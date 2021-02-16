«Ясный сигнал»: Иран и Россия отрабатывают оборону в Индийском океане

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» принимает участие в двустороннем российско-иранском военно-морском учении. На переходе морем в район проведения учения корвет «Стойкий» отработал все виды обороны корабля — экипажем проведены внутрикорабельные учения по отработке боевыми расчетами противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны», — заявили в пресс-службе Балтийского флота.

Реклама

Также российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням, а в ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде.

«16 февраля 2021 года в ходе морских маневров российские и иранские военные моряки отработают эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие», — добавили в пресс-службе.

Военно-морские учения Ирана и России направлены на обеспечение безопасности в северной части Индийского океана, сообщил заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Саяри. Его слова приводят РИА «Новости».

«Проведение мощным военно-морским флотом России учений с военно-морскими силами армии Ирана и Корпусом стражей исламской революции несет ясное послание», — добавил он, указав, что иранский флот находится на уровне крупных морских держав.

Факт начала военно-морских учений в северной части Индийского океана подтвердил и пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов. «Учения начались сегодня. Мы подтверждаем это», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в понедельник, 15 февраля, пресс-служба иранской армии сообщила, что Исламская Республика и Российская Федерация начнут совместные военно-морские учения в Индийском океане, передает новостное агентство Mehr.

Представитель совместных ирано-российских учений контр-адмирал Голамреза Тахани проинформировал, что учебные маневры будут проводиться под лозунгом «Коллективное сотрудничество на море для безопасности морской торговли» и охватят территорию площадью 17000 кв. км, пишет EurAsia Daily.

Корвет «Стойкий», который принимает участие в этом мероприятии, третий серийный корвет проекта 20380, построенный для Балтийского флота. Это принципиально новые корабли для ВМФ России. По своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам они на порядок превосходят аналогичные корабли своего класса.

Корвет «Стойкий» заложен на стапеле судостроительного предприятия «ОАО «Северная верфь» 10 ноября 2006 года (заводской номер 1004). Корабль спущен на воду 30 мая 2012 года, передан в состав Балтийского флота 27 июля 2014 года.

Главными особенностями корветов проекта 20380 являются их многофункциональность, гибкость, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем. Проект имеет значительный потенциал для модернизации. Водоизмещение корвета проекта 20380 составляет 2,2 тыс. т при длине 100 м и ширине 13 м. Корабль развивает скорость до 27 узлов, дальность морского перехода составляет 4000 миль. Экипаж насчитывает 100 человек (в том числе 15 офицеров).

Корветы проекта 20380 вооружены 1х1-100-мм артиллерийскими установками А-190 «Универсал» (332 выстрела), 2х6-30-мм артиллерийскими установками АК-630М (6000 выстрелов), 2х4 противокорабельным ракетным комплексом «Уран» (8 противокорабельных ракет типа Х-35, изделие может уничтожать корабли противника водоизмещением до 5000 т), ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96М или 9М96Е), переносными ЗРК «Игла», «Верба», 2х4-330-мм торпедными аппаратами «Пакет-НК» (8 торпед). Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

Второе судно, которое принимает участие в совместных военно-морских учениях в Индийском океане, средний морской танкер «Кола» проекта 160 грузоподъемностью 4300 т.

Серия этих судов была построена по заказу ВМФ СССР на компании «Раума-Репола», Раума, Финляндия, в период с 1960 по 1983 года. Танкер «Кола» предназначен для обеспечения действий боевых кораблей, в том числе и на значительном удалении от мест базирования.

Танкер «Кола» спущен на воду 30 июля 1967 года, вступил в строй 19 октября 1967 года. Основные характеристики: водоизмещение стандартное — 2228 т, полное — 7250 т. Длина 106,2 м, ширина 15,5 м, осадка 6,7 м. Скорость полного хода 14 узлов. Дальность плавания 8600 морских миль при 12 узлах. Автономность 30 суток. Экипаж 60 человек. Грузоподъемность 4400 т топлива.

Военно-морские силы Ирана на этих учениях представлены фрегатом УРО «Джамаран», корветом «Адмирал Нахди», ракетными катерами «Фалакхан», «Гардоунех» и «Тондар», патрульным кораблем «Махмуди», судном обеспечения «Назери» и судном снабжения «Лаван».

Вооружение «Джамарана» состоит из 76-мм автоматической артиллерийской установки OTO Melara, малокалиберных автоматов и двух спаренных пусковых установок противокорабельных крылатых ракет Noor (иранская версия китайской ракеты С-802). Корабль имеет вертолетную площадку и место для пуска переносных зенитно-ракетных комплексов, а также, по-видимому, противолодочный бомбомет.

По заявлению иранской стороны, фрегат «Джамаран» разработан исключительно иранскими специалистами и стал технологическим прорывом в кораблестроении Исламской Республики Иран. С целью подтверждения этого отмечается, что фрегат является многоцелевым быстроходным боевым кораблем и может вести одновременно борьбу с подводными лодками, летательными аппаратами и кораблями противника в условиях радиоэлектронной борьбы.

Примечательно, что совсем недавно, в середине ноября 2020 года в северной части Индийского океана завершились учения Malabar 2020, в которых принимали участие корабли ВМС США, Индии, Японии и Австралии.

Масштаб их был куда более впечатляющий, нежели военно-морские учения России и Ирана. Как ранее писала «Газета.Ru», тогда в мероприятиях приняли участие две авианосные группы (INS Vikramaditya и USS Nimitz), эсминцы INS Kolkata и INS Chennai, стелс-фрегат INS Talwar, подводная лодка типа Scorpene INS Khanderi, корабль поддержки флота INS Deepak, крейсер УРО USS Princeton, эсминец УРО USS Sterett, австралийский фрегат HMAS Ballarat и японский военный корабль.

Первый этап военно-морских учений Malabar 2020 начался 5 ноября в Бенгальском заливе. От каждой страны участвовало несколько единиц боевых кораблей (эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей и подводных лодок). Япония была представлена современным эскадренным миноносцем «Оонами» водоизмещением 4650 т. Всего в первом этапе принимало участие около 20 военных судов.

К четырехстороннему формату маневров в 2020 году впервые присоединилась Австралия. Цель учений состояла в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании «свободной и открытой зоны в Индо-Тихоокеанском регионе». Одной из важных целей маневров являлось «сильное сдерживание» нарастающей военно-морской активности Китая в этом регионе, утверждали инициаторы мероприятий.

Напомним, что совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе под названием «Пояс морской безопасности» ранее состоялись в конце декабря 2019 года.