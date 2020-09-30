Сложите оружие: Совбез ООН призвал к прекращению боев в Карабахе

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия, заявил по итогам состоявшихся 29 сентября закрытых консультаций председатель СБ, постпред Нигера при ООН Абду Абарри.
«Страны Совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей», — подчеркнул он.
Закрытые встречи Совбеза ООН подразумевают участие только 15 стран Совета.
По словам Абарри, в случае необходимости Совет Безопасности проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана.
«Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию», — подчеркнул Абарри.
Незадолго до этого с призывом прекратить бои в зоне Нагорного Карабаха и вернуться к переговорам к Армении и Азербайджану обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, указано в комментарии официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», — подчеркивается в сообщении.
Как отметил Дюжаррик, Гутерриш намерен провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на тему вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха.
Официальный представитель ООН отметил, что Гутерриш в очередной раз заявил о своей поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвал стороны конфликта сотрудничать с ними, чтобы возобновить диалог без предварительных условий.
Ильхам Алиев также настаивает на необходимости урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе с помощью резолюций ООН. Такое заявление он сделал в ходе разговора с Антониу Гутеррешом. Президент Азербайджана выразил мнение, что решать конфликт необходимо на основе международного права, территориальной целостности его страны и соответствующих резолюций Совбеза ООН.
Алиев также обратил внимание, что последний пункт требует немедленного вывода армянской армии с оккупированных территорий.
Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. В Баку заявили, что армянские ВС совершили нападение на населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанной республике. Военные Азербайджана сообщили, что в результате этого обстрела погибли гражданские и военные.
В то же время в оборонном ведомстве Армении уточнили, что Нагорный Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване отметили, что азербайджанская сторона «начала наступление» на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике при этом заявили об артиллерийском обстреле, которому подверглись ее мирные населенные пункты, в частности, столица Степанакерт. В связи с боевыми действиями власти республики призвали население укрыться. Впоследствии Нагорный Карабах объявил военное положение и мобилизацию. Аналогичное решение приняла и Армения, для которой всеобщая мобилизация произошла впервые в истории страны.
О введении военного положения в ряде городов и регионов заявил и президент Азербайджана. Ильхам Алиев также установил в стране комендантский час и начал частичную мобилизацию.
Азербайджан в этом конфликте пользуется поддержкой Турции, которую пообещал Баку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения, и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
На следующий день после обострения ситуации премьер-министр Армении провел экстренное заседание Совета Безопасности страны, в ходе которого поднимался вопрос нанесения армянскими силами «соразмерного удара» по противнику на линии соприкосновения.
Конфликту в Нагорном Карабахе уже больше 30 лет: он не прекращается еще с 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана.
В 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами в ходе вооруженного противостояния. С 1992 года стороны ведут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.