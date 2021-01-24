Новый перехватчик: Россия создает МиГ-41

«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — заявили в «Ростехе». Процесс будет завершен созданием прототипа. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации, посвященном Дню авиации войск ПВО России, который отмечается 22 января.

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«Этот праздник сохранился, несмотря на то что авиации войск противовоздушной обороны как отдельного рода войск в настоящее время в Российской армии не существует. Тем не менее авиация ПВО, представленная в виде истребителей и истребителей-перехватчиков, не перестала существовать на деле, а ее задачи никто не отменял», — отметили в «Ростехе».

В настоящее время боевое дежурство несут истребители-перехватчики МиГ-31. В компании обратили внимание, что сейчас эти самолеты проходят модернизацию до версии БМ. Эти работы начались еще в 2008 году.

«Известно, что всего по контрактам планируется обновить 114 перехватчиков. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, весь парк МиГ-31 модернизируют к 2023 году», — добавили в «Ростехе».

В материале также указаны характеристики МиГ-31БМ: скорость в 3000 километров в час, работа на высоте до 21 тыс. м, способность засечь цель за сотни километров.

«Новое оборудование расширяет возможности МиГ-31БМ, превращая его из узкоспециализированного перехватчика в многофункциональную боевую единицу, эффективно взаимодействующую с зенитными ракетными комплексами ПВО», — говорится на сайте «Ростеха».

В качестве примера отмечается работа «мощного радара», который можно использовать «для наведения на воздушные цели управляемых ракет, запущенных с других истребителей, сближающихся с противником на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания».

«За счет модернизации БРЭО и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в 2,6 раза», — уточнили в компании.

В настоящее время специалисты работают над продлением ресурса МиГ-31БМ, чтобы перехватчики оставались в строю еще примерно 10 лет. «Эксперты считают, что ресурс титанового корпуса самолетов, построенных примерно 30 лет назад, практически неисчерпаем. А с учетом обновленного оборудования и вооружения МиГ-31БМ сможет использоваться военными, пока для него не появится более современная замена», — отметили в госкорпорации.

МиГ-41 разрабатывается на замену высотному перехватчику МиГ-31. Как ранее утверждали в Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», новый истребитель сможет выполнять задачи в космосе.

Отмечалось, что он станет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией предшественника. В частности, он будет способен работать в Арктике, а в перспективе сможет выполнять задачи без пилота.

Ранее два американских журнала давали прогнозы относительно будущих боевых самолетов России. Military Watch писал, что МиГ-41 будет сочетать в себе преимущества двух своих предшественников — МиГ-25 и МиГ-31 — и технологии нового поколения. По мнению автора заметки, этот самолет сможет угрожать вражеским спутникам.

В то же время в National Interest говорилось, что российские специалисты разрабатывают стелс-перехватчик 6-ого поколения. Кодовое название этого оружия — ПАК ДП, которому также приписывают индекс МиГ-41.

Так, по мнению американского журналиста Марка Эпископоса, новый истребитель-перехватчик станет заменой МиГ-31, который уже долгое время вполне успешно стоит на вооружении ВКС. Автор материала предположил, что именно на базе МиГ-31 будет создан новый летательный аппарат. При этом подчеркивалось, что МиГ-41 превзойдет своего предшественника по всем показателям.