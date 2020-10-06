Работал на Эстонию: военнослужащего подозревают в госизмене

ФСБ России обнародовало видеозапись задержания российского военнослужащего и его брата, которые, по версии следствия, передавали спецслужбам Эстонии сведения, составляющие гостайну.

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Видеоролик, опубликованный ведомством, длится одну минуту и 24 секунды. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб задерживают у входа в жилой дом человека в военной форме с портфелем. Впоследствии его заводят в микроавтобус и надевают на него наручники.

Затем аналогичные действия производятся в отношении человека в штатском — брата задержанного военнослужащего.

Когда обвиняемого сажают в микроавтобус, на него надевают специальные очки, не позволяющие отследить маршрут.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, военнослужащий Вооруженных сил России и его брат были задержаны в Смоленске и Пскове. Сотрудники ведомства утверждают, что они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Задержанных заключили под стражу. Брат военнослужащего постоянно проживает на территории Эстонии.

Следователи ФСБ возбудили против них уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. руб.

В начале сентября Московский городской суд приговорил к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене военного историка, капитана российских Вооруженных сил в запасе Андрея Жукова.

Судья Андрей Суворов огласил только вводную и резолютивную части приговора. Судебный процесс по этом делу проходил в закрытом для СМИ и слушателей режиме, поскольку в деле содержались материалы под грифом «совершенно секретно».

Прокурор в ходе прений сторон запрашивал Жукову 17 лет колонии строгого режима. С момента задержания подсудимого он и его защита настаивали на прекращении уголовного преследования и дальнейшем оправдательном приговоре.

Андрея Жукова задержали в июне 2018 года. Его арестовали по решению Лефортовского суда Москвы. Правоохранители обыскали его место жительства, изъяли флеш-накопители, жесткий диск и компьютер.

Позже следователи ФСБ предъявили военному исследователю обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено статьей 275 УК РФ.

Еще одно задержание по подозрению в госизмене произошло в конце августа в Барнауле. Там был задержан военный Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который, как подозревают спецслужбы, передавал секретные данные главному управлению разведки минобороны Украины, сообщало ФСБ России. Подозреваемого заключили под стражу.

На кадрах его задержания, которые опубликовало ведомство, видно, что военнослужащий идет по улице с пакетом из продуктового магазина. В этот момент в автомобиле сотрудников ФСБ прозвучала команда о начале операции — тогда военнослужащего задерживают. Офицера в наручниках доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд, где было принято решение о его аресте.

По информации РИА «Новости», ранее на семь лет колонии строгого режима за госизмену приговорил военного эксперта Владимира Неелова. Решение выносил Санкт-Петербургский городской суд, который обвинил его в передаче немецкой консалтинговой фирме сведений о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников спецслужб. Неелов признал вину частично: он не считал информацию секретной.

В июне по подозрению в госизмене сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова.

Контрразведка утверждает, что подполковник полиции был привлечен «к конфиденциальному сотрудничеству» одним из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ полагают, что Борзенков, выполняя задание украинских спецслужб, собирал и передавал им сведения, которые представляют собой государственную тайну. В отношении Борзенкова возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России.