Вывод откладывается: армия США остается в Германии

Члены комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил резко раскритиковали предложения Пентагона о выводе около 12 тыс. военнослужащих из Германии во время слушаний в американском конгрессе, пишет The Military Times.

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Законодатели опросили как военных, так и гражданский персонал по всему спектру вопросов, касающихся предстоящего вывода войск. Конгрессменов интересовало практически все, начиная от отсутствия прогноза стоимости этого мероприятия до того, является ли этот шаг просто ответом на произвольно установленный президентом США предел боевого и численного состава.

Согласно плану военного ведомства, 11 900 военнослужащих ВС США должны быть выведены из Германии, 2 500 из которых будут передислоцированы в Бельгию и Италию, а 6400 вернутся в Соединенные Штаты. Ранее сообщалось, что часть американских военнослужащих из ФРГ будут переведены в Польшу.

Но без анализа затрат, без графика и, по словам законодателей, без каких-либо оснований для этого шага, план получил чрезвычайно низкую оценку комитета, имеющего право утверждать или отклонять этот документ.

Это предложение, впервые объявленное министром обороны Марком Эспером в конце июля этого года, стало результатом его анализа боевого и численного состава Европейского командования ВС США. Подобному обзору подвергалось в последние месяцы каждое боевое командование ВС США.

Напомним, Европейское командование Вооруженных сил США (United States European Command, EUCOM) — единое командование в составе Вооруженных сил США со штаб-квартирой в пригороде города Штутгарт, Германия. Сфера ответственности EUCOM составляет 54 млн. кв. км и включает в себя 51 государство и территорию (европейские государства, Турцию, Россию и Израиль).

Марк Эспер утверждал, что перераспределение некоторых войск в другие точки Европы, и в то же время возвращение 2-го кавалерийского полка (к кавалерии на самом деле отношения не имеющего и давным-давно оснащенного различной бронетехникой) в США и его последующее использование в качестве ротационных сил, ориентированных на страны к востоку от Германии и ближе к России, укрепит задачу по сдерживанию Москвы от возможного вторжения на территорию Североатлантического альянса.

Критики плана указали, что он, похоже, прямо соответствует недавней риторике президента Дональда Трампа, который пригрозил вывести войска из Германии за невыполнение выделения Берлином 2% ВВП на нужды НАТО.

«В этом случае должен быть общий стратегический план, который заранее обговорен и согласован с союзниками, и не имеющий кучи обоснований постфактум», — сказал конгрессмен Мак Торнберри (республиканец от штата Техас).

Слушания в комитете по делам вооруженных сил проходят в то время, когда палата представителей и сенат обсуждают «Закон об ассигнованиях на национальную оборону» (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год.

Версия палаты представителей включает положение, которое запрещает администрации Белого дома снижать численность войск ниже нынешнего уровня в течение 180 дней после того, как руководители Пентагона представят план конгрессу и подтвердят, что он не нанесет вреда интересам США или их союзникам.

«Откуда вообще взялось это число — 12 тысяч человек?» — задался вопросом председатель комитета по делам вооруженных сил Адам Смит, уточняя при этом, какие требования в принципе выполняются при выводе этого количества солдат и офицеров из Германии.

По первоначальным планам, 2500 военнослужащих, которые останутся в Европе, но покинут Германию, включали персонал штаб-квартиры EUCOM и Африканского командования ВС США (United States Africa Command, AFRICOM). Оба этих командования в настоящее время размещаются в Штутгарте (AFRICOM — в казармах Келли).

«Решение вывести AFRICOM из Германии вообще не имеет смысла. Кроме того, как выяснилось, нам необходимо было добраться и до целесообразности обоснования числа в 12 тыс. военнослужащих. В противном случае мы не должны так проводить политику, и это будет стоить нам очень и очень дорого», — сказал Смит.

Подобное заявление, с одной стороны, представляет собой политический удар по администрации Дональда Трампа. С другой стороны, и это также вызвало вопросы, осуществится ли этот план когда-нибудь в принципе, если президент не будет переизбран.

«Это хрестоматийный пример, который следует преподавать в программах международных отношений и учить тому, как не принимать подобных решений», — сказала Defense News экс-замминистра обороны по вопросам политики в администрации Барака Обамы Мишель Флурнуа.

«Не было никаких консультаций с нашими союзниками, никакого реального стратегического анализа альтернатив. Это был разве что президентский импульс», — добавила она.

Широко распространено мнение, что Мишель Анжелика Флурнуа станет министром обороны в администрации Джо Байдена, если последний победит на президентских выборах 3 ноября.

«Наши базы в Европе были незаменимы, когда мы действовали в других частях мира, в том числе в качестве транзитного узла для развертывания войск (сил) на Ближнем Востоке. Поэтому я бы даже не стала предполагать, что мы можем кардинально изменить сложившееся положение», — сказала Мишель Флурнуа.

На вопрос, почему ротационные боевые силы предпочтительнее постоянного присутствия, которое в настоящее время обеспечивает 2-й кавалерийский полк, исполняющий обязанности министра обороны по политическим вопросам Джеймс Андерсон, сказал Адаму Смиту, что эта модель обеспечивает «гибкость».

«Гибкость - хорошее слово, но в данном конкретном случае оно нам ни о чем не говорит», — ответил ему Смит.

В прошлом представители министерства обороны позиционировали ротационные силы как наилучшее применение частей и соединений постоянной готовности, поскольку они готовятся к передислокации и 100% времени отводят подготовке к выполнению этой задачи, при этом находясь в пункте постоянной дислокации.

Небольшое количество бригад, перемещающихся в Европу и обратно, могло бы обеспечить некоторую гибкость в том, когда и куда будут отправлены войска, пишет The Military Times. Однако законодатели обеспокоены тем, что их только периодическое присутствие в тех или иных местах может привести к снижению их общего уровня готовности к выполнению боевых задач по предназначению.

Джеймс Андерсон отметил, что, несмотря на сопротивление подобным переменам со стороны Германии, ожидается, что этот план принесет пользу как США, так и их союзникам.

«У меня действительно возникли трудности понять, поможет ли это решить проблему, которая, как я думаю, и не существует. На самом деле, я думаю, что это создаст больше проблем, чем что-либо, что можно решить», — сказал конгрессмен Джим Ланжевен (демократ от штата Род-Айленд).

Куда передислоцируются

В то время как Бельгия всегда считалась новым домом для EUCOM, место для AFRICOM все еще не определено. Зафиксировавшись на уровне 2007 года, Пентагон остановился на Германии в качестве штаб-квартиры AFRICOM, где у ВВС и Корпуса морской пехоты также есть свои штабы этого командования, а штаб-квартиры Сухопутных войск и ВМС AFRICOM находятся в Италии.

Предполагалось, что Африканское командование ВС США, штаб-квартира которого находится в Штутгарте, последует за EUCOM в Бельгию, но Джеймс Андерсон предложил перебазировать его в другую европейскую страну, страну, в одно из государств Африки или даже в США.

Затем встал вопрос о передислокации тысяч военнослужащих, вооружения и военной техники 2-й кавалерийского полка. В основном, это включает в себя поиск будущего места постоянной дислокации для этой части в США с достаточным пространством и инфраструктурой, в том числе жильем для размещения личного состава и их семей, школами и т.д.

Пентагон «все еще разрабатывает смету расходов», сказал Андерсон, но повторил июльские вычисления Марка Эспера о «однозначных миллиардах».

И все это в дополнение к планируемой передислокации эскадрильи истребителей ВВС и подразделений обслуживания, перебрасываемой из Германии в Италию. 2500 из 11 900 человек личного состава — это летчики, располагающиеся на авиабазе Милденхолл Королевских ВВС Великобритании, чей запланированный переезд в Германию сейчас отменен.

Больше всего законодатели выразили разочарование в связи с тем, что они рассматривали представленный документ как бессистемный план, почти не подкрепляемый ничем, и в комитет по делам Вооруженных сил прислали чиновников, которые имели мало общего с разработкой этого документа.

Глава департамента Объединенного комитета начальников штабов по стратегии, планам и политике генерал-лейтенант ВВС Дэвид Аллвин прямо заявил, что не участвовал в процессе принятия решений. Андерсон, выдвинутый на должность исполняющего обязанности заместителя, приступил к работе только в июне.

По словам Адама Смита, с таким небольшим количеством деталей весьма сложно досконально оценить предлагаемый план по переброске войск.

«С одной стороны, Варшавский договор прекратил свое существование 30 лет назад. Части и соединения ВС США, дислоцированные в Германии, остались, по сути, в глубоком стратегическом тылу, очень далеко от линии гипотетического боевого соприкосновения. Им ничто не угрожает. Но обратите внимание — вывод такого, даже сравнительно небольшого контингента войск ВС США встречает сильное сопротивление американских законодателей», — рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Валерий Запаренко.

В то же время, по мнению военачальника, не может не вызывать уважения внимание конгрессменов ко всем мелким деталям возможной передислокации войск. В 1990-х года подобные решения о выводе наших частей и соединений из групп войск, дислоцированных в европейских странах, принимались совершенно в другой обстановке.