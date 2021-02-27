13 кораблей, 9 самолетов: НАТО начало учения в Черном море

В Черном море стартовали многонациональные военно-морские учения Poseidon-21, организованные румынскими ВМС (FNR). В маневрах также принимают участие военные из Болгарии, Франции, Греции, Испании, США и Турции.

Реклама

Учения продлятся до 6 марта, в них принимают участие более 700 военнослужащих, 13 военных кораблей, 9 самолетов Rafale и Eurofighter Typhoon, вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval, постоянная противоминная группа НАТО SNMCMG2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group), грузовой корабль с пиротехникой, а также турецкий подводный робот с дистанционным управлением.

В сообщении Главного штаба FNR отмечается, что Poseidon-21 является частью Совместной программы расширенной подготовки НАТО (CJET).

Комплексная концепция подготовки союзников была предложена Румынией на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году для усиления мер безопасности в юго-восточной части Европы, а также для обеспечения дальнейшего присутствия союзных войск в Черноморском регионе.

Открытие учений прошло в порту Констанца на западном побережье Черного моря в 332 км от Босфора и в 330 км от Крыма.

«Учения имеют высокую степень сложности и нацелены на оптимальное использование возможностей НАТО для улучшения оперативного реагирования Североатлантического союза в контексте непрерывных изменений в региональной среде безопасности», — сообщает румынское Минобороны.

Сценарий учений включает в себя совместные действия по борьбе с подводными угрозами, в которых будут задействованы оперативные подразделения НАТО по гидрографическим исследованиям, выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств.

Водолазы будут координировать свои действия с авиацией, надводными кораблями. Также будут отработаны процесс буксировки поврежденного корабля, пополнение запасов в море и оказание первой помощи.

Накануне Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот России следит за тральщиками-искателями мин Tajo ВМС Испании и Europe ВМС Греции, которые вошли в акваторию Черного моря, передавал «Интерфакс».

В середине нынешнего месяца в ходе двухдневной видеоконференции министров обороны стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что союзная концепция 2010 года предполагала стратегическое партнерство с Россией, однако сегодня «ситуация изменилась».

«Сегодня, когда мы осуществляем сдерживание и оборону в составе боевых групп в Балтии и обеспечиваем передовое присутствие в регионе Черного моря, осуществляем патрулирование воздушного пространства, проводим морские операции с участием наших постоянных военно-морских соединений», — заявил глава блока.

По его словам, восточный фланг НАТО в целом и регион Черного моря в частности были значительно укреплены адресным присутствием боевых групп в Румынии, силы альянса патрулируют воздушное пространство и море.

«В частности, три боевых корабля НАТО сейчас находятся в Черном море. И различные страны НАТО также проводят свои операции в Черном море — Турция, Румыния и Болгария, три прибрежных государства работают там вместе с Украиной и Грузией, нашими партнерами. И союзники больше инвестируют. У нас сегодня беспилотные системы действуют вдоль наших границ, особенно на востоке и на юге», — детализировал генсек НАТО.

Стоит отметить, что войска Черноморского флота РФ (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег». Таким образом, в зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.