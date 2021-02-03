«Нездоровые мысли»: Россия осудила слова адмирала США о войне

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нездоровыми заявления командующего Стратегическим командованием США адмирала Чарльза Ричарда о необходимости подготовки к ядерной войне с Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

Реклама

Российский дипломат выразил надежду на то, что здравомыслящие военачальники не рассматривают вариант ядерной войны с Россией как реалистичный.

«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне», — признался посол.

Такие мысли могут «блуждать» в головах «нездоровых политиков», подчеркнул руководитель российского диппредставительства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также указал на нездоровое мышление Ричарда.

«Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны», — заявил сенатор.

По его словам, сегодняшние военные, как правило, боятся, что такой сценарий может стать реальностью.

Ричард высказывал убеждение в том, что Вашингтону надлежит искать новые способы сдерживания Москвы и Пекина от применения их недавно созданного передового стратегического оружия.

Адмирал напомнил американской нации, что их роскошная жизнь после «холодной войны» — в период, когда прямой вооруженный конфликт между конкурирующими ядерными державами был невозможен, закончилась.

«Существует реальная вероятность того, что региональный конфликт с Россией или Китаем может быстро перерасти в войну с использованием ядерного оружия, если они почувствуют угрозу их правящим режимами или государствам», — уверен военный.

Кроме того, адмирал Ричард возмутился словами критиков, которые говорят, что Пентагон застрял в «холодной войне».

«Два десятилетия усиленного военного упора на борьбу с терроризмом привели к игнорированию растущей опасности ядерного конфликта», — детализировал военачальник.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал не обращать внимание на такие заявления американских военных, пусть и высокопоставленных, передает НСН.

«Это идет систематическое нагнетание обстановки, которое выгодно и российским и американским лоббистским группам, заинтересованным в увеличении расходов на те или иные виды вооружений.

Это работает на оборонную промышленность США. Кто-то что-то ляпнул в Америке. Если бы мы не обращали внимание на эти высказывания, их бы меньше было», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что все страны развивают свое ядерное оружие, однако ни о какой гонке речи быть не может.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, что ядерная война между Россией и США может произойти, если одна из сторон будет нести недопустимые потери, которые чреваты утратой государственности и разрушения страны, передает ФАН.

«После устного предупреждения о намерении какой-либо из сторон применить ядерное вооружение дается короткое время, чтобы остановить военные действия. В случае, если оппонент не отреагирует, другая сторона демонстрирует свои серьезные намерения — может быть нанесен одиночный ядерный удар по какой-то безлюдной местности: какой-нибудь полюс, пустыня», — детализировал эксперт.

Если же противоборствующий лагерь на это не отреагирует и продолжит вести боевые действия, то тогда другая сторона может произвести ядерные атаки по самым важным группировкам вооруженных сил противника.

Если после этого в ход пойдет тактическое оружие, США, к примеру, могут нанести удары стратегическими ядерными силами.

«Однако есть и другой сценарий, при котором Америка может нанести обезоруживающий удар — выпустить ракеты по командным пунктам и пусковым установкам ракет. Но это крайне маловероятно», — резюмировал специалист.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США имеют в своем распоряжении 5,8 тыс., ядерных боеголовок, а Россия — 6 375.

Все девять государств, обладающих ядерным оружием — Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР вместе обладают примерно 13,4 тыс ядерных боеголовок.

Около 3 720 единиц ядерного оружия в настоящее время развернуты оперативными силами, и почти 1 800 из них находятся в состоянии повышенной оперативной готовности.