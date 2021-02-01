Турция учит Азербайджан воевать: как изменилась расстановка сил в Карабахе

В начавшихся турецко-азербайджанских учениях задействованы мотопехотные и танковые части и соединения, ракетные войска и артиллерия, военно-воздушные силы, силы специального назначения. В сообщении минобороны Турции говорится, что

цель маневров — обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства.

В ходе мероприятий также планируется отработать авиаудары по объектам условного противника, десантирование, вопросы тылового и технического обеспечения. Численность личного состава и количество техники на стартовавших учениях не уточняется. В официальных сообщениях говорится лишь о «крупномасштабных» тренировках.

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Не приходится сомневаться, что в ходе учений в Карсе будут совершенствоваться навыки командиров и штабов ВС Турции и Азербайджана в подготовке и ведении боевых действий, управлении войсками. Особое внимание будет уделено повышению слаженности действий подразделений и частей. Главная задача — совершенствование полевой выучки войск и отработка вопросов управления коалиционной группировкой войск (сил).

В этом плане интересны не столько начавшиеся турецко-азербайджанские учения, которые являются, по сути дела, рядовым элементом совместной боевой и оперативной подготовки вооруженных сил обеих стран (и которые, как представляется, не приведут к каким-либо потрясениям в Закавказье). Более важен другой вопрос — каким образом будет развиваться военно-политическая обстановка в этом взрывоопасном регионе в ближайшем будущем.

Не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил: «Ну, что, Пашинян? Где твой статус? В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. В ад провалился твой статус, разлетелся в пух и прах. Нет статуса, и не будет, пока я президент. Это часть Азербайджана!»

И оценивая обстановку в регионе, следует иметь в виду именно эти слова Ильхама Алиева.

Скорее всего, это даже не столько заявление главы государства, сколько программа действий политического руководства Азербайджана на ближайшее время.

К тому же следует иметь в виду, что Алиев создал за последнее время действенный инструмент для решения своих внутри- и внешнеполитических проблем — современную армию.

В ближайшее время военная мощь ВС Азербайджана будет только усиливаться. Этому будут способствовать как возможности собственно экономического комплекса страны, так и военно-политический союз с Турцией. В немалой степени процессам укрепления позиций Баку будет содействовать и исключительно выгодное географическое положение Азербайджана. По образному выражению американского политолога Збигнева Бжезинского, Азербайджан можно назвать жизненно важной «пробкой», контролирующей доступ к «бутылке» с богатствами бассейна Каспийского моря и Средней Азии. По территории Азербайджана проходят газо- и нефтепроводы, которые далее тянутся в этнически родственную Турцию, оказывающую Баку все большую политическую и военную поддержку.

Военно-техническое сотрудничество между Баку и Анкарой будет идти исключительно по нарастающей траектории. И если в вооруженном конфликте в прошлом году со стороны Азербайджана практически не принимали участия военно-воздушные силы и армейская авиация, то сегодня есть все основания полагать, что в весьма недалеком будущем у Баку появятся и такие возможности.

В свою очередь, Армения сегодня находится в своеобразной геополитической мышеловке. Государство практически не имеет независимых от воли соседних стран путей сообщения с внешним миром — как сухопутных (главным образом, железнодорожных магистралей), так и воздушных, не говоря уже о морских. Население Армении (и так весьма небольшое для независимого государства) имеет стойкую тенденцию к дальнейшему сокращению. Экономика страны также не демонстрирует впечатляющих темпов роста.

Возможностей по созданию боеспособных вооруженных сил у Еревана с каждым годом все меньше. Во-первых, нет шансов в достаточных объемах закупать современное вооружение, военную и специальную технику. На это в бюджете республики нет средств. Во-вторых, союзник Еревана по ОДКБ — Россия — не может поставлять Армении достаточного количества оружия в кредит и тем более на бесплатной основе. Что касается других возможных поставщиков оружия, то с ними в этом случае придется рассчитываться исключительно «живыми» деньгами, которых у Армении в достаточном количестве нет.

Да и сама возможность со стороны Армении сформировать и оснастить современной и перспективной техникой армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной. Что касается формирований Нагорного Карабаха, то им при всем желании никогда не выйти за черту полупартизанских отрядов.

Не следует забывать и о том, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, а границы государства признаны и не оспариваются международным сообществом. При любом варианте развития военно-стратегической обстановки боевые действия будут проходить на территории Азербайджана.

Что касается роли и участия России в закавказских делах, то с одной стороны, Москва является союзником Еревана по ОДКБ. С другой стороны, Кремлю нет никакого резона осложнять отношения с Баку. Помимо всего прочего, на территории РФ присутствует многочисленная азербайджанская диаспора, которая прочно интегрирована в российскую экономику. И к тому же на современном этапе Москва не так сильна в экономическом, финансовом и даже военном отношении, чтобы восстановить безусловное доминирование в этом регионе. И с этим фактом отечественным стратегам и аналитикам надо тоже считаться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).