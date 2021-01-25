«Эксперты работают»: Россия и США готовятся продлить СНВ-3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что работа экспертов по согласованию продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению наступательных вооружений от 2010 года, более известного как СНВ-3, между Россией и США начата.

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«Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Свое стремление продлить СНВ-3 подтвердила ранее и американская сторона. «Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 21 января.

Это последний договор между Россией и США, который касается наступательного вооружения. Срок его действия заканчивается 5 февраля.

В НАТО заявили, что поддерживают стремление России и США продлить этот договор. «Мы не должны оказаться в ситуации, в которой бы не было соглашения, ограничивающего количество ядерных боеголовок. Поэтому продление ДСНВ очень важно, поскольку, если договор не будет продлен, он прекратит свое действие в феврале», — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, все страны-участницы НАТО поддерживают решение Москвы и Вашингтона, так как этот договор имеет «огромное значение». «НАТО на протяжении десятилетий поддерживало контроль над вооружениями, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление — это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности, Китай», — считает генсек альянса.

Он также рассчитывает, что США «продолжат консультации с союзниками по контролю над вооружениями».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул важность продления СНВ-3 до окончания его срока действия, чтобы сохранить «тем самым основы системы ядерного сдерживания». При этом он заметил, что это стоит сделать без дополнительных условий, то есть в нынешнем виде.

«Далее в течение следующего срока его действия появится возможность говорить о заключении каких-то новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями с учетом модернизации вооруженных сил обеих сторон. Если понадобится и будет добрая воля обеих сторон. Но это уже следующая итерация», — считает он.

Парламентарий признался, что согласие американской администрации на продление договора на пятилетний срок «внушает оптимизм».

«Мы готовы к диалогу. Мяч здесь на американской стороне. Ждем конкретных предложений. Времени остается совсем немного, счет идет на дни, поскольку срок действия договора, как известно, истекает 5 февраля», — напомнил Слуцкий.

Вместе с тем он отметил, что Госдума готова «оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте», если стороны примут решение о продлении соглашения.

ДСНВ был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Его условия предполагают сокращение стратегического вооружения так, чтобы в дальнейшем суммарные количества такого оружия не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Долгое время администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа тянула с продлением этого соглашения. Трамп настаивал на включении в соглашение Китая, считая, что у этой страны также имеется достаточное количество СНВ.