52 убитых: родственники заявили о погибших наемниках в Карабахе

В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты по меньшей мере 52 сирийских наемника, пишет газета The Washington Post.

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Согласно информации журналистов, в октябре тела погибших передали родственникам на сирийско-турецкой границе. Близкие убитых сообщили изданию, что эти люди были наемниками, «завербованными поддерживаемыми Турцией вооруженными формированиями в Сирии». Они уточнили, что военные ехали в Нагорный Карабах для участия в боях против Армении на стороне Баку.

Родственники рассказали, что боевикам обещали ежемесячную зарплату, а в Азербайджан они прилетели с юга Турции.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 обратил внимание, что ни одно государство не предоставило доказательств того, что Баку якобы использует наемников в Нагорном Карабахе. Алиев заверил, что в рядах вооруженных сил Азербайджана наемных боевиков нет.

«Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тыс. бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — констатировал Алиев.

Накануне о сирийских наемниках в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сообщала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в Сирии. По информации издания, в район конфликта были переброшены сотни связанных с Турцией боевиков из САР. В издании отметили, что террористы участвуют в боях между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, в публикации указано, что к отправке в зону конфликта готовятся еще сотни членов сирийских вооруженных группировок, состоящих в союзе с Турцией.

Собеседники газеты рассказали, что информация о вербовке Анкарой бойцов для участия в боевых действиях начала распространяться в рядах сирийских мятежных группировок еще в июле.

Непосредственная отправка боевиков из Сирии в зону конфликта «группами численностью до 100 человек за раз» началась в середине сентября, сообщили в издании.

Как отметил связанный с вооруженными группировками источник WSJ в Сирии, переброшены были уже сотни боевиков, но десятки вернулись, поскольку их встревожила «ожесточенность боев». Собеседник газеты уточнил, что о возвращении домой попросили уже около 200 членов вооруженных группировок.

В издании указали, что потери среди сирийских бойцов быстро растут.

Как отметил сирийский мятежник, слова которого привели в публикации, прибывшие в зону боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сирийские боевики получают оплату в размере до $2 тыс. в месяц.

В издании привели информацию Пентагона, согласно которой Турция ранее организовывала отправку в Ливию примерно 5 тыс. боевиков из Сирии. Источник газеты в САР констатировал, что отправка членов сирийских вооруженных группировок в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением. «Людям уже все равно, за что или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги», — пояснил он.

При этом начальник управления международного военного сотрудничества азербайджанского минобороны генерал-майор Гусейн Махмудов утверждает, что наемники из Сирии и Ливана воюют на стороне Армении в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости». Он отметил, что азербайджанская армия хорошо подготовлена и не нуждается в численном превосходстве, в том числе в наемниках.

«С другой стороны они [наемники] имеются, армяне уже сами признали это — боевики из Сирии, из Ливана», — заявил Махмудов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасным присутствие боевиков в зоне конфликта.

«Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Российской Федерации», — прокомментировал он заявление директора СВР Сергея Нарышкина о боевиках в Карабахе из Сирии.

До этого о переброске сирийских боевиков в Нагорный Карабах заявил президент Сирии Башар Асад. Он заверил, что у Дамаска есть подтверждения такой информации.

Ранее об этом говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в зону конфликта в Нагорном Карабахе через турецкий город Газиантеп перебросили 300 сирийских боевиков. Французский лидер отметил, что эти люди идентифицированы: они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Но Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он утверждает, что наемников в Азербайджане нет.