Сокращений хотят не все: военный бюджет расколол Демпартию США

Хотя президент Дональд Трамп и его сторонники заявляют, что Демократическая партия была захвачена крайне левыми, замечания председателя комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Адама Смита предполагают, что дальнейшее направление движения партии, по крайней мере, в отношении расходов на оборону, еще не определено, пишет Defence News.

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Вместо того чтобы урезать оборонный бюджет в следующем году и удержать его на уровне $740 млрд, как того хотят некоторые прогрессисты, демократ Адам Смит продвигает «рациональную демократическую прогрессивную стратегию национальной безопасности», как он это назвал сам. Такая позиция, похоже, сближает Смита с прагматичным знаменосцем его партии Джо Байденом, который сказал, что не предвидит серьезных сокращений обороны в случае избрания.

«Я не думаю, что рациональная политика предполагает 20-процентное сокращение расходов на оборону, но такая борьба будет»,

— сказал Смит на мероприятии, организованном Университетом Джорджа Мейсона.

Председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит считает, что «и справа есть экстремисты, и слева есть экстремисты», однако это не должно мешать договороспособности политиков: «Давайте решим прагматические проблемы. Я не вижу, чтобы экстремизм продуктивно разрешал какие-либо вопросы».

Если 3 ноября на выборах победят демократы, к власти их приведут избиратели, выступающие против президента Дональда Трампа по всему политическому спектру, сказал Адам Смит. Чтобы удержать этот мандат, демократам потребуется управлять широкой коалицией, а не злоупотреблять левыми идеями в таких вопросах, как оборона.

«Хорошо, мы можем выиграть выборы, потому что люди потрясены Дональдом Трампом, но это не значит, что они поддерживают нас каким-либо грандиозным и драматическим образом», — указал парламентарий.

После того как палата представителей приняла раннюю версию прошлогоднего законопроекта об оборонной политике без участия республиканцев, переговоры по его согласованию с Белым домом и сенатом, находящимся под контролем Республиканской партии, затянулись на несколько месяцев. Впоследствии конгресс принял компромиссный закон, в котором были удалены так называемые прогрессивные приоритеты, что оставило представителей Демократической партии неудовлетворенными.

В этом году многие приоритеты прогрессистов были отклонены от версии законопроекта палаты представителей, и он прошел палату при поддержке более половины республиканцев и более двух третей демократов.

Военные расходы остаются популярной темой у большинства республиканцев, и они в основном выступали против прогрессивных поправок в палате представителей и сенате этим летом, которые предполагали сокращение бюджета на 10 процентов. Член комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Лиз Чейни (республиканец от штата Вайоминг) назвала поправку палаты представителей «глубоко безответственным трюком».

Джо Байден и демократы в конгрессе уже находятся под давлением прогрессивных сторонников, таких как сенатор Берни Сандерс, который участвовал в кампании по перенаправлению расходов от вооруженных сил в пользу здравоохранения, образования и рабочих мест. По их словам, огромные расходы на национальную безопасность не защитили страну от COVID-19.

«Теперь у вас есть прогрессивное движение в партии, которое действительно мотивировано и мобилизовано вокруг вопросов внешней политики и национальной безопасности, и это никуда не денется, — сказал в прошлом месяце Defense News помощник Сандерса по внешней политике Мэтт Дасс. — Это то, над чем президенту Байдену придется работать, и я думаю, его команда это понимает».

И Байден, и Трамп, и законодатели от обеих партий призвали США вырваться из Ближнего Востока и положить конец «бесконечным войнам» в Ираке и Афганистане.

Смит пояснил, что в то же время важно дать понять измученному войнами американскому народу, что неразумное отступление с мировой арены отмечено горячими точками в Ливии, Сирии и Западной Африке.

«Мы должны доказать им: «Вот почему оборонный бюджет таков, вот почему мы пытаемся выполнить то, что пытаемся достичь, и вот почему это в ваших интересах», — сказал Смит. По его словам, демократы планируют активно проводить общественные слушания, чтобы решить проблему общественного мнения.

Пятилетний план обороны Пентагона указывает на то, что он будет требовать неизменных расходов на оборону после 2021 года. На фоне расходов, связанных с пандемией, и исторического дефицита ожидается, что бюджет военного ведомства останется неизменным независимо от того, кто является президентом. Адам Смит в значительной степени поддержал эту точку зрения на этой неделе.

«На мой взгляд, на Земле нет никаких причин, по которым мы не можем защитить Соединенные Штаты Америки за $700–740 млрд.

Так что я думаю, что лучший вопрос, вопрос, на котором нужно сосредоточиться: как нам получить от подобных расходов наибольший эффекте?» — сказал он.

По этому поводу Смит повторил некоторые идеи и наработки комитета по делам вооруженных сил. В его отчете подчеркивается, что для того, чтобы конкурировать с растущим Китаем, необходимо отказаться от некоторых устаревших программ и вложить значительные средства в искусственный интеллект, а также другие перспективные технологии, которые могут изменить правила игры.

Ссылаясь на череду неудачных закупок ряда образцов вооружения и военной техники, Смит сказал, что Вашингтону необходимо работать со своими подрядчиками по оборонным вопросам, «над тем, как мы тратим наши деньги, и какие результаты мы получаем за эти деньги». Он также признал необходимость защиты ключевых подрядчиков, пострадавших от экономических последствий пандемии, и укрепления промышленной базы в целом.

Адам Смит защищал выделение Пентагоном сотен миллионов долларов на финансирование помощи при пандемии на такие предметы, как детали для реактивных самолетов и подводных лодок вместо увеличения поставок в страну медицинского оборудования.

Эти замечания, казалось, поставили его в противоречие с либералами, такими как сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) и член палаты представителей Ро Ханна (демократ от штата Калифорния), которые попросили генерального инспектора Министерства обороны разобраться в нецелевом использовании средств в военном ведомстве США.

Под руководством демократов комитет по надзору и реформам, комитет по финансовым услугам и специальный подкомитет по кризису с коронавирусом проводят совместное расследование.

«Это было частью закона CARES. Мы передали Министерству обороны миллиард долларов на покрытие расходов, связанных с COVID. В частности, в нем говорилось, что одной из статей, связанных с COVID-расходами, с которыми вы можете справиться, является выделение средств на сохранение промышленной базы оборонной промышленности, что они и сделали. И теперь мы жуем их за это», — пояснял Смит, добавляя, что не видит причин для расследования.

CARES Act — это закон, предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в $2,2 трлн.

Смит сказал, что Пентагон «не сделал ничего противозаконного», но он предположил, что разумно изучить, сбалансировало ли Министерство обороны полученные деньги должным образом и переводятся ли его платежи крупным подрядчикам в более мелкие, более уязвимые фирмы, как это предполагалось изначально.

«Я думаю, что в этой обстановке важно обеспечить работу и развитие промышленной базы, — сказал Смит, — но на это решение будет оказываться давление».

«Особо ничего удивительного в том, что сказал Адам Смит, нет.

Как всегда, в Соединенных Штатах идет борьба вокруг бюджетных ассигнований, тем более расходов на оборону. Особенно она обостряется в период, предшествующей смене администраций в Белом доме»,

— рассказал «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Как отметил собеседник издания, сейчас эта борьба стала особенно заметной, поскольку приближаются выборы президента Соединенных Штатов. Они, в том числе, вносят некоторую неопределенность в будущее военно-промышленного комплекса США. В то же время обострение дискуссии связано с огромными тратами бюджетных средств на борьбу с пандемией COVID-19, которые, безусловно, были непредсказуемы. Они воздействовали, в том числе, и на оборонные расходы.

По мнению эксперта, каждый бюджетный миллиард долларов — это чьи-то интересы, зарплаты, доходы, производство, вовлеченность в эти процессы практически всех американских компаний. Наконец, это определенный сегмент голосов, которые 3 ноября будут отданы за того или иного кандидата в президенты США. Все это проецируется на интересы конгрессменов и сенаторов. Есть основания полагать, что градус дискуссий в сенате и конгрессе США существенно снизится после выборов президента.

Как считает Сергей Ознобищев, принципиально важно, кто в итоге займет Овальный кабинет — демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп. При Байдене будет несколько спокойнее, поскольку демократы обладают перевесом в конгрессе, и большинство обсуждаемых вопросов не будут иметь столь сильной эмоциональной окраски, как это было ранее.

Поскольку в ходе дебатов в конгрессе будут обсуждаться приоритеты в сфере оборонной политики, это будет иметь и самое непосредственное отношение к Российской Федерации, полагает Сергей Ознобищев.

«Мы не часто говорим об этом в публичном пространстве, но для нас президент Трамп — это тенденция на вывод американских войск из многих горячих точек», — обращает внимание специалист.

По мнению Ознобищева, что будет при Байдене, пока в деталях сказать трудно. Скорее всего, будет критика эпохи Трампа, дискуссия о целесообразности вывода ВС США из горячих точек и о том, насколько все это проецируется на интересы американского ОПК и военно-политической элиты.

«В то же время не следует забывать, что демократы — традиционные сторонники контроля над вооружениями, что мы абсолютно не видели при президенте Трампе. Контроль над вооружениями внесет предсказуемость и стабильность в российско-американские отношения», — заключает Сергей Ознобищев.