Хорошо забытое старое: США возвращают на службу истребители четвертого поколения

Военно-воздушные силы США одобрили приемку первого F-15EX на заводе компании Boeing в Сент-Луисе, пишет Defense News. Boeing продемонстрировал фото самолета, направляющегося на базу ВВС Эглин (штат Флорида).

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По словам руководителя программы F-15EX в ВВС США полковника Шона Дори, большой объем вооружения, концепция «цифровой магистрали» и открытая архитектура F-15EX позволят сделать этот самолет ключевым элементом американского парка тактических истребителей и дополнят боевые возможности истребителей пятого поколения.

Помимо этого, самолет способен нести гиперзвуковое оружие, что дает ему нишевую роль в будущих конфликтах между примерно равными по потенциалу противниками.

Новейшая версия «EX» выдающегося истребителя F-15 поставляется в ВВС США с передовой авионикой, в том числе с системой радиоэлектронной борьбы Eagle Passive/Active Warning and Survivability System, цифровой кабиной, более совершенным бортовым компьютером с многоядерным процессором ADCP-II (Advanced Display Core Processor) от компании Honeywell и усовершенствованной электродистанционной системой управления полетом.

Новый компьютер способен в несколько потоков обрабатывать данные с различных бортовых систем истребителя и выводить информацию на многофункциональные дисплеи. Благодаря этому увеличивается точность наведения вооружения. Кроме того, новая система имеет большее время наработки на ошибку, чем нынешние компьютеры F-15 с одноядерными процессорами. ADCP-II считается самым быстрым бортовым компьютером в мире.

F-15EX оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Поставка первого истребителя Boeing F-15EX состоялась чуть более чем через месяц после первого полета самолета этого типа, который состоялся 2 февраля. Второй самолет должен прибыть на авиабазу Эглин в следующем месяце, а оставшиеся шесть машин из первой партии будут доставлены в Эглин в 2023 финансовом году для проведения эксплуатационных испытаний.

Планы Военно-воздушных сил предполагают закупку не менее 144 экземпляров F-15EX.

Они заменят парк F-15C/D, средний возраст которого составляет 37 лет и который «начинает испытывать структурные напряжения», пишет Defense News. В контракте предусмотрено возможное увеличение закупки до 200 самолетов.

Вторая партия самолетов F-15EX должна быть доставлена в 2024 финансовом году на авиабазу ВВС Национальной гвардии (Air National Guard Base, ANGB) Кингсли Филд в Орегоне, которая также будет служить площадкой для тренировочных полетов F-15EX. Третья партия будет доставлена в Портленд ANGB в Орегоне в 2025 финансовом году.

123-я истребительная эскадрилья 142-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии, дислоцирующаяся на этой базе, станет первым оперативным подразделением, оснащенным самолетами этого типа.

Boeing F-15EX создан на базе модификации истребителя F-15 Advanced, созданного для Катара и Саудовской Аравии.

Это F-15QA (Qatar Advanced) и F-15SA (Saudi Advanced). Он поставляется с рядом обновлений, отсутствующих в стареющем парке F-15C/D ВВС США.

Министерство военно-воздушных сил США 13 июля 2020 года выдало Boeing контракт стоимостью $1,192 млрд на производство и поставку ВВС США первых восьми новых истребителей новой модификации F-15EX так называемой стартовой малой серии. Их закупка ранее была санкционирована в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, этим контрактом ознаменовалось возвращение ВВС США к закупке истребителей четвертого поколения спустя 15 лет после прекращения их поставок. Последний истребитель F-15E был поставлен ВВС США в 2001 году, а последний истребителей Lockheed Martin F-16 — в 2005 году.

Эксперт напомнил, что F-15EX является двухместным истребителем (вопреки изначально продвигавшемуся Boeing одноместному варианту F-15X).

Заявляется, что F-15EX будет способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или «гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов». Самолет будет оснащен так называемыми конформными баками.

28 февраля правительство США официально разрешило корпорации Boeing предложить истребитель F-15EX в качестве кандидата на бесконечный тендер по закупке 144 новых истребителей для ВВС Индии.

Некоторые специалисты рассматривают возврат ВВС США к закупкам истребителей четвертого поколения как констатацию провала F-22 и F-35, однако такой подход не верен.

На сегодня закуплено более 600 F-35 разных версий. Поэтому модернизированные F-15 и F/A-18 правильнее всего рассматривать не в качестве альтернативы пятому поколению, а как дополнение к нему.

В частности, как ранее писало Defеnse News, стоимость самолета F-15EX и запасных частей к нему составляет примерно $90 млн. В то же время эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание F-35 превышают затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание самолетов четвертого поколения, таких как F-15.

Второй аргумент в пользу покупки новых самолетов четвертого поколения заключается в том, что стратегия национальной обороны США устанавливает необходимость как в малозаметных тактических самолетах, способных проникать в оспариваемые области воздушного пространства, так и в самолетах с большой полезной нагрузкой, способных запускать авиационные средства поражения с дистанции противостояния.

Считается, что именно F-15EX имеет это преимущество. Из всех истребителей ВВС США он может нести самую большую полезную нагрузку.

«Чем больше разнообразия мы сможем достичь, чем больше у нас будет конкуренции, тем лучше будут цены», — считают в Пентагоне. Однако этот курс заставляет производителя F-35 Lockheed Martin снижать затраты на производство и содержание истребителей пятого поколения. Компания планирует снизить стоимость F-35A до $80 млн за самолет и к 2025 году достичь стоимости одного летного часа истребителя этого типа в $25 тыс.