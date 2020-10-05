Задачи изменились: США упраздняют части Сухопутных войск

Силы быстрого оснащения (REF) представляли собой структурный элемент Сухопутных войск ВС США со штаб-квартирой в Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Эта организация отвечала за быстрое обеспечение армейских подразделений, развернутых по всему миру, инновационными государственными и коммерчески доступными решениями, которые удовлетворяли срочные потребности войск в течение 180 дней (или менее того).

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REF позволяли это сделать через предоставленные им уникальные полномочия и поддерживая свое присутствие в необходимых местах. Персонал REF находился в Ираке, Афганистане и Кувейте. Кроме того, Силы быстрого оснащения расширяли возможности Сухопутных войск на низовом уровне, позволяя отдельным солдатам сообщать о своих потребностях напрямую через простые формы запросов.

Однако 30 сентября 2020 года Сухопутные войска США объявили как о расформировании Сил быстрого оснащения, так и о роспуске Группы асимметричной войны. Организационно-штатные мероприятия планируется завершить к концу этого года.

В основе принятого в Сухопутных войсках ВС США решения лежат следующие соображения.

Американцы переходят от боевых действий с повстанцами на борьбу с почти равными противниками, такими как Россия и Китай. Поскольку противоборство предстоит в воздушной, наземной, морской, киберпространственной и космической сферах, причем в форме крупномасштабных операций, полезность и задачи REF ставятся в настоящее время под сомнение.

«По мере того, как наше внимание переключается на соревнование с великими державами и ведение крупномасштабных боевых операций, анализ, подготовленный Сухопутными войсками, показал, что кадры и ресурсы REF могут быть лучше всего использованы для создания оперативных боевых сил», — говорится в заявлении Сухопутных войск от 2 октября.

«Все положительные результаты работы REF, достигнутые за последние 14 лет, не будут утрачены. Все извлеченные уроки из деятельности Сил быстрого развертывания будут сохранены. В этом сыграют свою роль Центр общевойскового вооружения Сухопутных войск ВС США (через Центр извлеченных уроков), Центры передового опыта и другие заинтересованные структуры», — добавляют официальные представители СВ ВС США.

Прекращение деятельности Сил быстрого оснащения и Группы асимметричной войны не произойдет за одну ночь, пишет Defense News. Обе организации будут полностью расформированы к концу 2021 финансового года, «и передадут задачу оказания немедленной поддержки войскам другим организациям», отмечается в заявлении Сухопутных войск.

В течение нескольких последних лет Силы быстрого оснащения придерживались определенных им миссий и продолжали отстаивать актуальность своего существования.

К примеру, в последнее время усилия Сил быстрого оснащения были сосредоточены на технологиях борьбы с беспилотными летательными аппаратами, разработке средств радиоэлектронной борьбы, на повышении возможностей средств разведки и наблюдения, оснащении войск для ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки, включая бронированные коммерческие автомобили.

Многие из этих технологий нашли впоследствии применение в Сухопутных войсках.

По мере того, как заказчик наращивал свои так называемые новые бригады помощи силам безопасности (SFAB), REF ожидали резкого увеличения объема работы для поддержки потребностей этих подразделений на поле боя по мере их развертывания.

В то время REF играли сравнительно небольшую роль, обеспечивая первую SFAB некоторыми видами вооружения и военной техники, которые требовались перед развертыванием соединения, такими как средства связи и оснащение, обеспечивающее ведение стрельбы с закрытых огневых позиций.

В прошлом году REF отправляли в районы предназначения свою экспедиционную лабораторию, созданную почти 10 лет назад. Она представляла собой трейлер, оснащенный оборудованием для 3D-печати. Эта лаборатория развертывалась в целях обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, функционирующих в экстремальных условиях.

Полковник Джо Букард, который по-прежнему является директором REF, сказал Defense News, что REF продолжат заполнять нишу срочного снабжения солдат средствами для удовлетворения неотложных потребностей во время выполнения ими боевых задач.

Он пояснил, что в некотором смысле REF делают то, чем сейчас занимается Командование Сухопутных войск будущего (Army Futures Command), но в несколько меньших масштабах. То есть REF создают определенные возможности, которые быстро предоставляются небольшому количеству солдат для первоначальной оценки, а затем по мере необходимости совершенствуют эти возможности.

По словам Букарда, в 2019 году Силы быстрого оснащения удовлетворили 400 требований, присланных боевыми командирами для устранения пробелов в оперативных возможностях. Среди некоторых недавних историй успеха деятельности REF — крошечный Black Hornet («Черный шершень»). Это беспилотная летательная система, которая использовалась как средство для повышения осведомленности бойцов на поле боя. REF также работали над передачей на оснащение войск двух ручных средств борьбы с БЛА — Drone Buster и Drone Defender.

«В структуре Вооруженных сил России организаций, аналогичных Силам быстрого оснащения и Группе ассиметричной войны нет. Отчасти эти функции выполняет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Кроме того, подобные задачи курируются некоторыми заместителями министра обороны России, отвечающими за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, добавил Макиенко.