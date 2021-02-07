«Искажение истории»: как посол Украины отчитал президента ФРГ

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство заявлением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Комментируя слова немецкого политика, дипломат заявил, что Киев против искажения истории о «нацистской оккупации», а также против попыток «обеления» проекта «Северный поток — 2».

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На фоне дискуссии о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» Штайнмайер сказал в разговоре с газетой Rheinische Post, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. По его словам, разрушение этого моста не стало бы проявлением силы.

Он также напомнил, что 22 июня этого года будет 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. Политик отметил, что жертвами той войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР. Он также призвал «не упускать из виду этот более широкий контекст», несмотря на то, что Германия и ЕС не согласны с политикой РФ.

«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок», — заявил украинский посол Андрей Мельник.

Он считает, что Штайнмайер своими словами «по существу, подхватил десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией». Слова Мельника приводит агентство «Укринформ».

Дипломат пояснил, что считает «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», в том числе украинского, то, что немецкий политик, по его словам, автоматически приравнял СССР к России.

Мельник предположил, что если бы президент Германии во время визита в Киев посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, то «он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение». Украинский представитель заявил, что айнзацгруппы СС и верхмат во время Великой Отечественной войны замучили не менее 8 млн жителей Украины. Большая часть из них — более 5 млн — гражданские.

Мельник также заметил, что из тех 6 млн, что, по его словам, боролись с нацистами в рядах Красной армии, больше половины погибли на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.

Посол добавил, что Украина официально инициирует проведение торжественного заседания немецкого парламента по случаю 80-летия нападения Германии на СССР. Это заседание, по его словам, будет посвящено увековечению памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны. Мельник подчеркнул, что 22 июня 1941 года именно города Украины, а не Москва, подверглись массированным ударам люфтваффе.

Украинский посол считает, что немецкие парламентарии якобы не готовы признать то, что во время Второй мировой войны именно украинская сторона заплатила огромную цену. Мельник призвал депутатов ФРГ принять решение о воздвижении в столице Германии отдельного мемориала в память украинских жертв нацизма.

Он также выразил мнение, что Штайнмайер цинично использовал «чувствительные исторические аргументы», чтобы обелить газовый проект России. «Северный поток — 2», по словам Мельника, несет в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии».

Дело в том, что введение в эксплуатацию этого газопровода может привести к потере части доходов Украины от транзита российского газа в европейские страны. Так, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые протянутся по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Общая мощность ниток составит 55 млрд куб. м газа.

Против российского проекта активно выступают США, заявляя, что монополия России на газовом рынке Европы даст Москве возможность политического манипулирования за счет этого проекта. Мало того, что Украина является союзником США, так у Вашингтона есть свой интерес — собственный СПГ, который американские власти хотели бы продавать европейцам. Но он менее выгоден по сравнению с российским топливом.