Призраки российской угрозы: зачем Швеция увеличивает траты на оборону

Швеция увеличит свои военные расходы на 40% из-за нарастания напряженности в отношениях с Россией. Как пишет The Guardian, активность Москвы в Балтийском море заставляет эту скандинавскую страну поспешно перевооружаться.

Реклама

Хотя Швеция и не является членом НАТО, она поддерживает тесные связи с альянсом. В целях экономии средств после окончания холодной войны страна существенно сократила свои вооруженные силы.

«У нас сложилась ситуация, когда российская сторона готова использовать военные средства для достижения политических целей»,

— заявил журналистам в четверг министр обороны Швеции Питер Халтквист. «Исходя из этого, нам нужно разобраться в новой геополитической реальности в области безопасности», — добавил он.

По его словам, новые предложения означают увеличение военного бюджета государства на 27,5 млрд шведских крон ($3,10 млрд) к 2025 году.

Возросшая активность России в регионе Балтийского моря подтолкнула Швецию к поспешной программе перевооружения, включая покупку ракет Patriot у США, пишет The Guardian.

В прошлом месяце Стокгольм выразил протест Москве после того, как два военных корабля без разрешения Швеции вошли в территориальные воды страны. Кроме того, Стокгольм неоднократно жаловался на российские военные самолеты, пролетающие слишком близко с его собственными летательными аппаратами и нарушающие воздушное пространство Швеции.

Правительство Швеции заявило, что военный бюджет страны будет увеличен в период с 2021 по 2025 год и что оно профинансирует увеличение численности военнослужащих ВС Швеции примерно с 60 тыс. военнослужащих до 90 тыс., включая формирование новой механизированной бригады с модернизированной артиллерией.

Военно-морские силы Швеции получат еще одну подводную лодку, то есть общее количество субмарин возрастет до пяти единиц, флот корветов будет обновлен, а сухопутные войска и военно-воздушные силы получат модернизированные системы вооружения.

Кроме того, к 2025 году призыв будет увеличен до 8 тыс. чел. в год по сравнению с 4 тыс. в 2019 году. В 2010 году тогдашнее правоцентристское правительство Швеции отменило призыв по прошествии более 100 лет, заявив, что целенаправленная вербовка повысит качество вооруженных сил, которые после окончания холодной войны сократились более чем на 90%.

Однако в 2017 году Стокгольм вновь ввел обязательную военную службу для ограниченного числа мужчин и женщин. Министр обороны Швеции тогда заявил, что этот шаг стал ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе.

«Мы увидели, что наши подразделения, части и соединения не могут быть укомплектованы личным составом только на добровольной основе. Необходимо было принять решение о дополнении системы комплектования по контракту, поэтому мы возобновляем призыв», — добавил глава военного ведомства этой скандинавской страны.

Активные действия России и напряженность вокруг Украины побудили политиков в Стокгольме задуматься о наращивании военного потенциала и одновременно решить проблему нехватки людей, желающих продолжить карьеру профессионального солдата.

К слову говоря, после окончания холодной войны многие европейские страны отказались от призыва. Однако в Скандинавии и Восточной Европе этот способ комплектования сохранили Белоруссия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Молдова, Норвегия и Украина. В южной Европе, на Кипре, в Греции и Турции также по-прежнему применяется способ комплектования ВС по призыву.

В Центральной Европе только Австрия и Швейцария требуют от граждан прохождения обязательной военной службы в течение 6 месяцев и 262 дней соответственно. Германия отменила призыв на военную службу в июле 2011 года, но не так давно рассматривала меры по возвращению призыва во время чрезвычайного положения в стране.

«Что касается повышения активности Вооруженных сил России в Балтийском море, то не совсем понятно, на основании каких фактов такие выводы делаются военно-политическим руководством в Стокгольме. К примеру, в составе Балтийского флота всего одна субмарина — дизель-электрическая торпедная подводная лодка проекта 877ЭКМ «Палтус» Б-806 Дмитров. В строю она с 1986 года, то есть кораблю уже 34 года.

В ВМС Швеции на сегодня — в пять раз больше субмарин, чем в Балтийском флоте — HSwMS «Gotland», HSwMS «Uppland», HSwMS «Halland», HSwMS «Södermanland» и HSwMS «Östergötland».

Самая «возрастная» шведская подводная лодка находится в строю флота с 1989 года, то есть она на три года моложе нашей Б-806», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист также напомнил, что единственный корабль 1 ранга Балтийского флота — эскадренный миноносец проекта 956 «Настойчивый» (1992 года постройки) - ограниченно боеспособен с начала 2010 годов в связи с износом главной силовой установки и огромными сложностями в ее ремонте.

В составе ВМС Швеции девять корветов, в составе Балтийского флота — 4 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий»). Тут еще большой вопрос, кто кому угрожает, полагает Макиенко.

«Не должно сильно волновать шведское руководство и размещение в Калининградском особом районе зенитных ракетных систем С-400, береговых ракетных комплексов «Бастион» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Это территория Российской Федерации, и Москва вправе принимать любые решения в отношении боевого и численного состава группировки войск (сил), дислоцирующейся в этом регионе», — полагает Константин Макиенко.

Наконец, напомнил специалист, беспокойство Швеции по поводу усиления активности российского флота имеет давнюю историю и, можно сказать, уже сложившиеся традиции.

В середине 1980-х годов, чтобы окончательно прекратить разговоры о перманентном вторжении советских подводных лодок в территориальные воды скандинавских стран, главное командование ВМФ СССР запретило нашим субмаринам подходить к чужим территориальным водам ближе, чем на 50 километров.

Приказ этот строго выполнялся, однако подводные призраки продолжали досаждать скандинавам. В прессе появились снимки странных следов, обнаруженных на дне Балтийского моря у берегов Швеции. Стали говорить о том, что их оставляют какие-то сверхмалые советские подводные лодки-танки, которые перемещаются по морскому дну на гусеницах. Советский Союз и НАТО снова оказались на грани серьезного конфликта.

И тогда главнокомандующий Военно-морским флотом СССР адмирал флота Владимир Чернавин с согласия высшего руководства страны собрал экстренную пресс-конференцию и сделал заявление для западных журналистов.

«...Обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству с просьбой, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили и предъявили ее остатки международному сообществу, — сказал он. — Если вы уничтожите в своих водах хотя бы одну советскую подлодку, я, главнокомандующий Военно-морским флотом Советского Союза, скажу вам спасибо за то, что вы это сделали».

Видимо, история до определенной степени повторяется, заключил Константин Макиенко.