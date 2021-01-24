«Беспилотники падают»: почему американская техника не работает в ВСУ

В эфире Youtube-канала «Мілітарний Портал» объяснили, почему американское оружие, которое поставляется украинской армии, не работает. Военный эксперт Тарас Чмут и его коллега Александр Аргат рассказали, как Вашингтон помог Вооруженным силам Украины (ВСУ). Они также сообщили, как к такой помощи относятся сами украинские военные.

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Выяснилось, что почти половина американских армейских джипов типа «Хаммер» к настоящему моменту уже в нерабочем состоянии. Хотя в 2015 году 36-я бригада морской пехоты получила несколько десятков таких машин.

Работали они эффективно, но сразу возникли вопросы относительно запчастей, инструментов, ремонта, резины и обучения военных.

Чмут отметил, что Украина пытается идти по пути наименьших затрат. Поэтому киевские власти отказываются от предложений США по техподдержке поставляемой подержанной техники. Хотя американская сторона сопровождает свои поставки военного оснащения дополнительными пакетами услуг, указал специалист.

«Мы сами разберемся, сами как-то отремонтируем и сделаем. Это привело к тому, что в 36-ой бригаде больше половины «Хаммеров» встали на прикол», — подчеркнул эксперт.

По словам Чмута, с американскими беспилотными аппаратами (БЛА) Raven дела обстоят еще хуже. Некоторые из украинских военнослужащих, которые отучились в США на операторов этих устройств, уволились, а другие так и не получились беспилотники.

Как сообщало ранее ФАН, курсы в Соединенных Штатах проходили порядка тысячи военных. Из них 400 солдат и 173 офицера почти сразу по возвращении на Украину подали рапорты на увольнение.

По данным Чмута, не у дел остались те, кто получил сертификат США на управление дронами. В то же время, как заверил эксперт, военные, окончившие курсы в Житомире, получили в свое распоряжение эту дорогостоящую технику.

«Машины не ездят, беспилотники падают», — заключил украинский эксперт. Он отметил, что в неудачах ВСУ виноваты не американские власти, а Министерство обороны Украины и командование Вооруженных сил.

Почти неделю назад посольство США в Киеве рассказало о поставках сухопутным войскам ВСУ 20 подержанных броневиков «Хамви». Дипломаты считают, что США таким образом сделали существенный вклад в укрепление безопасности Украины.

Предыдущая подобная поставка военной техники вызвала сильное разочарование у командования украинских Вооруженных сил. Как отмечает ФАН, половина из них оказалась непригодна для использования. В качестве причины были названы отсутствие комплектующих и отработанный ресурс.

Помимо машин Пентагон также передавал Киеву лодки. 84 единицы техники были поставлены в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины».

Дональд Трамп, будучи главой государства, сомневался в эффективности поставок орудия на Украину и спонсировании этого государства, так как считал его самым коррумпированным. Однако нынешний глава Белого дома Джозеф Байден считается более удобным партнером для Украины.

В своем поздравлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, еще будучи кандидатом на пост президента от Демократической партии, он пообещал, что в случае своей победы увеличит финансовую и военную помощь Киеву. Помимо этого, он заявил, что обеспечит ВСУ и летательным оружием.

Демократ называет себя «близким другом Украины». В Киеве он бывал уже семь раз, когда занимал пост вице-президента. Кроме того, его сын Хантер был членом совета директоров украинской энергетической компанией Burisma Group.