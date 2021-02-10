200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук

В настоящее время Сухопутные войска США работают совместно с оборонно-промышленным комплексом над созданием промышленной базы для производства планирующих гиперзвуковых боевых блоков. Одновременно производятся пусковые установки, грузовые автомобили, трейлеры и боевые операционные центры, необходимые для функционирования в полном объеме первой батареи гиперзвукового оружия наземного базирования, пишет Defense News.

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«К концу этого финансового года, то есть в сентябре 2021 года, все вооружение, военная и специальная техника, оборудование, которое необходимо подразделению, а также тренажные комплексы, необходимые для обучения личного состава, будут доставлены в первое подразделение», — сказал директор Управления оперативных возможностей и критических технологий Сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Нил Тергуда.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

в марте 2020 года Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока.

По принятой в США терминологии он называется Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB. После пуска блок осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и с высокой точностью поразил мишень в заданной точке. Более того, в октябре 2020 года министр Сухопутных войск США Райан Маккарти на ежегодной конференции Ассоциации Сухопутных войск США заявил, что круговое вероятное отклонение составило всего шесть дюймов.

Успешный запуск гиперзвукового планирующего блока был осуществлен с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи, Гавайи. Отмечается, что в ходе испытаний C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового планирования на заданных расстояниях.

Что касается промышленной базы в Соединенных Штатах для серийного производства гиперзвукового оружия, то уже некоторое время министерство обороны США разрабатывает носитель, который станет основой наступательной гиперзвуковой ракеты.

C-HGB будет состоять из боевой части, системы наведения, соединительных кабелей и теплозащитного экрана.

Каждый вид вооруженных сил будет использовать этот основной носитель в качестве базы при разработке индивидуальных систем вооружения, в частности, способных осуществлять пуски и удары с суши, воздуха или с моря.

На данном этапе кооперация соисполнителей по производству гиперзвукового оружия в США выглядит следующим образом: Dynetics Technical Solutions (DTS) будет первой компанией, которая произведет прототипы гиперзвуковых планирующих боевых блоков, а Lockheed Martin будет выполнять функции системного интегратора этого вида оружия.

Dynetics, базирующаяся в Хантсвилле, штат Алабама, займется производством первого серийно производимого набора прототипов систем Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). DTS возглавит «команду мирового уровня для этого проекта, включая известных и проверенных подрядчиков оборонной промышленности», таких как General Atomics Electromagnetic Systems, Lockheed Martin и Raytheon.

General Atomics Electromagnetic Systems обеспечит кабельное, электрическое и механическое производство. Lockheed будет поддерживать производство, сборку, интеграцию, тестирование, системное проектирование и анализ. Другими членами команды Lockheed являются Integration Innovation Inc., Verity Integrated Systems, Martinez & Turek и Penta Research.

Сумма контрактов Lockheed Martin по разработке гиперзвукового оружия уже превышает $2,5 млрд.

По словам генерала Тергуда, создание новой промышленной базы для производства гиперзвуковых ракет было бы трудным и в самое обычное время, но сделать это в условиях ограничений, накладываемых пандемией коронавируса, еще сложнее.

«Переход на новые технологии не так прост, как многие думают», — сказал Тергуд. По его словам, производство, особенно высокотехнологичное, это отчасти инженерия, а отчасти искусство. Инженерную часть можно освоить с помощью чертежей и тому подобного. Но искусство в этом плане всегда является самой сложной частью процесса.

Нил Тергуд отказался назвать конкретную часть, которая первая будет оснащена гиперзвуковым оружием, однако уточнил, что уже подобраны командиры рот, батальонов и бригад.

Боевые части ракеты не будут поставлены войскам до 2023 финансового года, пишет Defense News. Однако 8 марта прошлого года генерал Нил Тергуд сказал, что лично доставит первые два габаритно-весовых макета, которые будут использованы для обучения состава.

Как только эта часть Сухопутных войск получит все необходимое вооружение, военную и специальную технику, она начнет в октябре подготовку к первым совместным летным испытаниям, которые запланированы с ВМС на первый квартал 2022 финансового года.

Генерал Тергуд уточнил, что не может подробно описать предстоящие испытания гиперзвукового оружия, поскольку их детали засекречены.

Что касается отечественного гиперзвукового оружия, то серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» href=«https://www.gazeta.ru/army/2021/01 /29/13459808.shtml»>начнутся с 2022 года. По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, «одновременно с реализацией текущих заданий государственного оборонного заказа предприятия промышленности совместно с органами военного управления систематически проводят работу по разработке и практической апробации новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники».

«Особое внимание министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия», — отметил Криворучко.

Так, АО «НПО машиностроения» в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», — сказал Алексей Криворучко.