Спутники и ИИ: как США могут ударить по России

Американское издание C4ISRNET раскрыло алгоритм Project Convergence, который позволяет армии Соединенных Штатов использовать спутники и искусственный интеллект (ИИ), чтобы наносить точные удары по позициям вероятного противника, в том числе России и Китая.

Реклама

Как отмечает издание, низкоорбитальные спутники используют, чтобы получать снимки поля боя. Эти сведения направляются на наземную станцию обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Там их обрабатывает система ИИ Prometheus, которая выявляет расположение объектов противника. После эти координаты направляются на командный пункт, где обрабатываются системой Tactical Assault Kit.

Система ИИ FIRES Synchronization to Optimize Responses in Multi-Domain Operations (FIRESTORM) впоследствии определяет конкретное орудие, которое должно применяться в целях уничтожения объектов противника.

«Оператор согласовывает рекомендацию, и данные о наведении отправляются в систему вооружения или солдату для нанесения удара», — констатировало C4ISRNET.

Американские СМИ нередко пишут о возможной вооруженной конфронтации Соединенных Штатов с Россией. В прошлом месяце военный журналист Крис Осборн писал в журнале The National Interest, что у РФ есть преимущество перед США по численности танков. Впрочем, он признал, что это не гарантирует Москве победу в наземной войне.

В статье обозначено, что Россия располагает 27 тыс. единиц бронетанковой техники, 12 тыс. из которых составляют танки. Автор назвал этот факт вполне разумным, поскольку Россия в первую очередь — сухопутная держава. В издании обратили внимание, что российское руководство планирует добавить еще 1,2 тыс. единиц техники. За первое полугодие текущего года Россия получила 160 танков, среди которых — отремонтированные и восстановленные Т-72Б и Т-80, сообщил журналист. Впрочем, как признался автор, он сомневается, что все из них способны конкурировать с американскими M1 Abrams.

В то же время у США куда меньшее количество танков — всего 6 тыс. машин, но общее число единиц бронетанковой техники составляет 39 тыс. Кроме того, Соединенные Штаты обладают военно-морской и военно-воздушной мощью.

В связи с этим Осборн поставил вопрос о том, насколько важно иметь большое количество танков для продолжительной наземной войны. Он считает, что в любом современном вооруженном конфликте важную роль будет играть именно военная авиация, а это сфера, в которой у Вашингтона в этом преимущество более чем в два раза по боевым самолетам и в пять раз — по вертолетам. Как утверждает автор, именно военно-воздушная мощь окажется решающим фактором для победы на земле. Кроме того, Осборн вспомнил об опасениях специалистов по поводу возможности РФ быстро захватить Прибалтику, если Соединенные Штаты не направят серьезное подкрепление.

Как считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводило издание Defence One, успешному прорыву системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией может способствовать большее количество стратегических бомбардировщиков у США, чем у них есть сейчас.

Эксперт отметил, что в «эпоху конкуренции великих держав» Вашингтон нуждается в общем счете в 225 бомбардировщиках, а на сегодняшний день на вооружении находятся всего 140 самолетов.

В публикации указано, что к 2040 году американская сторона планирует увеличить авиапарк всего до 175 экземпляров.

Как подчеркнул аналитик, полезными в случае начала конфликта окажутся действующие B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, так как «они могут нести много оружия» по сравнению с малозаметными B-2 Spirit и B-21 Raider. Специалист считает, что в дополнение к сотне новейших тяжелых стратегических стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, которые американские военные будут получать в 2020-х годах, у ВВС США может возникнуть потребность в сопоставимом количестве более простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — подчеркнул Прейзуотер.