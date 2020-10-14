«Для безопасности населения»: зачем Азербайджан ударил по Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами, принадлежащего Армении.

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Как уточнили азербайджанские военные, 14 октября в 08:36 по местному времени (07:36 мск) Азербайджан зафиксировал на приграничной территории Армении близ находящегося под контролем армянских вооруженных сил Кяльбаджарского района ОТРК с баллистическими ракетами, который был приведен в стартовое состояние.

В заявлении военного ведомства сообщили, что ракетный комплекс был нацелен на население и гражданскую инфраструктуру Гянджи, Мингячевира и других городов.

По информации военных, комплекс «был уничтожен упреждающим ударом для обеспечения безопасности гражданского населения». В месте, где располагался ракетный комплекс, каких-либо гражданских объектов не было, подчеркнули в ведомстве.

Незадолго до этого стало известно об уничтожении в ночь на 14 октября нескольких принадлежавших армянской стороне оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами. По данным военного ведомства, они тоже были нацелены на Гянджу и Мингячевир.

При этом в минобороны Армении утверждают, что удар был нанесен только на основании предположений о том, что «эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана».

«Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство», — подчеркнули в военном ведомстве Армении.

В Ереване предупредили, что с этого момента вооруженные силы Армении «оставляют за собой право по той же логике атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана». При этом ответственность «за процесс изменения зоны боевых действий» армянская сторона возложила на азербайджанскую.

Главы МИД Армении и Азербайджана 9 октября встретились в Москве на консультациях с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны договорились, что с 10 октября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где идут боевые действия между Арменией и Азербайджаном, будет установлен режим прекращения огня.

Но в тот же день, когда он должен был вступить в силу, стало известно о новых случаях нападения.

Кроме того, 11 октября в Баку заявили о ракетном ударе по азербайджанскому городу Гянджа. В результате нападения, при котором пострадали жилые дома, погибли десять человек, десятки получили ранения. Среди раненых есть дети.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в случившемся премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утверждая, что он лично санкционировал удар.

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал своих коллег из Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова в полном объеме выполнять соглашения по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты в Москве, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве уточнили, что российский министр поговорил по телефону с главами двух оборонных ведомств.

Российское военное ведомство участвует в реализации инициатив РФ по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. «Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе», — говорилось в сообщении ведомства, которое цитировало РИА «Новости».

Главной целью этой работы российские военные назвали «немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе».

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном идут в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Они начались с взаимных обвинений сторон в нападении. С тех пор в регионе регулярно происходят вооруженные столкновения, в ходе которых погибают военные и гражданские лица.