, украинская оборонная индустрия находится в упадке.

«Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что в этой сфере не было достаточного уровня конкуренции, а финансирование не приводило к развитию.

Между тем, ранее СМИ стало известно, что в 2019 году Украина выделила более $7 млрд на оборонные расходы — сумму, превышающую 5% ВВП страны. Военные расходы Киева растут с каждым годом, при этом «оборонка» — одна из самых коррумпированных областей в стране. В 2020 году власти страны планировали выделить на защиту Украины уже более $10 млрд.