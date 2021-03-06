«Москва не хочет мира»: Кравчук поставил России условие

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предупредил Россию о том, что Киев готов к «радикальным шагам».

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«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта [в Донбассе], а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Дипломат отметил, что делегация Киева «думает над тем, какие возможно внести предложения». По мнению Кравчука, Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня».

Глава делегации Украины в ТГК подчеркнул, что Киев будет искать новые договоренности, а не действовать на базе старых. «Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг», — добавил Кравчук.

Экс-глава Украины уточнил, что Киев не позволит Москве «действовать так, как она хочет» и «сделает все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы».

Несколько дней назад Кравчук был возмущен тем, что Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешила открывать упреждающий огонь по позициям ВСУ.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — говорится в сообщении на странице в Facebook украинской делегации.

Власти ДНР разрешили обстреливать точки украинской армии для того, чтобы защитить население от «украинского террора». В сообщении Народной милиции утверждалось, что Киев нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели не реагируют на обстановку. В самопровозглашенной республике потребовали, чтобы украинские власти перестали проводить «огневые провокации, направленные на срыв перемирия».

После этого полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в обострении внутриукраинского конфликта, а в Кремле заявили, что обеспокоены ситуацией в регионе.

С 27 июля прошлого года между Украиной с одной стороны и ДНР и Луганской народной республикой (ЛНР) с другой было заключено соглашение о бессрочном перемирии. В договоренностях указано, что сторонам запрещается проводить наступательные операции, а также использовать любые виды летательных аппаратов.

Уже на следующий день стороны начали обвинять друг друга в нарушениях.

Для решения конфликта на юго-востоке Украины были созданы несколько переговорный форматов. Один из них — «нормандский», основой которого служат Минские соглашения. В этом переговорном процессе принимают участие главы четырех стран: России, Украины, Франции и Германии. Последняя встреча мировых лидеров состоялась в декабре 2019 года.

Нормандской четверке тогда удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех», а также определить новые зоны отвода сил.

«Нормандский» формат действует уже более пяти лет в таком составе, тем не менее Киев надеется расширить его. Так, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council призвала Вашингтон подключиться к решению конфликта в Донбассе. Она заявила, что для Украины важно участие США как в «нормандском», так и «минском формате», который предполагает консультации Трехсторонней группы.