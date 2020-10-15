Боевики покушались на «Родину-мать»: ФСБ предотвратила теракт

Сотрудники ФСБ нейтрализовали двух членов ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, боевики планировали теракты в Волгограде.

Согласно сведениям ЦОС, деятельность террористов координировалась с территории Сирии.

Злоумышленники собирались совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

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«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — констатировали в ЦОС.

В ФСБ уточнили, что члены террористической ячейки были выходцами из одной из стран Центрально-Азиатского региона. Следователи обнаружили на месте происшествия и в квартирах, где проживали радикальные исламисты, огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ. Кроме того, там была найдена религиозная литература.

Помимо этого, сотрудники спецслужб нашли карту Волгограда, на которой были обозначены планируемые места совершения террористических атак. В частности, боевики собирались совершить теракт возле монумента «Родина-мать»: на карте он обведен черным цветом. Это следует из видеозаписи, которую распространила ФСБ.

«Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения», — сообщили в ЦОС.

На данный момент правоохранители продолжают проводить комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В конце лета ФСБ задержала в России шестерых «финансистов», собиравших деньги для террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как отметили в службе, задержанные россияне участвовали в деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование действовавших в Сирии террористических структур. По данным спецслужб, «финансисты» террористов успели собрать до 500 тыс. руб.

За месяц до этого нескольких членов ИГ задержали в Санкт-Петербурге. «Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО [Международная террористическая организация]», — сообщали в ЦОС ФСБ.

В спецслужбах рассказали, что спецоперацию по задержанию сторонников террористической ячейки проводили сотрудники ФСБ совместно с МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

По месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности.

В конце июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. По версии следствия, уроженец одной из стран Центральной Азии готовил массовый расстрел. Он скрывался в заброшенном гаражном кооперативе в Химках.

В ходе задержания подозреваемый начал стрелять из автоматического оружия по участвовавшим в операции сотрудникам правоохранительных органов.

В Следственном комитете сообщили, что он успел сделать пять выстрелов и был ликвидирован ответным огнем.

«При обыске в арендованной преступником квартире... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», — констатировали в ФСБ.

Сотрудники спецслужб обнародовали кадры с места операции. На них запечатлен убитый и стоящая рядом с ним сумка. В ней правоохранители обнаружили оружие и вещи мужчины. В телефоне подозреваемого в террористической деятельности мужчины оперативники нашли материалы, подтверждающие его связь с преступным сообществом.